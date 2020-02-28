对话「小鱼易连」：从角落走到聚光灯下，云视频会议的舞台远不止你想象

视频会议，这个经过几十年默默跋涉的行业，一路从标清到高清，从“端”到“云”，如今发展到“云+端“的结合。疫情之下，政府、学校、企业、对视频远程沟通协作的需求出现爆炸式增长，远程视频会议成为刚需。

受疫情影响，全国超过两亿人开启了“云办公”， 钉钉、企业微信、飞书、Welink等公司纷纷开放远程协作服务。只是他们没有想到，他们放在角落里的“视频会议”功能，如今成为“主打歌”。

视频会议，这个经过几十年默默跋涉的行业，一路从标清到高清，从“端”到“云”，如今发展到“云+端“的结合。疫情之下，政府、学校、企业、对视频远程沟通协作的需求出现爆炸式增长，远程视频会议成为刚需。

原本低调于大众视野的云视频公司，如今开始大显身手，走到聚光灯下。比如说。小鱼易连。





小鱼易连创始人兼CEO袁文辉

“软硬“兼施，左右开弓

和传统视频硬件厂商不同，小鱼易连不做“高大上”的视频设备。“每一套10万、8万，得有专业的IT人员去维护，得要有专线去维护，才能确保它的品质。只适合于像中国烟草、中国银行、招行等等高大上的企业，一般企业用不起。所以这个行业一直都是增长比较缓慢，甚至说是在下滑。“小鱼易连创始人兼CEO袁文辉在接受至顶网记者采访时说。”传统硬件的路，走不通。“

后来，云计算的发展催生了云视频会议的概念，令视频会议的成本相比于传统视频会议得到了几十倍的下降，钉钉、飞书等远程协作软件都推出了视频会议功能。不过，对于“大佬们“来说，视频会议只是其中一个很小的子功能。

小鱼易连和钉钉、飞书等远程协作软件的共同点在于，都提供SaaS服务——通过手机和电脑接入会议，就可以进行视频会议了。疫情当下，互联网巨头们免费策略让更多的人体验到了云视频的便利与价值。不过，要谈稳定性和高品质，纯SaaS，显然不够用，视频硬件依旧不可缺少，特别是对于音视频质量要求很高的用户来说。

“「云+端」，这就是小鱼易连现在走的路。 “小鱼易连创始人袁文辉分享道。

具体来讲，“端”指的是小鱼的视频会议硬件终端产品。

“无论使用环境多么嘈杂，要永远保证用户能够高质量的视频通话。”这是小鱼的核心策略之一。通过优化音视频编码、构建新的媒体服务架构和信令系统、优化网络传输和网络部署，小鱼实现了丢包30%保证视频流畅，丢包80%也能正常通话。

据了解，小鱼易连所有的智能终端，都做到了8米拾音。也就是说，你在8米以内的任何方向说话，都可以被小鱼智能终端拾取。

根据应用场景划分，小鱼的产品中包含了一系列的专业级云视频解决方案，从大型会议室，到本地会议投屏。其中，针对中小企业，还有5000元以下的NE20套装可供选择，包括会议室智能终端和云端会议室，全面适配投影、电视、会议平板等设备。

这里的“云端会议室”，顾名思义，就是采用云计算实现多方视频会议。基于阿里云等多家云计算服务商，小鱼建立了全球互联的视频网络，通过小鱼终端、PC、手机、平板等，与云视频会议系统的完美适配，随时随地在全球范围内进行高清通话。

“1秒入会，2秒组会，3分钟部署”，瞬间就可以“面对面”交流。至顶网记者邀请小鱼易连CEO袁文辉进行“云采访”之初，试用了小鱼的“1秒入会”的功能。点击对方从微信发来的邀请卡片，无需下载APP，在微信小程序里直接进入到了“云会议室”。没有一丝丝防备，就“跳进”了会议室。

