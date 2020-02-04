Oracle开放5个新云区域 成为首个在沙特建有数据中心的公有云厂商

数据库巨头Oracle今天透露，5个新的云区域已经开放并且开始运营，其中包括一个位于吉达的新区域，这也让Oracle成为第一家在沙特阿拉伯提供数据中心的公有云基础设施厂商，其他地区包括墨尔本、大阪、蒙特利尔和阿姆斯特丹。

数据库巨头Oracle今天透露，5个新的云区域已经开放并且开始运营，其中包括一个位于吉达的新区域，这也让Oracle成为第一家在沙特阿拉伯提供数据中心的公有云基础设施厂商，其他地区包括墨尔本、大阪、蒙特利尔和阿姆斯特丹。

Oracle表示，目标是最终在美国国家至少运营两个云区域。Oracle计划于今年晚些时候在沙特阿拉伯开设第二个云区域，并在阿拉伯联合酋长国开设另外两个云区域。

这么做的目的是为客户提供更多的冗余，以进行灾难恢复，帮助他们满足数据驻留要求。反过来，这将让客户更有信心将关键工作负载迁移到云端。

Oracle云计算部门工程执行副总裁Clay Magouyrk在接受路透社采访时说，对Oracle而言，提供尽可能多的云区域是至关重要的，因为很多企业必须要把数据保留在数据生成时所在的国家。

他说：“总体来说，这么做是为了在全球各地为客户提供数据主权。”

但是Oracle的云覆盖率仍然远远低于竞争对手。每个云计算厂商会使用不同的术语来描述自己数据中心的覆盖范围，但是“区域”通常是指在物理位置上分开的位置（即“可用区”）中多个数据中心的地理区域。微软共有56个区域，AWS仅有22个区域，但是有69个可用区。

Oracle的Gen2云服务现在总共在21个区域，有望在今年年底之前扩展到36个区域。

但是，建立云区域并不是Oracle云战略的唯一目标。Oracle产品管理总监Andrew Reichman在博客中表示，Oracle已经与微软展开合作，在Oracle和Azure云之间提供“独有的多云互连”。这一合作意义重大，有可能帮助Oracle赢得更多采用多云策略的企业。

Reichman说：“我们目前在美国东部、伦敦和多伦多的Oracle和微软云区域之间提供预配置的、高带宽的、低延迟的链接，并且有望很快上线。”