 AWS云收入增幅放缓 Amazon整体收益依然超出预期

尽管收入增长略有放缓，Amazon旗下AWS即使在零售旺盛的第四季度仍然成为整个Amazon的发展推动引擎，使得股价在今天盘后交易中飙升13％。

至顶网软件与服务频道消息： 尽管收入增长略有放缓，Amazon旗下AWS即使在零售旺盛的第四季度仍然成为整个Amazon的发展推动引擎，使得股价在今天盘后交易中飙升13％。

Amazon该季度的总体净收益为33亿美元，合每股6.47美元，收入增长21％达到874亿美元，轻松超出了分析师此前每股收益4.04美元、收入860亿美元的预期。

此外Amazon还提供了第一季度的最新指引，范围从690亿美元到730亿美元，与分析师此前预测的716亿美元基本持平。

Amazon旗下云计算子公司Amazon Web Services的收入增幅连续几个季度放缓，但是下降的幅度不大，该季度AWS的销售额增长34％至99.5亿美元，而上个季度的增幅为35％，此前分析师预期的增幅仅约30％。

AWS仍然是Amazon的摇钱树，目前占总收入的12％，去年同期为10％。AWS的营业收入接近26亿美元，增长19％，占Amazon整体营业利润的2/3。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“WS表现得很出色。该季度AWS的销售额增加了25亿美元，这比大多数云厂商的年度总收入还要多。”

实际上如果按年度计算的话，AWS的业务规模已经达到400亿美元，而Google Cloud的业务规模为80亿美元，其中还包括来自G Suite和其他服务的软件即服务收入。Amazon首席财务官Brian Olsavsky在与分析师的电话会议上表示，产品和功能的丰富，以及销售队伍的扩张推动了增长，而且这一增长是跨各种类型的客户和工作负载的。他说：“我们的产品组领先市场，我们比竞争对手更快地进入市场。”

eMarketer首席分析师Andrew Lipsman表示：“面对成本上升和AWS的竞争压力，Amazon在该季度实现利润增长的确令人惊喜。”

AWS在第四季度遭受了打击，当时美国国防部在10月底批准微软赢得价值100亿美元、为期10年的JEDI云基础设施项目，而在这一年中的大部分时候AWS是云市场的领导者。

上周，AWS提出了一项终止该项目的动议。AWS早些时候指控说，这一决定受到了特朗普对Bezos本人具有敌意的政治影响，而Bezos是《华盛顿邮报》的老板，该报对特朗普进行了至关重要的报道。本周三，微软公布财报显示，Azure云基础设施收入增长了62％，但没有透露绝对收入数字。

Amazon股价在盘后交易中上涨近13％，随后回落至11％左右。这也使Amazon的市值跃升至突破1万亿美元大关，与苹果、微软和谷歌母公司Alphabet看齐。Amazon股价在常规交易时段收盘时上涨了2/3至每股1870.68美元，当天整体市场有小幅下跌。

毫无疑问，投资者之所以热情是因为高利润，更不用对下一个季度的乐观预期。Amazon还表示，预计第一季度运营收入将在30亿美元至42亿美元之间，低于去年第一季度的44亿美元。

这很可能是因为一项新计划需要花费大量资金所导致的：该计划需要向Prime会员提供某些产品的一日甚至两小时送达服务。Amazon首席执行官Jeff Bezos仍然专注于年费119美元的Prime会员项目，该项目为会员提供免费快速送达和免费提供视频内容的服务。

他表示：“本季度加入Prime的人数比以往任何时候都多，现在我们在全球拥有1.5亿付费Prime会员。该本季度，Prime免费一日送达和当日送达服务的商品数量比去年同期增长了3倍。”

尽管更快的送货速度推动了营业额的增长，但这也非常耗费成本。Amazon去年宣布该计划的一日送达服务总共花费了15亿美元，但令投资者感到乐观的一个原因是，过去一个季度的运输成本已经稳定下来。

订阅服务（主要是Amazon Prime）也在快速增长，增长32％达到52.4亿美元。“其他”类收入（主要是广告），增长了41％达到47.8亿美元。