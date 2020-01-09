甲骨文数据库的2019：放下产品特性，回归用户需求

“回归用户的需求，更重要的是，放下数据库的产品特性，我们还能给企业带来什么？给业务带来什么？”

在过去的一年里，他基本上每周五都会有一个固定的行程安排，就是去见各种各样的客户。而在这些行程中他最重要的任务，是受CIO之邀给CEO们解释怎么用数据讲述业务的故事。

这不是什么咨询机构顾问的工作，只是甲骨文老P（甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨）的日常。

“没有一个CEO不知道数据的重要性。”“但是，也没有一个CEO对数据库感兴趣。”在日前接受记者采访时，吴承杨对记者说，“他们更在乎真金白银的投入背后，能够给业务带来什么价值，比如降低成本、提高效率、提升客户满意度等等。”

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨

对于数据库厂商来说，过去给企业传达的往往是产品的高性能、高可用、安全性等IT价值，要落实到业务中，还需要依赖很多的合作伙伴、ISV。但现在，甲骨文自己就在做这样的事。通过这两年来自治数据库的推出和普及，甲骨文正在越来越靠近企业的业务需求。

让更多人用上数据库

归根结底，企业最核心的需求在于，让数据快速变现。而甲骨文的答案，是降低数据库带来业务价值的门槛——其中的“砝码”就是自治数据库。

刚刚过去的2019年，甲骨文称之为自治数据库的元年，并且认为，自治数据库将在未来对整个数据库市场乃至产业生态带来巨大的影响。“让数据库带来业务价值，背后要做大量复杂并且专业的工作。而自治的作用，就是让这些工作变得简单化。”

首先，让机器替代人工，去接管数据库的运维工作，自动打补丁、备份、调优、修复和扩展，这一方面可以带来成本的大幅降低，释放运维人员的双手，另一方面还可以减少很多人为原因造成的错误。其二，按需付费的同时，自治数据库还能与Oracle分析云结合，实现敏捷的数据分析和展现。更重要的是，这些功能和服务已经完全实现了产品化，这意味着，用户只需要做简单的拖拽，进行低代码甚至无代码开发就可以完成过去很复杂的工作。

“原来我们谈数据库，谈的都是怎么做双活，怎么做到高可用性，每秒的处理能力如何等等。而现在，要谈如何带来业务价值，就不能把故事讲得很复杂，而要讲得更简单，让非技术人员也能听懂。这是现在所有数据库厂商都在面临的问题。”吴承杨表示。

所以，甲骨文相信，自治数据库会改变整个产业生态。而这个生态的目标，是让很多过去用不起数据库、玩不起数据的企业能够享用数据的价值。这也与甲骨文在2019年提出的最新使命相呼应——帮助人们以新的方式看待数据，探索数据价值并创造无限可能。

让数据库越做越简单

这样一个全新的使命是甲骨文这么多年来在云转型的过程中，慢慢摸索出的结果。而回顾一下近3年来其数据库的的发展路线图，我们也会发现，甲骨文确实正在让数据库越做越简单。

2017年，甲骨文发布了12c Release2，强化了对企业私有云应用部署和管理。具体来说，12c Release2的主要特性如下：原生数据库分库、PDB克隆和搬迁、自治健康框架、增强的Database In-Memory、联机数据库加密。非常大的亮点之一，是Release2一个根数据库上可以支持4000个可插拔数据库，每个可插拔数据库都可以用于管理一个单独的应用或客户。

2018年，甲骨文发布18c，开始引入机器学习技术，使得数据库在运作时能够自动修补安全漏洞，同时，还能自动优化使用模式、改善安全性，并根据用量自动调整运算与存储资源的分配。它的主要特性是：能与Active Directory的集成、具有分片RAC、PDB快照转盘、内存访问优化、具有私有临时表。

从2019年的19c开始，甲骨文就把数据库变成了一种服务提供给用户，通过云的模式，帮助企业更快地变现数据价值。除此之外，19c还有个最大亮点，是索引自动化，能够通过自动化提高数据库运行效率；第二，是针对IoT的快速和批量插入，处理大量人工产生和机器产生的数据；第三，是Active Data Guard更新，允许用户在主节点和备份节点写入数据；第四，是对象仓储的SQL查询，一招“通吃”分析类数据和交易类数据。

那么，将在明年发布的20c又会有什么新性能？对此，吴承杨透露了其中两个主要方向，一方面是多模型的增强，包括原生区块链表和AutoML的引入，另一方面是更好的性能，包括二进制表示和持久内存存储。

回归用户业务需求

“但回归用户的需求，更重要的是，放下这些产品特性，我们还能给企业带来什么？给业务带来什么？”吴承杨强调，“不管是叫中台、DW（数据仓库），还是叫BI（商业智能），不管是Oracle数据库、国产数据库，还是开源数据库，这都是必须回答的问题。”

他告诉记者，“我一直跟见过的CEO们强调一个观点，就是不管当下有没有用，数据一定要先保存下来，不要等到若干年后想做数据的时候却发现没有数据积累。”

在与客户的频繁接触中，吴承杨发现，随着云计算的深入应用，企业的数据碎片化也越来越严重，不仅同时使用不同供应商的公有云和SaaS，本地、公有云与私有云并存也使得数据之间的共享成为问题。对此，他认为，企业可以从以下四个方面着手，然后分步实施：第一，进行数据清洗；第二，用最敏捷的方法进行数据展现和分析；第三，建立以客户为标准的视图；第四，挖掘数据的价值。

“大家不需要一次性启动一个巨大的项目来做，可以一步步来，先看带来了多少价值，再决定投入多少。”吴承杨补充道。

总结来说，一方面是业务价值，另一方面是成本控制——这是完全不同于过去的甲骨文标签。而这样的转变也让甲骨文变得更加“身段柔软”， “俘获”了不少中小企业的心，创造了更多的可能性。

以ADW 业务数据平台为例，在推出的一年多里，已经有超百个中国企业投入使用，包括百果园、肆拾玖坊、美心集团、联款通、法大大等等。这些企业的特点在于，他们需要更敏捷的响应速度、更少的成本、更低的技术门槛。他们甚至有的很多都没有技术人员，或者只有少数的运维人员，开发能力非常有限。但使用ADW，他们不仅不需要自己操心开发、运维和管理工作，而且，只要用很低的价格（二三十万）就可以作为入门。这就是自治的价值所在。

“今天，无论是讲集中式、OLTP、OLAP，哪怕是分布式，我相信甲骨文在技术领先性方面都应该是全球第一。但是，问题的重点在于，我们不应该再用概念、用技术来绑架业务，而应该切实地为业务服务。不只是数据库厂商，包括数据集成商、开发者都要回归这一点。这才是唯一正确的方向。”吴承杨总结说。