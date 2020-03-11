Docker改变战略方向 将目光瞄准开发者群体

在卖掉企业业务几个月之后，软件容器公司Docker近日更新了战略，将更多专注于使用扩展服务的开发者方面。在推出了用于承载现代应用组件的软件容器概念之后，Docker曾被视为硅谷最有前途的“独角兽”公司之一。

在卖掉企业业务几个月之后，软件容器公司Docker近日更新了战略，将更多专注于使用扩展服务的开发者方面。在推出了用于承载现代应用组件的软件容器概念之后，Docker曾被视为硅谷最有前途的“独角兽”公司之一。对于Docker来说，发布新战略是一个必不可少的步骤。

软件容器自问世以来已经有很长一段时间了，如今已经被绝大多数开发者所使用，但是Docker的命运却截然不同。虽然广受赞誉，但Docker一直无法实现盈利，这对Docker的风险投资方来说，确实是个问题。在过去五年时间内，风险投资方已经累计为Docker注资数百万美元，他们一定期望着获得投资回报。

Docker最初的计划是通过容器编排工具Docker Swarm实现盈利，但是随后谷歌推出了开源Kubernetes软件，而且广受欢迎，从而扼杀了Docker的希望。自那之后，Kubernetes已经成为了容器编排技术的行业标准，甚至Docker自己也采用了Kubernetes。

Docker Swarm的战败促使Docker在11月将企业业务卖给Mirantis，当时Docker前首席执行官Rob Bearden表示，Docker有“两项截然不同的业务”，有不同的产品和财务模型，他认为Docker最好只专注于一个。

Docker产品副总裁Justin Graham在今天的博客中表示，Docker看到了机会，从源代码​​一直到多云应用运行当中，为开发者提供独特的互连体验。

Docker新任首席执行官Scott Johnson在采访时阐述了Docker试图解决的问题。Johnson表示：“我们一直倾听开发者的心声，对于开发者来说，有三大复杂性领域，我们认为自己非常适合解决这一问题。”

这里所提到的复杂性主要指应用本身。Johnson说，当今大多数应用实际上是由数以千计的容器组成，有用多种语言编写的组件，这给开发者带来了沉重的负担。

第二个复杂性和工具链有关。开发者往往必须手动编写从一种工具到另一种工具的连接代码。例如，在源代码管理中，他们可能要花费数小时来编写代码才能将GitHub与Atlassian的Bitbucket连接起来。

第三个复杂性涉及到在开源软件世界找到方向。Docker相信，可以通过关注Docker Desktop上的开发者经验以及使Docker Hub成为集成、配置和管理应用组件的纽带，来解决这些问题。

“首先，我们将对Docker Desktop的工具和体验进行扩展，以加快让新开发者加入开发团队流程和工作流程工作，帮助新开发者使用容器进行开发，以及提供帮助改善团队协作和沟通的功能，” Graham在博客中这样写道。

这些新功能将通过Docker Hub交付到Docker Command Line Interface和Docker Desktop UI。

“我们希望帮助你在本地开发环境中尽可能多地完成工作，而不必在各种界面之间切换。我们希望你无需离开CLI即可访问上游服务（注册表、CI、部署到运行时）并与之进行交互。”Graham这样表述。

Docker还将扩展Docker Hub，让开发者可以使用其更好地管理应用组件。Docker开发了一项新的自动化构建服务，可以轻松地从任何存储库中获取代码，并利用该代码构建新的容器映像。该服务在使用带有时间戳的公钥基础结构密钥对其进行签名之前，还会扫描该映像以查找安全漏洞。完成之后，会提交到Docker Hub以供使用。

RedMonk分析师Stephen O’Grady表示，“考虑到Docker在软件容器领域有悠久的历史，将重点放在开发者领域是合理的策略，而且由于上云之前使用的工具和集成空间仍然相当分散，所以这个策略也是很有道理的。”

O'Grady说：“鉴于Docker的品牌知名度，以及Docker让容器技术成为了过去二十年中最重要的技术趋势之一，这些都为Docker提供了机会，但和以往一样，这还要取决于执行力。”

IDC平台即服务研究总监兼首席分析师Larry Carvalho认为，Docker的新战略重点对开发者可能是有吸引力的，因为开发者喜欢独立于公有云平台，这些平台提供了他们自己用于加速应用生命周期的工具。

Carvalho说：“Docker的产品组合让企业不必依赖于单一的云服务提供商。开源技术在企业中越来越受欢迎，因为这些企业不具备自己建立管道的能力。由于Docker在开发者群体中影响力很大，所以他们有机会利用这个获得全面支持的DevOps工具链。”

Docker将以月度软件即服务订阅的模式提供开发者服务，并将在不久的将来更新进展情况。