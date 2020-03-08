在数据云端化的世界中，Cloudera看起来像是一颗隐藏的宝石

Cloudera的新任首席执行官Rob Bearden讲述了首席信息官们在这个世界中面临的挑战，他们同时还在试图打破由于隔离和无管理数据池等原因在各业务部门之间造成的孤岛局面。

至顶网软件与服务频道消息： 数据永不消亡。从创建开始，它的生命周期一直延续到永无止尽的业务周期流。与此同时，企业正在数据中畅游，这些数据范围广泛，从客户生成的信息、财务交易、边缘生成的数据到可操作的IT服务器日志。

在当今的世界里，对于每个行业中几乎所有的首席信息官来说，理解如何安全地挖掘组织的数据，最大程度地发挥它们的影响力，并且遵从数量巨大、而且还在不断增加的法律法规的要求，已经成了他们面临的最重大的挑战之一。企业的数据量估计每18到24个月都会翻一番，而且这一速度完全没有放缓的迹象。在这种形势之下，这个挑战还在不断地增长。

基于云的体系架构出现了爆炸式的增长，让事情变得更加复杂。在边缘、内部部署、公共云、私有云，以及快速扩展的“按需服务”和“即服务”产品之间，事情可能会快速地变得令人困惑。这确实是一个多云的世界，数据几乎可以存在于任何地方。了解如何处理这些数据至关重要。

Cloudera就立足于这个云计算解决方案的交汇之处，并创造价值。我相信它的Cloudera Data Platform（CDP）是云计算化的隐藏宝藏。Cloudera的基本目标是帮助组织处理数据，使他们可以有效地管理数据——无论这些数据位于何处。

最近，我很高兴与Cloudera的新任首席执行官Rob Bearden交谈。他向我讲述了首席信息官们在这个世界中面临的挑战，他们同时还在试图打破由于隔离和无管理数据池等原因在各业务部门之间造成的孤岛局面。

专注于多云和混合云

在云计算发展的早期，曾经有一段时间，似乎公共云可以解决所有的IT问题。公共云提供了一个简单的模式，这样企业就无须承担数据中心扩展的资本支出负担，这个问题经常给企业带来困扰。IT管理员可以轻松地按一个按钮，然后就会就会突然出现一台新的服务器。然而问题很快就出现了。数据被存放在实际上无法使用的地方，而移动成本又极为高昂。“数据引力”一词出现了，并且引发了很多共鸣，很多人表示发现了将数据放置在所属位置带来的潜在挑战。

如同企业IT部门已经发现的，真正的答案不是限制自己。有选择是好的。将数据和工作负载放在最为切实可行、最有意义的地方。这就带来了我们今天看到的混合多云世界。在理解和管理跨越各种环境的数据方面，也给我们不断地带来挑战。

Cloudera的愿景是建立现代数据架构，帮助组织快速地从自己的数据中获取价值。数据管理始于数据创建，这就是为什么该公司的解决方案从边缘开始的原因，该解决方案在这里从多个流收集数据，并扩展到这些数据最终被使用的地方——可能是公共云、私有云或者是企业自己内部部署的数据中心。

从摇篮到坟墓的数据管理让Cloudera的平台可以打破业务部门之间的藩篱——这个问题在每个企业中都存在，并且让组织的数据暴露在最有意义的地方。毕竟，只有在整个企业内实现实时可见和适用性，数据才能够带来价值。

普遍的看法是，非结构化数据是组织数据的主体，在未来的五年中，预计非结构化数据将占到所有数据的将近80%。管理这些数据需要理解这些数据是什么，这样才能够在不断完善的法规要求范围之内，对数据进行一致、透明的保护和管理。必须对元数据进行规范并分类，并且必须将数据放在最有意义的地方，这需要从经济和运营的角度进行考量。

提供这些功能是一项艰巨的挑战，但我相信Cloudera能够成功应对这一挑战。将Cloudera解决方案引入企业的好处几乎是立竿见影的，这就是为什么说该公司能够管理着超过40万台服务器，并且为超过5EB数据提供洞察不足为奇的原因。

强强联合

在理解如何利用人工智能和机器学习来帮助企业管理自身数据方面，Cloudera拥有着悠久的历史。随着世界的发展，边缘计算已经成了这个等式中一个非常重要的组成部分，Cloudera清楚地意识到，任何企业数据策略都必须从边缘到云端。必须对数据从产生之处到最终使用的地方进行全面的管理。

