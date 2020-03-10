远程办公，哪家强——至顶网远程办公专题上线

至顶网计算频道 03月10日 新闻消息（文/邹大斌）：突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情凸显了远程办公系统的必要。然而，在最需要的时候不少企业却发现，自己的远程办公平台和服务并不能很好地满足员工需要，掉线、延迟、系统瘫痪等种种问题严重影响员工的办公体验，降低了员工生产效率。如何解决远程办公需求以最小程度地降低对业务的影响？到底该选择谁家的产品和服务？针对企业当下这一热点需求，至顶网启动了《远程办公》选题，历时半个月的努力，如今这一专题现在已经上线。

该选题分为三个部分：用户调查报告、产品与服务评测、专家访谈。选题启动之初，我们调查了近500名用户参加远程会议系统的体验，这些用户分布在金融、制造、零售、医疗等传统行业用户和互联网行业。基于本次用户调查的结果我们发布了远程会议用户调查报告，另外，还根据本次调查结果挑选了市场认可度较高的7家远程会议平台，包括WebEx、Zoom、微软Skype、WeLink、企业微信、钉钉、飞书等，对这些平台进行了体验性评测。在专家访谈部分，我们先后采访了20多位行业用户代表和从事远程办公系统研发和推广的技术专家，来了解用户的真实需求和体验，以全面呈现远程办公市场的技术水平和发展趋势。

为了完成这个选题，我们投入很多时间和精力，历时半个月之久。我们希望，通过这种对远程办公软件市场的多维度扫描，能帮助大家全面了解远程办公市场和技术的最新进展，推动远程办公行业的健康发展，同时也为当下企业面临的急切的远程办公难题和选型提供一些帮助。

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