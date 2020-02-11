从「五个案例」看企业如何释放数据价值，加速AI之旅

数据已经成为的重要资产，通过数据分析获得最大限度的洞察，这将成为企业未来竞争力塑造和战略布局的关键，而AI技术的应用，将深化这一过程，极大提升企业的生产力。

数据已经成为的重要资产，通过数据分析获得最大限度的洞察，这将成为企业未来竞争力塑造和战略布局的关键，而AI技术的应用，将深化这一过程，极大提升企业的生产力。

对此，我们整理了五个案例，分别从平台构建、数据收集、数据治理、数据分析、数据应用五个角度，介绍了IBM Cloud Pak for Data如何通过人工智能场景服务组合，为企业提供企业级AI所需的一切工具，并支持任何云环境，加速实现数据的经济效益。

>>>案例一

卡塔尔开发银行与IBM携手，加速新模型开发和部署

卡塔尔开发银行（Qatar Development Bank，QDB）是一家卡塔尔银行，于1997年成立，主要促进卡塔尔中小规模多元化经济发展项目，为卡塔尔工业、旅游、教育、医疗卫生、农业、动物资源和渔业部门发展提供金融服务，银行及贷款。

通过与IBM 合作建立IBM 多哈创新中心(IBM Innovation Hub Doha)，卡塔尔开发银行部署了IBM Cloud Pak for Data，用于加速新模型的开发和部署，将人工智能应用于数据，而不是将数据应用于人工智能。在此基础上，IBM Cloud Pak for Data还上线了Watson Studio、Watson OpenScale、Watson Assistant等Watson微服务，经过与高级数据科学、数据工程和应用构建功能整合，还能帮助企业在数据中发现以前无法发现的洞察。

>>>案例二

北欧联合银行凭强大数据库性能，支持关键业务运行

北欧联合银行成立于2001年，由瑞典、芬兰、挪威和丹麦四家银行合并而成，总部位于斯德哥尔摩，通过700家分行为北欧地区、波罗的海国家和俄罗斯超过1100万客户提供个人、商业和企业银行业务及理财服务。

为了支持遍布各地的核心银行业务及客户数据系统的正常运行，北欧联合银行内部拥有数百个数据库，IT环境相当复杂。因此，如何监控这数百个数据库并保持一切顺利运转成为IT部门的一大挑战。据此，北欧联合银行与IBM合作实施了可即时向DBA发出问题警告的数据库管理工具，不仅保持了数据库的高性能和高可用性，还简化了数据库监控流出，节省了大量运维时间，维护了卓越的用户体验。

>>>案例三

Edison升级系统性能，应对数据激增挑战

Edison创立于1882年，总部位于意大利米兰，是欧洲历史最悠久的能源和公用事业公司，业务运营覆盖全球十多个国家和地区，仅在意大利就为超过100万的客户提供能源服务。

面对大幅增长的数据量，Edison原有的业务系统难以应对，报告和分析运行时间过长，导致高层决策速度减慢。据此，Edison将其业务系统迁移到DB2 with BLU Acceleration，使得数据处理速度加快了十倍，数据库压缩75%，每年节省100万欧元的成本。

>>>案例四

Rotkäppchen-Mumm保持竞争力的秘诀：有效降低库存成本

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH（德国小红帽）创立于德国弗赖堡，主要生产起泡酒、烈性酒以及其他各种饮品。在竞争非常激烈的德国市场，该公司占了55%的份额。一直以来，Rotkäppchen-Mumm都将精益运营作为重要的业务目标，但是，要实现成本效益、控制库存水平，同时还要降低缺货风险、保障客户服务，这并不是一个容易完成的任务。

面对这样的业务挑战，Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH基于IBM Cognos TM1和IBM SPSS Modeler 软件的全新解决方案，使得销售预测准确性提高了22%，帮助Rotkäppchen-Mumm从更准确的洞察中收获效益，同时，还在不增加缺货风险的情况下显著降低了库存水平，增加了流动资本。

>>>案例五

孩子王：立足数据实现精准营销，构建业务洞察

孩子王总部位于江苏南京，是一家数据驱动的，基于用户关系经营的创新型新家庭全渠道服务商，是中国母婴童商品零售与增值服务的品牌。在全国，拥有大型实体门店、线上PC端购物商城、移动端APP等全渠道购物体验。

据了解，孩子王基于Cognos Analytics、 Planning Analytics 和 SPSS Modeler三大组件构建了整合的营销分析支撑平台，实现了向数据驱动型零售商的战略转型。该平台能够收集企业全景信息，通过全角度分析，建立有数据支撑的战略决策和行动转化机制、并对行动进行高效的监控和分析。同时通过建立报表、分析、行动三层管理机制，实现了从预测、计划/预算到监控分析、营销方案制定，到精准营销及模型再调优的完整闭环。最终，成为孩子王进行会员分类分级和精准营销的重要基础，使其投资回报率提升了30%。