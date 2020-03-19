至顶网软件与服务频道消息： 2月3日，春节后正式上班的第一天。因为一场不期而至的新冠肺炎，大多数人不得不开启在家办公的远程复工模式。开工第一天，太多用户同时上线开会让不少远程会议系统告急，企业微信、钉钉、WeLink……等热门App先后传出无法正常使用的消息。

疫情让我们突然发现，一个好的远程会议系统是如此必要，而且不只是会议系统，由于无法当面沟通，包括远程会议系统在内的远程办公系统在当下也都显得非常必要。现实的需求让远程办公成为当下业界最为关注的话题之一。

远程办公的话题虽因新冠疫情而热门，但市场需求其实一直存在，并且培育出一批知名厂商。比如，思科的WebEx在视频会议场就有超过20年的历练，拥有一大批用户，其中不乏世界500强企业，后起之秀的Zoom同样势头不错，还有中国本土也有不少优秀的厂商等。不过，此前大部分企业并没有把远程会议系统和远程办公当成基础的办公条件之一，已经部署的企业中有很多也只是把它们作为补充，很多企业甚至还没有部署。

新冠肺炎疫情来袭，一大利好是让不少企业切身体会到远程办公系统的必要性，这必将激发市场对远程办公系统的采购需求。疫情对这个市场另一个利好是有助于培养用户远程沟通的习惯。远程办公降低沟通成本人人皆知，但对习惯了当面沟通的大多数人而言还是会把远程当成第二选择。疫情发生后，我们远程成为必须。实际上，我们今天已经看到，在疫情影响下大量会议由线下转向线上，其中不乏知名企业超过千人的大型品牌会议。当疫情过去，用户逐步习惯了远程办公，再加上越来越多跨地区的团队合作进一步催生了远程办公的需求和场景，使得远程办公市场的未来值得期待。

当然，随着远程办公市场的高速成长，技术的更新速度也必将加快，这也将对相关厂商带来不小的压力。根据至顶网进行的远程会议系统用户调查，大量用户使用的微信/企业微信和钉钉等APP中的免费会议功能，而且它们也能基本满足用户的一般会议需求，包括通话、白板、PPT分享等。这就对专业厂商带来不小的压力，尤其是传统专业厂商，在免费会议系统的冲击之下，唯有加快研发的脚步，推出功能更强大、更符合用户习惯的好产品才是出路，否则就面临被市场淘汰的风险。

市场的需求、用户习惯养成、技术跟进，种种利好支持下的远程办公到底会迎来一个是什么样的未来？若干年后回首2020年春节的这一场新冠肺炎疫情，它是否会成为远程办公行业发展的一个转折点？显然，这些问题今天不能回答，但不管怎样，远程办公行业提前感受到了2020春天的温暖。