SAP第四季度财报高于预期 新增云业务预订量减少引担忧

尽管总体业绩好于预期以及2020年全年预期调高，但SAP在2019年第四季度的新增云业务预订量有所下滑，导致股价下跌。

至顶网软件与服务频道消息： 尽管总体业绩好于预期以及2020年全年预期调高，但SAP在2019年第四季度的新增云业务预订量有所下滑，导致股价下跌。

按固定汇率计算，第四季度SAP新增云预订增加了17％，但低于上一季度的39％，SAP将这10%的增幅归因于某个未透露名称的客户，该客户从本地部署迁移到了云端。

SAP还将增幅减少归咎于最近有关放弃基础设施即服务业务、转而依赖与超大规模数据中心提供商建立合作伙伴关系的决定。SAP联合首席执行官Jennifer Morgan表示：“2019年我们决定专注于[软件即服务]业务，而不是基础设施。”首席财务官Luca Mucic称，业绩增长放缓“是一个季度性的短暂现象”。

在纽约证券交易所早盘交易中，尽管整个市场在经历了本周一冠状病毒导致的下跌之后出现回升，而SAP股价却下跌了约3.5％。

虽然SAP的整体收入较上一季度的37％有所缩减，但云业务收入总体增长了32％。软件许可收入下降了6％，延续了过去几个季度持续缓慢下降的趋势。

SAP表示，预计2020年调整后的云收入在87亿欧元至90亿欧元（约合95.7亿美元至99亿美元）之间，按固定汇率计算，增幅在24％至28％之间，低于2019年的35％。预计收入在292亿欧元至297亿欧元（约合321.2亿美元至326.7亿美元）之间，增长6％至8％，略低于2019年的9％。

Nucleus Research分析师Trevor White表示：“无论该季度业绩如何，我们得到的信息是客户在持续支持SAP。我们希望SAP能够继续在具有优势的细分市场竞争长期表现出色。”

尽管SAP修订了预期，但股价仍在下跌。SAP预期2020年的营业利润在89亿欧元至93亿欧元（约合97.9亿美元至102.3亿美元）之间，高于此前预期的88亿欧元至91亿欧元（约合96.8亿美元至100.1亿美元）。联合首席执行官Christian Klein表示：“我们的本地部署业务持续增长，云业务继续飞速发展。”

有分析师认为，SAP最核心的ERP业务的基本面看起来仍然很稳固。该季度SAP的S/4HANA下一代ERP套件新增了1200个客户，总安装量达到13800个客户。这一声明显然是针对批评者的，有批评者说，许多S/4HANA客户已经购买了该软件但并未使用，SAP表示，目前有65％的HANA许可客户正在使用或者正在迁移到该平台。

SAP高管们还表示，S/4HANA的重点不仅仅是装机量。Klein表示：“40％的HANA客户是新客户，大多数是中型企业，也有很多此前没有实施SAP HANA的大型企业。”

2025年最后期限的明朗化

SAP已经将2025年作为传统ERP平台客户迁移到S/4HANA的最后期限，几乎没有给现有客户留下任何选择的余地，但是这一期限是前首席执行官Bill McDermott在任时设定的。当被问到是否有任何更改计划时，Klein留了一些余地。

他说：“ SAP过去没有抛弃过任何客户，很快我们就将在这个问题上提供更多明确的信息。”

分析师White认为，最后期限似乎对客户流失问题影响不大。他说：“每当有过渡时，客户就有可能转向其他选择。但是，云服务的投资回报率是显而易见的，将ERP从本地迁移到云端是一件容易的事，但这对每个人（不仅是SAP客户）都是一个难题。”

SAP高管们再次强调了2018年80亿美元收购Qualtrics带来的成果。SAP正在将Qualtrics技术与SAP HCM和客户体验产品结合在一起，并将其定位为争取新客户的切入点。

Morgan表示，大多数SAP客户目前尚未使用Qualtrics技术，这家被收购的公司成功地“持续推进了SAP的扩张战略”，在该季度中吸引了11500多家客户，金额超过100万美元的Qualtrics交易数量增加了60％。

Qualtrics将为SAP把业务从基础的ERP扩展到客户体验、人力资源和费用管理这三个领域的战略计划提供支持，这三块业务也被SAP统称为“体验管理”。对于这三块业务来说，目前SAP仅按收入划分出管理业务，该季度增长12％达到8.3亿欧元（约合9.13亿美元）。

White表示：“当客户已经成为SAP生态系统的一部分时，SAP就会有很好的表现。”SAP的新业务领域是“竞争特别激烈、SAP还不够满足、尤其是在传统中型市场厂商开始争夺较小型企业客户的那些领域”。