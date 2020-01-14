 左手AI，右手AR：让每个开发者成为创造世界的艺术家

2020年1月10日，Unity和商汤科技，两家分别来自AR届和AI届的高科技公司，在上海举办了一场面向开发者的活动——“AI+AR大派对”，就是这两种技术互相成就的最新注解。

科技行者 1月14日 北京消息（文/周雅）：科技思想家凯文·凯利认为，技术是一种生命体，是动物、植物等自然界生命体之外的第七生命体。似乎一语中的，技术的演进，从灵感的迸发，到创意的落地，也宛如生命进化一般，过程往往要经历漫长岁月，而非一蹴而就。

AR技术和AI技术，就走了这样一条路径。AI技术则略年长一点，1956年的8月，约翰·麦卡锡（John McCarthy）、马文·闵斯基（Marvin Minsky）、克劳德·香农（Claude Shannon）等学者，定义了一个技术概念，用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能——人工智能。人工智能技术，从创世，到落地，经历了三代技术的起起落落，足足等了接近70年的岁月。AR技术略年轻一点，但它最早也要追溯到25年前，保罗·米尔格拉姆（Paul Milgram）和岸野文郎（Fumio Kishino）两位学者提出的现实-虚拟连续统（Milgram"s Reality-Virtuality Continuum），他们将真实环境和虚拟环境分别作为连续系统的两端，其中最靠近真实环境的部分，就是增强现实（Augmented Reality），即用数字手段，丰富我们的真实世界体验。

有意思的是，一种技术的演进突破，往往伴随着另外一项技术的推波助澜，如同生物界不同物种的互相伴生。AI技术的最终突破，就来源于大数据，和计算能力的突飞猛进，由后两者协力推动而来。而现在，AI技术作为一个老大哥，也要开始充当推动者的角色，它推动的对象，便是AR。当然，在某种程度上，AR也反过来成为AI技术场景落地的绝佳舞台。

2020年1月10日，Unity和商汤科技，两家分别来自AR届和AI届的高科技公司，在上海举办了一场面向开发者的活动——“AI+AR大派对”，就是这两种技术互相成就的最新注解。

“AI+AR大派对”现场

为“AI+AR”而生的新生态

商汤科技和Unity的合作时间虽不长，但进度突飞猛进，源于两家公司的各自底蕴。

Unity是全球创作者使用最广泛的实时内容开发平台，成立以来，就一直为全世界的开发者提供丰富的以视觉为核心的开发工具，近年来对以VR、AR为代表的XR也是其技术发展的重中之重。现在使用Unity制作的游戏和体验已在全球范围内覆盖将近30亿台设备，并且其在过去一年的安装量已超过330亿次。在2019年圣丹斯电影节所有XR内容中，65%是使用Unity制作的。

而商汤科技，则是人工智能领域的佼佼者，它是中国科技部指定的第一个“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台，全球总融资额及估值等在行业都处于领先者阵营。或许正因为“视觉”是商汤科技的内核，所以AR技术也早早进入它的视线：2016年，商汤就对外提供AR特效引擎的能力；到了2019年，商汤科技提供了更加完整的解决方案，如SenseAR开发者平台等。

而商汤科技创始人汤晓鸥的一段话，恰好是Unity公司和商汤科技合作的最佳旁白，“ AI与AR 的深度融合，将能使虚拟世界和现实世界实现无缝对接；AI 赋能 AR，从 AR 化妆、AR 导航、AR 测量到 AR 游戏、AR 数字人等，一系列创新的 AR 应用，有望覆盖并改变你每天的生活和工作”。无独有偶，国家新一代人工智能规划，也有这样的论断： “在建立新一代人工智能关键共性技术体系时，需要关注虚拟现实智能建模技术，重点突破虚拟对象智能行为建模技术，提升虚拟现实中智能对象行为的社会性、多样性和交互逼真性，实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动”。

