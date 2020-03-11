HPE Container Platform容器平台全面上市 号称“集成的交钥匙解决方案”

HPE宣布，经过四个月的测试之后，HPE Container Platform于本周一全面上市。HPE在去年11月推出了HPE Container Platform平台，该平台结合了HPE收购BlueData和MapR之后所获得的各项技术。

HPE宣布，经过四个月的测试之后，HPE Container Platform于本周一全面上市。HPE在去年11月推出了HPE Container Platform平台，该平台结合了HPE收购BlueData和MapR之后所获得的各项技术。

HPE将Container Platform定位为“集成的交钥匙解决方案”，采用BlueData软件作为容器管理控制平面，采用MapR分布式文件系统作为持久存储的统一数据结构。

本质上说，HPE Container Platform是一个企业级容器平台，可以支持运行在容器中的云原生和非云原生应用，这些容器是独立的操作环境，让应用可以运行在多种不同的计算基础设施上。HPE Container Platform平台基于开源Kubernetes容器编排软件，可以在裸机服务器或虚拟机上运行，​​以及本地、私有云、公有云或网络边缘运行。

HPE高级副总裁、混合IT部门首席技术官Kumar Sreekanti表示，“企业采用容器技术的下一阶段，将需要更深层次的创新和新方法。而HPE Container Platform可以提供企业加速应用开发所需的速度和敏捷性。”

“通过在裸机上运行容器以及在虚拟机或云环境中运行的灵活性，客户将受益于更高的成本效益。我们正在利用开源Kubernetes社区的创新技术，以及我们自己的软件创新技术，实现多租户、安全性和支持容器的持久数据存储。”Sreekanti讲到。

HPE还宣布将通过HPE Nextpoint提供新的专业服务，为那些希望采用HPE Con​​tainer Platform的客户提供专家建议、支持和培训服务。

此外，HPE公布了针对数据密集型应用工作负载，例如人工智能、数据分析、边缘计算、物联网和机器学习的新参考配置。