SAP承诺支持SAP S/4HANA至少到2040年

SAP近日表示，承诺将支持SAP S/4HANA至少到2040年，以为大型企业客户迁移到ERP平台做好保障。此外，SAP延长了对Business Suite 7的支持，将主流维护的结束时间从2025年延长至2027年。

SAP近日表示，承诺将支持SAP S/4HANA至少到2040年，以为大型企业客户迁移到ERP平台做好保障。此外，SAP延长了对Business Suite 7的支持，将主流维护的结束时间从2025年延长至2027年。

尽管SAP为正在经历数字化转型的客户延长了时间，但SAP的Geoff Scott在声明中警告说：“这一切并不意味着放慢速度。”

SAP美洲用户集团（ASUG）首席执行官Scott表示：“我们仍然相信SAP客户应该在截止日期之前尽可能早地进行迁移。SAP关于‘ERP未来’发展的决定不应仅仅集中在对SAP S/4HANA的技术升级上，还关乎如何最好地为企业未来做好准备。”

但是根据Rimini Street的说法，为Business Suite 7提供两年以上的支持，并不能解决数字化转型速度放缓的问题。

“这个公告进一步表明，SAP感到Business Suite 7许可用户不愿对S/4HANA进行大规模重新实施而承受着巨大压力，因为重新实施可能成本极高、费时并且给业务带来很大的影响。”SAP服务总经理、全球副总裁Eric Robinson在声明中这样表示。

Rimini Street为企业软件系统（包括SAP）提供第三方支持服务。Robinson说，至少会在2035年之前提供对Business Suite 7软件的第三方支持。

SAP表示，客户对迁移到S/4HANA没有任何疑虑，这一新的承诺只是反映了客户前进步伐的不同。

SAP指出来自美洲SAP用户群体的最新调查，调查显示，没有计划迁移到SAP S/4HANA的客户数量已降至零。同时，对说德语的用户组的一项调查显示，超过49％的客户计划在未来三年内迁移到SAP S/4HANA。