有了这样的前提，两家公司自然一拍即合。2019年5月，商汤科技与Unity达成战略合作，将商汤原创AR开发者平台SenseAR 2.0与Unity引擎的Unity AR Foundation深度集，为开发者的内容创作提供多维支持。





图：商汤科技研发工程师廖锦毅

既然是生态，自然是越繁荣越好。在“AI+AR大派对”上，商汤科技研发工程师廖锦毅介绍，商汤科技正在做生态方面的拓展：

第一， 有核心应用场景需求的伙伴，比如电商、游戏。商汤和《王者荣耀》合作，和京东合作，和淘宝合作。显然，这些在生活场景中有海量用户的伙伴，急需AR技术提升用户体验。

第二， 平台间的相互协作，推动整个AR产业链的联动。据悉，商汤科技于2019年初与业界合作伙伴共同发起并成立了中国增强现实核心技术产业联盟，在行标和国标上发动关于AR的一些立项。

第三， 与Unity相互集成，让开发者用熟悉的开发工具，开发出更多优质的应用，商汤和Unity，各自成为开发者装备包里的另一端。

为了鼓励开发者更加全面地了解、掌握和运用商汤SenseAR 和 Unity AR Foundation平台，鼓励开发者为这个世界带来更多的原创AR作品，两者还联合召开“2019 AR应用创作大赛”。

图：Unity大中华区技术经理殷崇英

针对这项赛事，Unity大中华区技术经理殷崇英在“AI+AR”大派对上代表Unity对开发者们发出了这样一个美好的主张：

“开发者其实就是创作者，Unity不把程序员定义成传统的开发人员，AR技术，不仅惠及游戏，还涉及千行百业。所以，我们欢迎每一个人，也希望我们的技术适用于每一个人。因此，我们希望每一位开发者，使用强大的开发工具，成为一个创造世界（真实和数字世界叠加的增强现实世界）的艺术家。”



图：“AI+AR”大派对现场开发者与嘉宾合影

让开发者灵感远航的新平台

有了美好的愿景，接下来就是工具平台的发力时刻了，对商汤科技和Unity两家公司的专家来说，这方面一点都不虚。

殷崇英进一步表示，Unity的AR Foundation平台适用性非常广泛，覆盖娱乐行业、制造业、汽车业、教育、医疗、建筑，Unity都能为他们提供了非常强大的工具，包括协助创建内容，提供运维服务，甚至助力开发者盈利。

比如汽车行业，Unity的开发者工具可以实现通过VR对一款汽车进行工程设计，让消费者无需接触实物便能体验一款汽车的使用，不受物理边界限制进行驾车演练，自动驾驶汽车，以及未来的车内体验。丰田汽车项目经理Koichi曾对此发表这样一番实际感受：在丰田，用Unity VR和AR开发提高设计、工程和培训的效率和质量的工具，有高度的灵活性，效果非常好。

2018年10月，Unity 发布 AR Foundation 1.0，支持基本AR功能，包括平面追踪、特征点云检测、参考点/锚点、设备追踪、光照估计、射线碰撞；2019年5月，AR Foundation 2.1 支持图像追踪、物体追踪、面部追踪、环境探针；2019年6月，AR Foundation 3.0 支持 ARKit 3.0，新增动作捕捉、人物遮挡、多人协作等功能；2019年3月，AR Foundation 支持 Magic Leap 以及 HoloLens 1 和 2 （预览），也增加了一些帮助XR开发加速迭代的工具，如：XR Interaction Toolkit （预览），Unity as a Library；2019年Q4，SenseAR集成进了Unity中国增强版2018.4.11C版本中，Unity中国增强版即Unity全球版 + 中国区独特功能和服务。对于Unity来说，技术持续演进，从不停歇。

