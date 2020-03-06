为抗疫复工复学而“战”，会畅如何扛下10倍流量？

新的需求已经被激发，而新的习惯也会在很短的时间内养成。如同非典后兴起的网上购物，随着疫情结束，远程办公协作的需求将会延续下去。

长达一个多月的宅家生活，逼疯你的可能不是百无聊赖的堕落时光，也不是黔驴技穷的一日三餐，而是一而再再而三延期开学的“熊孩子”们。网上的段子一茬儿接一茬儿，你的欢乐却是别人的心酸，许多网友纷纷表示，再不开学家长就要疯了。

在2月29号的全国联防联控会议上，教育部明确提出开学要坚持“三原则”:疫情没有得到基本控制不开学，学校基本防控条件不具备不开学，师生和校园公共卫生得不到保障不开学。截至目前，全国仅有九个省市明确了开学时间，而最早的，也要到3月中旬。

一边是“孤独寂寞冷”的孩子，一边是“睡不着胸口闷”的老板，最难的其实还是拖家带口的上班族。于是，“停课不停学”的号召就充当了一把“救命稻草”。

必须承认，独具洞察力的企业家们反应非常迅速。政策一出，阿里钉钉、QQ、企业微信、飞书等远程协同平台，会畅通讯、小鱼易连等云视频会议平台，学而思、新东方、作业帮等教育平台，都立即作出了响应，一大波 “云上课堂”以最快的速度上线，把被疫情隔离的学生、老师和家长紧紧连接在一起。

新的需求给教育行业市场注入了新的活力，而跨界玩家的加入，也正在重构原来的市场格局。从资本市场上来看，有不少在线教育概念股一路攀升。其中，会畅通讯（以下简称“会畅”）作为云视频领域的典型代表甚至出现了连续涨停。

不打停课铃，上线智享云课堂

会畅成立于2006年，最初主营语音会议业务，2011年开始转型开启网络会议服务，经过数年的技术和服务积累，如今已经能够为企业提供非常高品质的视频会议、网络直播、电话会议和网络会议等云视频会议服务。

在云视频领域，会畅甚至被对标国外云视频龙头公司Zoom。

面对疫情带来的影响，为满足远程教学、远程教研、视频会议、教育培训、大会直播等诸多需求，会畅在1月底专门为全国范围内的教育部门和学校开启了免费通讯服务通道。此外，会畅还与联通合作，针对远程教学场景上线了智享云课堂，能够实现老师和学生之间的一对一多交互、一对一双向互动教学。

“疫情让企业无法复工，学校不能开课，尤其对于初三和高三的学生来说，在这个关键时期，停课带来的影响是巨大的。”会畅产品总监王东宇在接受至顶网记者采访时表示，“而基于云课堂，通过云端部署，学校不仅可以迅速在线上开课，不耽误学生的学习时间，并且操作过程也非常方便简单。”

其实教育行业一直是云视频市场的主要阵地，在这个领域，会畅还在去年专门成立了全资子公司——会畅教育，依托全产业链重点布局“云视讯垂直行业应用”，专注于云视讯技术在教育行业的应用落地。而智享云课堂平台就是会畅教育旗下主要的产品之一。除此之外，基于“智享云”教育综合服务平台，会畅教育还提供了诸多远程教育应用场景服务，例如同步课堂、专递课堂、评课教研、在线巡课、家校互动、名校课堂等等。

举例来说，某人大附中校长在疫情期间给学生做公开咨询，就是通过会畅云视频直播实现，平台覆盖了十几万学生，在同一时间、不同地点同时接入。疫情发生后，会畅教育第一时间成了疫情防控应急小组，销售和技术团队全员提前返岗以应对各项紧急工作。目前，智享云课堂平台已经为湖北、黑龙江、浙江、山东、陕西、江苏等数十个省数百家学校和教育局用户开通了云课堂服务。

持续扩容，为用户量激增做足准备

回顾2003年的非典，王东宇说，虽然当时所有的企业员工都不被允许外地出差，但是大家还能正常到当地的办公室上班，影响面并没有那么广。“当年疫情影响的是企业之间的交互，而这次疫情影响的是每一个人之间的协作，包括学生、老师、家长，还有企业中的所有员工。”

