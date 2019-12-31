不只是更懂企业的智能工作平台，华为云WeLink背后的“潜台词”

薛浩表示，华为云是构建万物互联的智能世界“黑土地”，把数字世界带给每个人、每个家庭和每个组织。“我们发现与企业数字化关系最紧密的就是办公数字化，构建在华为云上的WeLink在实践我们的业务目标。”

至顶网软件与服务频道消息： 数字化办公协同市场从不来不缺少玩家。近日，华为云正式发布了智能工作平台WeLink。应该说，在这个寒冷的冬日，WeLink为本以火爆的办公协同市场又添了“一把火”。

不过在华为云副总裁、联接与协同业务总裁薛浩看来，随着数字化的转型加深，企业协同办公企业效率的提升是一个非常重要的问题。WeLink源自华为数字化转型实践，是更懂企业的智能工作平台。WeLink背后更多是华为数字化能力和实践的输出，帮助各行各业进行转型升级。

薛浩表示，华为云是构建万物互联的智能世界“黑土地”，把数字世界带给每个人、每个家庭和每个组织。“我们发现与企业数字化关系最紧密的就是办公数字化，构建在华为云上的WeLink在实践我们的业务目标。”

同时，WeLink通过联接华为云和企业，让企业能够更加直观地感受到数字化，也与华为云的合作伙伴形成一个联接，这样能够促进整个企业的数字化转型，提升企业的效益。

前世今生

作为一家年营收超1000亿美元的全球化企业，华为有19万员工，业务遍布全球170多个国家，全球办公点多达1023个，业务横跨运营商、政企和消费者三大领域。面对自身庞大的架构和繁杂的业务体系，华为自身迫切地寻求一款能够支撑公司有效增长和全球化运作的智能工作平台。

2017年1月1日，WeLink 1.0在华为上线，提供会议、消息、邮件、待办审批、知识共享各种功能，为全球华为员工带来了一个智能高效的协作工具和平台，全面提升了办公体验和效率。

WeLink将华为的业务服务、公共服务、知识服务等汇聚到一个平台，实现各种办公应用之间的融合，让华为彻底告别此前多个烟囱式移动APP并行造成的体验不一致状态。

目前，WeLink全球华为用户已达19.5万，日活率99.8%，日联接量超过1200万次，联接团队52万个，联接白板1.4万块、联接业务700+个、联接知识21亿次/年。全球华为员工整体协作效率提升30%，员工满意度达到90分以上，App交付周期从“90天”到“7天”。

薛浩说，不管是客户还是合作伙伴看到华为数字化实践取得成果，也希望华为将自己的转型实践和数字化办公经验共享给大家，这就是为什么我们要把WeLink产品化。

华为云WeLink的诞生源自华为自身的数字化办公转型实践，WeLink带来的数字办公新体验是从过去的“以功能为中心’转变为“以用户为中心”、从“做了什么事情”转变为“解决了什么问题”、从“N个Apps”转变为“1个联接器”。

华为云WeLink不仅是智能工作平台，更是企业数字化联接器，通过联接团队、联接业务、联接知识、联接IoT，让联接更简单、更高效、更有温度，助力企业实现数字化转型。

"我们希望能通过数字化转型的经验，通过WeLink，可以跟我们的客户形成深层次紧密联接的协同价值，让大家能够第一时间享受和使用到华为优秀的产品和服务，更高效地完成数字化转型。"薛浩说。

三大能力

薛浩表示，智能工作平台背后是企业数据信息的全部打通。这里面有着三大需求，分别是办公效率的协同、安全、开放中立。作为更懂企业的智能工作平台，华为云具备了智能高效、安全可靠、开放共赢三大特性。

华为云WeLink可以实现AnyTime、AnyWhere、AnyDevice、AnyBody的全场景智能办公，助力用户随时、随地、通过各类终端设备（手机、电脑、Pad、电子白板等）实现协作办公。

"所谓协同办公，一定要协同起来，能够产生新的场景。当然技术有很多，不管是AI的技术，还是视频会议的技术等等，本质上还是真真正正提升企业的效率。"薛浩说。

通过“越用越懂你”的AI工作助手小微，一句话即可直达找人、找邮件、预定差旅、报销费用、充值卡包等百种服务。

WeLink带来真正的智能会议室，多种终端自由实现多种投屏方式，颠覆传统会议场景；会议纪要自动转文字，扫码发送纪要到邮箱；强大的实时翻译功能，支持消息、文档、邮件等多种内容翻译成七种语言，更支持一键从邮件转群聊，让跨区域、跨语言的沟通变得更加简单。

在当前的企业数字化办公实践中，安全是最大的挑战之一。对此，薛浩认为，企业信息安全的核心不仅仅是安全的结果，更需要构建一个可信的安全体系。华为云已获得50+项国内外第三方安全认证，国家安全等保三级，建立了可信的安全体系。华为云WeLink从设计理念出发保护企业数据与信息安全，用户账号归属于企业，信息100%在企业内部流转。在技术层面，华为云WeLink具备业界独有的安全技术，实现芯、端、管、云全链路防护。

生态构建

在WeLink发布的同时，华为也携手合作伙伴成立华为云WeLink生态联盟。首批加入华为云WeLink生态联盟的伙伴包括：金山办公、中软国际、致远互联、罗技、华为商旅、红圈营销、合思费控、Coremail论客、芯盾集团、目睹直播、视源股份、喜马拉雅、为知笔记等。

华为云WeLink坚持做开放的平台，合作的生态，坚持三个基本原则：第一，保持中立，恪守边界，不与伙伴争利；第二，使能伙伴，持续创新，引领行业未来；第三，共创、共享、共赢。华为云WeLink携手在企业应用、智能硬件、专业服务、渠道等领域的伙伴，共建繁荣生态。

薛浩表示，华为公司对于合作伙伴和生态是中立和开放的，这个中立和开放就是不绑定任何一家应用，不强迫任何一个企业使用应用。

在开放过程当中，华为有三个使能。第一个，放心。华为有价值定位，不跟合作伙伴去争利；第二，舒心。华为并不只是把合作伙伴应用放入华为应用市场，而是在这个过程当中，给合作伙伴带来技术价值，通过WeLink让他的产品更有竞争力。第三，在合作的过程当中，共创、共享、共赢，华为让合作伙伴真正在商业上成功。

“技术和生态是持续演进的，‘滚雪球’的效应非常明显，通过技术能力的迭代，聚合更多的合作伙伴，为我们客户提供更好的服务，这是我们希望我们把我们自己的能力开放出来的原因。当然除了自身的能力，还有软件和硬件的生态。”薛浩说。

在销售模式上面，华为云WeLink提供基础服务和增值服务两种类型，通过WeLink应用市场和华为云严选市场，提供持续更新的各类企业应用和智能硬件，助力企业数字化升级。

薛浩说，本质上客户在哪里，我们就在哪里。应用市场里面提供了很多合作伙伴的应用，比如说WPS、OA的应用，用户可以按需下载付费。除了应用，市场还提供专业服务，比如WeLink的集成、定制和开发，这些专业服务也可以通过应用进行购买。“WeLink是一个智能办公平台，真真正正赋能整个企业的数字化转型能力，快速提升企业的数字办公化水平。”