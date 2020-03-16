送给业余球员们的大礼：初创企业为普通足球爱好者创建信息卡

移动科技初创企业Honer将发布一款全新应用，帮助业余选手们建立自己的球员信息卡。

每当他们向业余青少年足球运动员介绍这项技术概念时，总能赢得一阵又一阵欢呼。

移动科技初创企业Honer联合创始人Andrew Hall在采访中表示，“我们知道，每个人都希望自己也能拥有一份球员信息卡。”

“我们已经与成百上千的年轻人交流过，问他们「你们希望拥有自己的球员信息卡吗？」他们总是会马上兴奋地瞪大双眼。”

球员信息卡的概念源自EA Sports公司的FIFA足球系列游戏，而其中最成功的设定就是将足球运动员的各项核心属性按最高100分进行统计量化，并整理成这样一张球员卡。在游戏中，每位职业选手都拥有自己的信息卡，帮助玩家快速理解每位人选的技能专长与短板。

如今，Honer公司希望借助增强现实与人工智能的力量，让普通足球爱好者们也拥有自己的信息卡、借此了解自己在足球圈中的相对水平。

总部位于伦敦的Honer团队正在开发一款移动应用，通过衡量、分析并提升全球每一位足球爱好者的盘带、射门、传球、敏捷、速度与控球能力等属性，为他们制作出能够精确反映真实技能水平的球员信息卡。

该公司预计将在今年年底或者2021年年初发布这款应用程序。

Hall指出，“我们的态度是：如果能够建立起这样一套完善的技能衡量与基准测试方案，足球爱好者们就能了解自己的当前水平，并判断有没有必要尝试冲击职业足球领域。”

“我们目前正在德国开展一系列激动人心的研究，希望通过测量这六大核心技能预测这些未来选手们的赛场表现。”

“最大的问题在于，如果我们问业余球员甚至是很多职业球员，「你真的确定自己的球技还能飞跃式提升吗？」他们的答案往往很模糊，充满了主观色彩……「我刚刚上场多少分钟？我得到多少次助攻并完成多少次射门？」这才是考虑问题的合理方式。”

“我们希望人们现在能够在家中享受到这项技术，借此对自己的每一项行动做出评分，最终得出关于自己球技的量化指标。”

Hall表示，这款应用将免费开放下载，玩家只需要一部手机外加几个雪糕筒，就能轻松完成信息卡创建。

应用会利用增强现实技术设置每一轮信息采集流程，而后根据动作及效果分析玩家表现，最终提供铜牌、银牌、金牌乃至白金级评价。应用程序基于一套包含20多万青年球员技能数据的信息库为每位用户打分。如果付费使用，这款应用还将提供教程，帮助希望提高某些特定技能的用户一步步接受大师级指导训练。

在FIFA游戏当中，系统会为每位球员创建信息卡，图中电子竞技选手Mohammed "MoAuba" Harkous 与Michael "MegaBit" Bittner手中的就是打印出来的球员信息卡。

Hall表示，该公司正在与“欧洲足球界的大佬们”会面，希望招募专业级教练与球员指导制作之前提到的大师级付费指导内容。

“这有点像医疗保健，在得到明确的诊断结果之前，人们往往不愿意付费。但在了解到自己身上的问题后，用户其实很愿意付费改善状况、或者让自己变得更好。”

欧洲足球管理机构欧洲足联也意识到这款应用程序中蕴藏的巨大潜力。Honer公司的前身为Formalytics，正是欧洲足联在“创新驱动”项目中签下的三家初创企业之一。

Hall解释道，业余选手们其实非常希望提高自己的实力，特别是12到16岁之间的选手，他们也乐于同其他足球爱好者进行能力比拼。

目前，Honer公司正在筹集资金以推动产品上市。鉴于以往获得的成功，他们有信心让自己的应用程序获得大众认可。

Honer方面还与YouTube网站上的足球网红Miniminter以及Chris MD合作，于2018年世界杯之前发布了myKicks应用。在相关视频上线后的五天之内，myKicks应用就得到60000次下载。

MyKicks这款移动应用的目标，在于利用增强现实技术测试球员的射门能力，并在受众当中得到广泛好评，甚至一度超越FIFA世界杯官方应用成为英国本土排名最高的体育类应用程序。

Hall指出，“当时，我们不敢确定用户到底喜不喜欢这款应用，也不清楚他们在使用这项技术后会做出怎样的反应。”

“但事实让人振奋。现在想想，如果当时能够同步提供Android版下载，那么在为期一周的实验当中，下载量肯定能超过100万次。”

再来看看Hall的从业经历：他在澳大利亚的风险投资行业工作了20年，而此次球员信息卡业务的推出，则是他自2016年坚持推动的创业规划带来的直接成果。

“对我来说，未来几年中将出现一波重要的阶段性交汇点。到那个点上，我们可以在后台执行高效分析，而用户只需要通过智能手机就可以随时查看内容。”

“初期，我们投入一年半时间来开发核心技术。但尝试把这项技术转移到智能手机上确实是种疯狂的举动。老实说，在研究过程当中，我们大概有20次都差点因为技术难题而选择放弃。”

“对我们来说，最让人欣慰的就是在与业余足球爱好者们交流时，他们眼中流露出的兴奋与希望之光。这让我们振作，同时也信心满满。”