正因如此，视频会议的连接广度也从企业内部扩大到了整个互联网，基于云端的音视频协作、远程协同、在线学习、在线直播等需求一夜暴增。同时，面对疫情不断蔓延的严重趋势，为支持企业有序地远程复工，会畅还在大年初二宣布为企业客户免费提供最高达100方的云视频会议账号，直至疫情结束。

会畅云视频平台不仅整合了企业OA、IM、CRM等系统，还能与企业现有视频会议系统兼容互通，为企业提供统一的会议管理。借此，员工之间就可以打破时间与空间限制，轻松进行内容共享、实时协作和高效协同。

据王东宇透露，在疫情发生后，使用会畅云视频平台的人数每天都在成倍增长，经粗略估计，总人数已经超过了100万，在线会议的需求量是平时用量的10倍以上。

在音视频领域深耕多年，对于这样的局面，会畅是有所准备的。“首先，我们在云端迅速扩建了平台；然后，基于合作我们还在运营商部署了云视频平台，借助他们丰富的网络资源，将平台服务的覆盖面扩大到了全国二三十个省；与此同时，为了提供稳定的服务，我们特别成立了7×24小时的支持团队，每天从早上8点到凌晨1、2点，持续不断地扩展平台，为用户提供技术支持。”王东宇告诉记者。

由于平台构架在云上，所以，会畅云视频平台在短短两三个小时就能将容量扩充到几倍甚至十几倍的规模。在此基础上，技术团队每天还会对平台用量进行实时监测，当观测到接近饱和数值时，便会在晚上等流量低峰时间段及时进行扩容，从而保证平台的持续稳定运行。据王东宇介绍，截至目前，会畅在全国各地已经扩充了16个数据中心。“当一个新的数据中心上线，我们可以在短短几分钟内把对用户进行迁移，最大限度满足用户需求。”

远程协作成常态，继续发力垂直行业

新的需求已经被激发，而新的习惯也会在很短的时间内养成。如同非典后兴起的网上购物，王东宇认为，随着疫情结束，远程办公协作的需求将会延续下去。“在国外，远程办公已经非常普遍，只不过我们一直还没有适应。而疫情让更多的人开始亲身体验这种模式带来的便利性，我相信，在这之后，中国市场的远程办公需求也会像国外一样，迅速增长。”王东宇表示。

远程协作办公市场实际上已经培育多年，目前提供该产品服务的企业不下上百家，而对于这样一个时刻“井喷”的市场，会畅的态度的是自信的。“阿里钉钉、腾讯企业微信等，他们的优势是互联网企业自有的用户基础和规模，在市场中他们必然占据一席之地。但他们所覆盖的一般是一些通用需求，更适合中小企业的简单办公。”王东宇强调，“像教育、医疗、房地产、金融等特定的垂直行业，他们对远程办公协作工具会有很多个性化需求，比如如何与业务系统融合、如何与企业工作流程更加契合、如何打造更好的应用模式和场景等等，这些不是一个普通的视频工具就能满足的，但却是我们擅长的方向。”

多年以来在云计算和音视频技术领域的积累，使得会畅逐步形成了“云+端+行业”的全产业链闭环，这就是他的核心优势。这样的优势在这次疫情中，也得到了很好的展现。

举例来说，除了远程教育和远程办公，会畅云视频平台还在这次疫情防控中支持了远程医疗的开展。通过在线直播互动，云视频平台帮助医疗机构构建了线上专家互动科室研讨会，各科室主任可以在办公室参会，避免错过会议内容的同时也避免了交叉感染。同时，视频直播平台还可以完成远程手术直播，将诊疗画面实时呈现给专家。“比如，在疫情期间，钟南山院士就通过会畅云视频系统与美国哈佛医学院的专家进行过跨国在线沟通。”王东宇说。

伴随5G等网络技术的进一步突破和发展，在疫情之后，无论是远程教育、远程医疗还是远程办公无疑都将迎来一轮应用高潮。面对技术的发展，在享受便利性的同时，王东宇也有另一方面的感悟。“我们的工作模式和生活模式改变了，这对整个社会、对我们的家庭也会带来很大影响，虽然技术让沟通变得更加顺畅，让我们随时随地都可以工作，但是，在这样的情况下，我们也不能让工作变成生活的全部，一定要权衡好工作与家庭的关系。”王东宇说。