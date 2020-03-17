远程工作不等于远程办公 看思杰（Citrix）如何助力企业复工复产

在思杰（Citrix）区域副总裁大中华区总经理于放看来，与其说人们对于远程办公的需求得到释放，不如说是远程工作。在复工复产的情况下，远程办公更多是协同层面，但是思杰认为协同办公远远不能满足企业的复工要求。

至顶网软件与服务频道消息：2020年的春天不简单，一场突如其来的疫情改变了人们的生活和工作。特别是工作，为了有效防控疫情，在家办公成为当下人们的工作方式。在这种情况下，协同办公、视频会议等需求迅猛增长。

在思杰（Citrix）区域副总裁大中华区总经理于放看来，与其说人们对于远程办公的需求得到释放，不如说是远程工作。在复工复产的情况下，远程办公更多是协同层面，但是思杰认为协同办公远远不能满足企业的复工要求。"这次疫情使大家对数字化工作的认知提升了很多。如何确保对业务系统的远程访问至关重要，保证业务系统不中断，保证员工在家也能达到与现场办公一样的工作效率。"

比如呼叫中心、研发、产线的场景。Citrix提供了众多的产品技术与方案帮助企业解决远程工作的难题。“一直以来，思杰都在倡导未来办公的理念，通过虚拟化的解决方案让员工随时随地在终端接入工作所需的核心应用，并确保公司信息及核心资产的安全，帮助用户尽快恢复生产。”于放说。

例如Citrix Workspace是一个统一、安全、智能的工作平台，通过组织、指导和自动执行高效工作所需的活动来改善员工体验。借助Citrix Workspace，企业可以为员工提供访问个性化的系统、信息和工具的简洁统一的体验，并且可以基于用户的行为和环境，动态地应用安全政策，确保应用程序、信息和设备安全的情况下，让员工在其希望的时间、地点和方式开展工作。

如今，75%的企业工作负载在云中运行，员工经常使用数十个云服务来完成他们的工作。云改变了我们的工作方式。Citrix Workspace通过云和数字化工作空间提高企业的业务敏捷性，实现毫无限制的移动办公。

于放说，数字化办公或者数字化工作在国内正处于逐步的落地过程当中，我们也看到用户越来越多地使用数字化工作。“我们一直在强调办公跟工作是两回事情，数字化工作旨在保障用户的业务系统的畅通以及可管理性。我们的用户也在更多地使用远远超过协同的功能，保证业务系统的持续性。”

思杰提供了虚拟桌面和虚拟化产品，帮助企业实现对ERP、CRM等业务系统的安全访问，并可以实现IT远程运维与监控。Citrix Virtual Apps和Desktops可以交付安全虚拟应用程序和桌面，在降低IT成本的同时，让员工可以随时随地自由工作。在现代数字化工作空间中从任何云（公共云、内部部署或混合云）交付Windows、Linux、网络业务应用或完整的虚拟桌面。

最早进入国内云桌面市场之一的Citrix，则帮助超过20家上万用户数、超过200家上千用户数的企业成功落地云桌面。随着自有数据中心基础设施的老旧、业务日新月异的发展，以及公有云技术的逐步成熟，企业用户越来越多的采纳基于公有云的VDI方案，以期降低运维成本、应用最新技术、弹性伸缩、敏捷响应业务创新发展。

思杰（Citrix）大中华区技术总监钱春江表示，CIO的需求并不仅仅是一个简单的开会或者协同语音、视频功能，更多的是能让整个企业复工复产，而且是科学地复工复产，这是涉及对核心生产系统的访问。比如ERP、CRM、MES等。

针对不同场景，思杰确保企业的业务系统的持续性，以及业务可管理性，让生产“不能停”。比如设计和制造公司不是将CAD应用程序安装到工作站，而是将桌面、应用和数据移动到数据中心和云提供商，让用户可以随时随地按需使用任何设备进行安全访问。Citrix的解决方案能够无缝集成，并满足生产环境验证，将高性能与简单性和可管理性组合在一起，提供压缩和图形加速技术，以优化低带宽、高延迟网络下的专业3D图形应用。

钱春江还列举了几个典型行业的案例，比如汽车行业，思杰帮助某汽车制造商10天之内完成了7600个用户虚拟桌面和虚拟应用的部署，特别是图形工作站，满足了研发部门居家办公研发的大规模访问需求，而且思杰的解决方案可以实现最大化的安全，包括防截屏、加水印等防止数据泄露，以及提供IT运维相关的、远程的监控配置工具。

在电商和保险行业，思杰帮助呼叫中心座席实现快速扩容，保证员工在家办公，而且可以节省带宽，实现CRM的安全访问；银行、物流、半导体行业也是如此，思杰保证了行业客户的核心业务系统的访问和扩容；在停课不停学的背景下，思杰交付解决方案解决数千学生同时在线远程学习的需求。

“企业对核心应用系统的访问，需要对全员进行考量，不是针对一个团队，涵盖管理层、产品研发团队、客服团队、针对客户的客服团队、运营财务团队，以及部分企业中的大量外包人员。所以Citrix的产品和市场上其他同类型产品的区别就在于，能够在保证安全的前提下，实现全员对于核心系统访问的要求。 ”钱春江说。

正是思杰产品、技术和方案的先进性，在疫情肆虐全球的情况下，思杰在资本市场备受关注，股价不断攀升。这从侧面反映了业界对于思杰的认可。

而中国市场在思杰中无疑扮演着举足轻重的角色。早在90年代，思杰就在中国市场展开业务合作。2004年，思杰在中国正式成立办事处，2009年注册全资子公司。而2015年，思杰又迎来了中国市场的又一里程碑——在南京正式成立了中国研发技术支持中心。至此，思杰在中国形成了从市场、销售、培训、客户到研发与技术支持的完整闭环，进一步深化本土发展。

谈及在中国的未来计划，于放表示，在中国思杰会加强与本地合作伙伴的合作，特别是云伙伴，比如青云QingCloud，从私有云的形式到与中国市场各个领域的领导者合作，思杰希望寻找到更多的合作伙伴。在2019思杰高峰论坛上，思杰与福建升腾资讯有限公司、新华三集团、领航动力信息系统有限公司等三家企业达成战略合作伙伴关系，并签署战略合作协议。

“困难只是暂时的，依靠成熟的解决方案和丰富的实践经验，思杰帮助企业用户解决远程工作难题，保证生产的持续进行。”于放最后说。