用户需求驱动式成长

像记者这种，疫情期间不得已在家办公的人不在少数。但是，总有勇敢的平凡英雄们“逆流而上”，为我们保驾护航。特别是政府基层工作人员、医务工作者们都冲在疫情最前线。不少科技公司都彰显了情怀和担当，有钱出钱，有力出力，用实际行动向疫情宣战。小鱼在疫情期间，都做了些什么呢？

“从大年初一至今，已经先后收到三波需求。疫情刚出，就收到来自大量远程协作沟通需求的各级政府、卫健委和医院的第一波需求。“袁总说。在疫情最前线，我们都能看到小鱼的身影。

在国家医疗队指挥中心、浙大一院专家会诊中心、武汉大学人民医院东院重症医学科，小鱼搭建了云视频系统。

在小鱼多云视频系统的支持下，李兰娟院士团队为各个医疗团队、专家提供远程会诊支持。针对危重症患者远程“把脉开方”，顺利开展救治工作。

前线打仗，后方指挥。在政务行业，小鱼易连实现远程基层党建办公，政府协作无死角，也无需部署专线，视频会议进入乡镇和部门等。

在黄委信息中心，该系统内黄委机关与17个委属单位共1500多个已注册用户，已初步具备即时视频会议功能，累计召开会议400余个，小鱼提供了有力的信息化协同办公技术支撑。

“紧接着到了初三、初四，第二波需求来了。很多教委、教育局、教育厅、教培机构等，都需要解决疫情期间停课不停学的问题，从线下搬到线上。” 袁文辉表示，传统的直播录播课堂、一定程度上解决了小学初中的需求，但很难满足高中学生的学习需求，尤其是课业繁重的高三、初三学生，这样的直播课堂对复习备考帮助并不大。

“不同于直播教学模式，我们建立老师和学生之间的音视频强交互。”袁文辉说，小鱼的“在线互动课堂”上，实时提问、答疑互动，师生能“面对面”沟通。一边是老师，电脑或智能终端授课，还能共享课件、教学材料；一边是学生，通过电脑、手机等在家庭网络或4G移动网络下就能进入课堂。

小鱼易连，架起了知识的桥梁，打破物理空间和地理位置的限制。同样跨越时空限制的，还有“远程办公”模式。

说起远程办公，此前更多是企业管理者脑中的理念。如今，疫情在某种意义上成为分水岭，云视频会议大规模应用后，不少用户表示“真香“。小鱼易连收到的第三波需求，就是那些不得不在家办公的企业。

郎酒股份是小鱼的用户之一——现有员工近15000人，旗下14家全资及控股子公司，员工及经销商遍布全国各地。受疫情影响，云视频会议系统一夜间在全公司铺开。

“2月4日到10日期间，公司共召开会议4893场视频会议，2月10日召开1367场（为单日最高），单日最高使用人数7937人，最大规模会议有1312人同时在线参与。”郎酒股份行政办公室副主任冉琮千在一次远程办公分享会上给出了一组数字。

从线下集中办公到万人远程办公，这样顺畅的无缝过渡场面，是和小鱼结伴“拼下的江山”。经过多方实测、综合考虑，无论是稳定性，多平台打通，多硬件互联，还是操作难易度等因素，小鱼成为最优解。小鱼云视频会议系统上线，远程办公体系搭建基本完成，在郎酒股份的业务区域内正式投入使用。

结语

前面提到，疫情在某种意义上成为分水岭。对于云视频会议来说，疫情既是一波浪潮，也很可能正在引爆一轮新的增长点。

全国2365家法院开启小鱼云视频庭审，让互联网司法建设迈入新阶段；以视频连线形式助南京“云签约”，搞定超千亿重点招商项目；湖南卫视的天天向上、快乐大本营等综艺节目，通过小鱼来实现“云录制“；HR线上面试等等……云视频会议的舞台似乎比我们想象的要大很多。

“我们的职责是打造最好的产品和服务。技术我们有，应用场景你们来想象。”袁文辉表示。

而每一种对于云视频的想象，都在电子媒介地不断洗刷下，愈发清晰和明亮。“我们小鱼一直的梦想就是让世界零距离，因为这个事件，一下子让我们的理想又往前推进了三五年。”袁文辉最后说。