商汤科技研发工程师廖锦毅、商汤SenseAR战略规划负责人季浩宇关于《SenseAR-AI赋能AR，让虚实融合更加多维》的主题演讲里，让开发者则清晰的了解到，商汤SenseAR平台、SenseAR平台技术的算法、SenseAR的AR生态、SenseAR 解决方案，如何把理解环境的能力从平面升级到多维，商汤科技多年来的AI功底，让这些方案如虎添翼。

廖锦毅介绍， 商汤科技的SenseAR可以从两个角度来看：

第一是信息形势，从信息形势对算法进行分类，包括“对人的识别”与“对环境的识别”，可以对应为“对人的理解的算法”以及“对环境理解的算法”。



第二是信息载体，主要的信息载体是手机平台与眼镜平台，“SenseAR平台是世界上首个跨不同设备的AR平台，通过手机、眼镜的一套SDK，可以在不同设备上适应不同的算法。”

而季浩宇的一段话，或许可以作为商汤科技与Unity这场“AI+AR大派对”和“2019 AR应用创作大赛”的初心总结：“我们希望能够和更多开发者沟通，让大家在这个平台上，分享需求，提出问题，亮出创意。我们也希望通过这些交流，拿出更好的技术方案贡献给开发者“。





图：商汤SenseAR战略规划负责人季浩宇

【关于“2019 AR应用创作大赛”】

2019年11月6日，Unity与商汤科技共同宣布，由双方联合主办、中国增强现实核心技术产业联盟指导的“2019 AR应用创作大赛”正式启动。大赛旨在帮助开发者更高效地挖掘AI技术在AR领域的应用开发场景，以AI+AR创造更多创意内容，推动应用的创新与落地。

即日起，开发者可登陆大赛官网：https://connect.unity.com/challenges/2019ar-contest 报名并提交创意，优秀作品及获奖结果将在2020年6月的 Unite Shanghai 2020上进行公布。获奖团队不仅可赢取丰厚的奖金与官方证书，更将有机会与商汤科技和Unity开展业务合作，或得到相关岗位实习的机会，并在主办方扶持下推动优秀作品的方案落地。

【关于商汤科技】

作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技SenseTime是中国科技部指定的“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台。同时，商汤科技也是全球总融资额及估值最高的人工智能创新企业。

商汤科技以“坚持原创，让AI引领人类进步”为愿景。公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心，推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。商汤科技已成为亚洲最大的AI算法提供商。

商汤科技在多个垂直领域的市场占有率位居首位，业务涵盖智能手机、互联网娱乐、汽车、智慧城市、以及教育、医疗、零售、广告、金融、地产等多个行业。目前，商汤科技已与国内外700多家世界知名的企业和机构建立合作，包括本田、SNOW、阿里巴巴、苏宁、中国移动、OPPO、vivo、小米、微博、万科、融创等。

商汤科技现已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、京都、东京、新加坡设立办公室。更多信息，请访问商汤科技网站、微信、微博和领英。

【关于Unity Technologies】

Unity是全球创作者使用最广泛的实时内容开发平台，为全世界的开发者提供创建丰富的、交互式2D、3D、VR和AR体验提供工具。公司千人规模的开发团队使Unity始终保持前沿科技的水平；而与众多像Google、Facebook、Magic Leap、Oculus和Microsoft这样的合作伙伴合作，也确保了它能够为最新版本和平台提供优化的支持。使用Unity制作的游戏和体验已在全球范围内覆盖将近30亿台设备，并且其在过去一年的安装量已超过330亿次。Unity强大的灵活性使开发者能够为超过25个平台制作和优化内容，这些平台包括Xbox One、PlayStation 4、SteamVR（PC & Mac）、Oculus、PSVR、Gear VR、HoloLens、ARKit（Apple）、ARCore（Google）。Unity还提供诸多解决方案和服务来与受众群体建立联系，这些解决方案包括Unity Ads广告、Unity Analytics数据分析、Unity Asset Store资源商店、Unity云构建、Unity Collaborate、Unity Connect和Unity认证等。