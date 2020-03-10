远程办公，哪家强——至顶网远程办公专题上线
通过用户调研、产品评测、专家访谈对远程办公软件市场进行了全景式扫描，来帮助大家全面了解远程办公市场的现状和远程办公技术的最新进展。
至顶网计算频道 03月10日 新闻消息（文/邹大斌）：突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情凸显了远程办公系统的必要。然而，在最需要的时候不少企业却发现，自己的远程办公平台和服务并不能很好地满足员工需要，掉线、延迟、系统瘫痪等种种问题严重影响员工的办公体验，降低了员工生产效率。如何解决远程办公需求以最小程度地降低对业务的影响？到底该选择谁家的产品和服务？针对企业当下这一热点需求，至顶网启动了《远程办公》选题，历时半个月的努力，如今这一专题现在已经上线。
该选题分为三个部分：用户调查报告、产品与服务评测、专家访谈。选题启动之初，我们调查了近500名用户参加远程会议系统的体验，这些用户分布在金融、制造、零售、医疗等传统行业用户和互联网行业。基于本次用户调查的结果我们发布了远程会议用户调查报告，另外，还根据本次调查结果挑选了市场认可度较高的7家远程会议平台，包括WebEx、Zoom、微软Skype、WeLink、企业微信、钉钉、飞书等，对这些平台进行了体验性评测。在专家访谈部分，我们先后采访了20多位行业用户代表和从事远程办公系统研发和推广的技术专家，来了解用户的真实需求和体验，以全面呈现远程办公市场的技术水平和发展趋势。
为了完成这个选题，我们投入很多时间和精力，历时半个月之久。我们希望，通过这种对远程办公软件市场的多维度扫描，能帮助大家全面了解远程办公市场和技术的最新进展，推动远程办公行业的健康发展，同时也为当下企业面临的急切的远程办公难题和选型提供一些帮助。
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