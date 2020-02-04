抗击疫情 融云在行动

作为一家以技术立命的互联网科技公司，融云也坚信“科技向善”，希望能为这场“战疫”献出一份微薄之力，向企业、机构免费提供在线医疗场景下的 IM 及实时音视频服务，同时免费开放在线教育以及协同办公场景下的实时音视频服务。

每天实时更新的新型冠状病毒肺炎疫情数据，牵动着每一个国人的心。随着疫情的不断升级，全国多地也相继启动重大突发公共卫生事件一级响应，一场没有硝烟的病毒防疫战已全面打响。

作为一家以技术立命的互联网科技公司，融云也坚信“科技向善”，希望能为这场“战疫”献出一份微薄之力。融云提供的 PaaS 层服务，可通过集成 SDK 快速实现相关通信能力，我们决定从即日起至疫情结束，向企业、机构免费提供在线医疗场景下的 IM 及实时音视频服务，同时免费开放在线教育以及协同办公场景下的实时音视频服务。

据了解，随着感染者和就诊者的不断增多，很多医院已不负重堪，对于一些轻症患者，专家建议可以在线问诊，通过线上 IM 及实时音视频交流，医生可以直观地了解和检查问诊者的真实情况，为问诊者提供医疗帮助，以减轻线下医院发热门诊的超负荷运转，同时也可以降低线下就医交叉感染的风险，最大程度地为抗击疫情提供助力。

为了防止疫情的进一步传播，全国各地相关部门也已陆续下发了延迟学校开学和企业复工的通知。在这一特殊时期，很多学校、教育机构都在研究如何通过在线教育的方式让学生在家也能学习，很多企业也在制定远程办公的方案。在这两种场景下，实时音视频的技术无疑可以派上用场，融云愿为全国教育机构及企业提供免费的实时音视频服务，帮助企业机构实现在线课程、在线会议等能力，让学生停课不停学，让企业办公正常运转。

融云目前已开通了绿色通道，如有在线医疗、在线教育、协同办公三大场景需求的企业机构请联系我们，7*24 小时咨询热线 13161856839 已开通，待沟通确认符合相关场景需求后，我们会安排专人协助支持，进行免计费操作，辅助产品尽快上线，投入到一线“战疫”当中。

面对疫情，每个个体的力量也许是微小的，但我们相信，只要心在一起，全国上下就能同舟共济，共渡难关。在此，向所有奋战在疫情防控一线的工作人员致敬！融云愿意与你们一起，期盼春天的到来！