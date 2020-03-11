HPE发布5G Core Stack容器软件 为5G网络演进做好准备

HPE昨日揭开了5G Core Stack的神秘面纱。5G Core Stack是一套容器化的软件模块，无线运营商可以使用这些模块为下一代5G网络提供动力。

HPE昨日揭开了5G Core Stack的神秘面纱。5G Core Stack是一套容器化的软件模块，无线运营商可以使用这些模块为下一代5G网络提供动力。

除了5G Core Stack之外，HPE昨日还宣布推出了几套新的网络解决方案，包括一套对有利于优化运营商产品预算的计费模式，此外其子公司Aruba也推出了旨在改善企业Wi-Fi网络连接的两项服务。

当前运营商每年要花费数十亿美元部署5G，而HPE希望在这个市场中赢得更大的份额。HPE希望借助5G Core Stack，以预打包的形式提供必要的软件构建模块，以简化下一代网络开发。5G Core Stack中包含了来自HPE及其合作伙伴的运行在软件容器内的网络功能、自动化基础设施管理工具、以及帮主管理重要信息的共享数据环境。

HPE希望通过提高开放性让5G Core Stack从竞品中脱颖而出。HPE将让运营商可以结合使用其他提供商的网络服务和硬件来使用5G Core Stack，从而消除了竞争对手解决方案的厂商锁定问题。

另外，5G Core Stack将集成GreenLake设备。GreenLake设备是HPE以按需付费方式（而不是预付费）售卖的硬件产品组合，这让客户可以分散支付重要技术更新所需的成本。HPE还将以按需付费的模式提供5G Core Stack，使购买该解决方案变得更加容易，而且将来计划为运营商增加更多基于GreenLake的产品。

HPE首席执行官Antonio Neri在博客文章中这样写道：“通过这种方式，运营商可以以最少的前期投资获得5G Core Stack，通过弹性软件生态系统根据需求进行扩展，从而支持不可预期的增长，为即将到来的5G演进做好准备。”

HPE子公司Aruba也发布了产品公告，推出了Air Pass和Air Slice，这两项服务旨在改善企业内部Wi-Fi网络用户的体验。

Air Pass旨在解决由于墙壁干扰基站信号、蜂窝电话办公室内接收不稳定的问题。企业通常会使用室内天线系统来解决这个问题，但这种设备通常成本很高。HPE表示，Air Pass可以将现有的Wi-Fi基础设施实质上转变为天线，通过无线网络将呼叫和短信路由到用户运营商，从而提供一种低成本的替代方案。

另一项新服务Air Slice则有助于改善重要应用的连接性。Air Pass是一种流量优先级排序系统，让企业可以确保视频会议服务等应用始终具有足够的网络资源，以实现无中断的用户体验。