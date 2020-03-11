Cloudera发布第四季度财报 CDP平台市场反馈出色

Cloudera主要向企业提供各种数据工程、数据仓库、机器学习和分析软件。根据财报显示，该季度Cloudera在未计入股票薪酬等特定成本的情况下，利润为每股4美分，收入为2.117亿美元。

Cloudera昨天公布的财报结果轻松超出华尔街预期，使其股价大涨10％以上。Cloudera主要向企业提供各种数据工程、数据仓库、机器学习和分析软件。根据财报显示，该季度Cloudera在未计入股票薪酬等特定成本的情况下，利润为每股4美分，收入为2.117亿美元。

这远远超出了华尔街的预期。此前华尔街分析师预期Cloudera该季度每股亏损3美分，收入为2.0179亿美元。从全年来看，Cloudera每股亏损13美分，全年收入7.942亿美元。

同时，其他指标也看起来不错，这表明Cloudera目前处于强劲的增长阶段。Cloudera公布，截至该季度末，年度经常性收入为7.312亿美元，较去年同期增长11％。同时，ARR超过100000美元的客户数量增加了27％，达到1004家。

1月刚刚走马上任的Cloudera首席执行官Rob Bearden在一份声明中表示，Cloudera的业绩表明，Cloudera在实现目标的执行方面情况良好。

Bearden说：“我很高兴看到，市场对CDP表现出极大的兴趣，这让我们客户群中的很多客户开始制定针对采用CDP Public Cloud的计划。”

Bearden所指的是Cloudera旗舰产品Cloudera Data Platform，该产品于9月推出，融合了Cloudera吞并竞争对手Hortonworks之后获得的大部分技术。第四季度，Cloudera将CDP扩展到了微软Azure应用市场，带来了更多的客户。Bearden表示，“下一季度Cloudera计划发布面向私有云用户的CDP新版本。”

Bearden说：“我对Cloudera的未来充满期待，我们将进入市场发展的下一阶段，帮助客户实现真正的混合云和多云数据解决方案。”

分析师们一致认为，Cloudera在取得如此强劲的进展之后，会有很多值得期待的地方。

Pund-IT公司的Charles King表示：“在Bardden的领导下，Cloudera似乎焕发出了新的活力。业绩的显着改善让股东们兴奋不已，值得注意的是，Cloudera股票的表现也说明，没有比在交易者和股市都需要提振精神的时候发布好消息更好的时机了。”

Constellation Research的Holger Mueller表示，“很高兴看到Cloudera在吞并Hortonworks之后终于取得了进展。”

“大数据是所有下一代应用所依赖的平台，形成了无限计算、无限问题和答案的第二层。企业希望看到强大的第三方厂商，可以与云基础设施巨头展开竞争，如果Cloudera想要生存下来，就必须这么做。”Mueller讲到。

Cloudera对前景充满信心。Cloudera预计下一季度的收入在2.02亿美元至2.07亿美元之间，将略高于华尔街预期的2.052亿美元。