大数据解决方案的领导者Hortonworks对数据管理持有同样的观点。去年1月，这两家公司以Cloudera的名义联合在一起。Cloudera传统的人工智能数据管理产品和Hortonwork从起点开始的数据管理专业知识结合在一起，这使得合并后的公司成为数据管理领域内的佼佼者，在业内几乎是无可匹敌。

Rob对我表示，合并后的公司的愿景是提供一种工具，用一个平台管理企业的数据云，该平台本身就是多云和多功能的。从数据创建开始，在整个生命周期对数据进行管理，整个过程具有一致的安全性和控制，并且通过一个单一的窗口进行管理。这是一项不小的挑战。

Rob表示，合并的所有战术和组织要素现已完成。如今，两家公司已经结合成了一个团队，在执行完全整合过的路径图。

为了说明整合的顺利程度，请注意，Cloudera在短短9个月内就在公共云上交付了Cloudera Data Platform，其中包括Cloudera Data Warehouse和Cloudera Machine Learning服务。它现已在AWS和Microsoft Azure上可供使用。

除了将边缘和云端的数据管理结合在一起的现有解决方案，该公司持续关注的另一个重点是为其CDP产品提供私有云功能。这些功能很快将推出Beta版，并将于今年夏天的某个时候全面上市。

专注于执行的新任首席执行官

在工作中，我最喜欢的事情之一就是和伟大科技公司的首席执行官共度时光。这不仅可以帮助我理解这些公司的愿景，还让我可以估量产品背后的热情。

与Rob Bearden的会面就是一个很好的例子。Rob对Cloudera面临的挑战以及Cloudera如何帮助企业首席信息官们面对日益增长的海量数据带来的挑战感到非常兴奋。

大约在一个月之前，Rob被任命为Cloudera的首席执行官，他对我表示，他是在传统Cloudera与Hortonworks之间的整合工作完成之后才接手的，对此他心存感激。这让他可以立即专注于执行，实现公司的愿景。

Cloudera的业务建立一个完全可处理的市场之上，这个市场今天的规模将近260亿美元，而且在未来三年内还将翻一番，达到520亿美元的规模。这是一个巨大的市场机会。

Rob非常相信Cloudera拥有正确的愿景和适当的技术集，可以推动混合云的发展，他让我也相信了这一点。在复杂的混合解决方案的世界中，如果不给企业管理自身数据的能力，数字化转型就不可能实现。

Cloudera的未来

毫无疑问，无论对于企业IT部门还是这些IT部门支持的业务部门来说，数据管理都是他们所面临的最具挑战性的问题之一。随着5G的部署并开启新的功能，边缘计算的兴起正在加速，为提供编目、安全、合规和安置所需的功能带来了新的挑战。

各种私有云、公共云产品和内部部署的本地架构的集成，以及按需服务和各种“即服务”产品的出现，使得数据安置和管理工作看起来似乎变成了不可能完成的任务。

市面上，能够帮助企业管理数据的解决方案不止一种。但是能够从边缘到云端能够提供一致体验和功能的解决方案就不是那么多了。我相信Cloudera的技术及其扩展的产品组合能够让这家公司在自己瞄准的这一领域内高枕无忧，占据领导地位。

我知道这种看法有些激进，但是我忍不住会觉得Cloudera和纳德拉接任时的微软有一些相似之处。如果你还记得的话，纳德拉接替鲍尔默担任微软首席执行官时，微软实际上还是一家本地软件公司。当然，Azure确实存在，但是还处于起步阶段，内部部署的本地软件收入占到该公司总收入的95%。Cloudera在内部部署模式方面非常成功，并且正在迅速向着混合云和多云模式过渡，这一点和当时的微软非常相似。信任是另一个相似之处。很多人选择Azure和Azure Stack的原因是因为微软非常值得信赖。Cloudera在受到高度监管的行业内管理着大量的数据，也是一家非常值得信任的公司。无论如何，我想分享这种对比。

我询问过Rob，为什么他要担任首席执行官。他对我表示， Cloudera有机会定义企业在未来15到20年内如何管理数据，这令他感到兴奋。我相信这家公司已经做好准备影响一代IT。他明确表示，Cloudera也有可能会失败。这正是让他每天早上起床的原因。