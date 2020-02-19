AWS透露：ML Solutions Lab咨询部门AI业务数据客户数达175家

AWS昨天分享了一些关于旗下咨询部门ML Solutions Lab人工智能业务增长的数据。ML Solutions Lab负责人、副总裁Michelle Lee在博客中透露，自2年前成立以来，ML Solutions Lab已经为175个客户完成了项目，覆盖零售、医疗、能源、公共事业、体育等领域。

AWS昨天分享了一些关于旗下咨询部门ML Solutions Lab（成立于2017年）人工智能业务增长的数据。ML Solutions Lab负责人、副总裁Michelle Lee在博客中透露，自2年前成立以来，ML Solutions Lab已经为175个客户完成了项目，覆盖零售、医疗、能源、公共事业、体育等领域。

Lee详细介绍说，自成立以来ML Solutions Lab的规模扩大了5倍多，一部分原因是开设了新的办事处。ML Solutions Lab最早是从北美开展业务的，现在已经扩展至在亚洲、欧洲和澳大利亚也设有分支机构。

Lee还分享了ML Solutions Lab在AWS最近公布的一些备受瞩目的企业交易中所扮演的角色。ML Solutions Labs正在服务于美国国家橄榄球联盟（National Football League），该联盟表示将在未来12月扩大和AWS的合作，构建一个球员受伤模拟系统。医疗技术公司Cerner最近指定AWS为首选的云提供商，并且在ML Solutions Lab的帮助下构建了一个用于预测心力衰竭的AI引擎。

NASA的Heliophysics实验室也是AI Solutions Lab的客户之一。Lee在博客中这样写道：“NASA的科学家与ML Solutions Lab和AWS Professional Service部门聚集在一起，致力于提高对太阳超级风暴进行预测和分类的能力。”

ML Solutions Lab的强劲增长也反映出咨询解决方案正在成为AWS赢得企业业务的战略中扮演越来越重要的角色。AI项目咨询越来越重要，因为很多传统公司都缺乏相关专业知识。而且，即使已经使用了AWS的企业组织，也不一定很熟悉SageMaker及其他AI产品。

AWS也一直在扩充自己的咨询产品以解决这一需求。ML Solutions Lab在去年12月推出了一个面向企业的AI培训计划，向咨询合作伙伴提供机器学习认证。

AWS将通过降低AI准入门槛的专业服务，让更多企业可以使用基于云的AI工具，反过来也扩大了潜在市场。据IDC预测，到2023年企业每年在人工智能解决方案上花费将达到1000亿美元。