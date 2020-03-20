浪潮云做生态有什么优势？

“我们既不是集成也不是被集成，而是邀请合作伙伴一起造一艘‘船’，然后和企业一起驶向‘数字世界’。”浪潮云董事长兼CEO肖雪在日前的2020浪潮云生态合作伙伴大会上说。

在南非一处Mponeng金矿地下2.8公里的地方，有一种名为“金矿菌”的微生物，因为它们身处高温60度的水中，几乎“与世隔绝”，既不需要阳光也不需要氧气，所以也被称为“勇敢的旅行者”。但即便是这样一种能够“自给自足”的微生物，也需要依赖周围环境才能生存。它们会从周围岩石和空气中获取所需的营养物质和能量，比如铀岩石产生的放射能，并完成新陈代谢。而这，便构成了世界上已知的唯一单种群生态系统，也是世界上最小的生态系统。

生态系统是生物与环境构成的统一整体，需要通过不断的能量输入来维系其稳定性，而且，物种越丰富，生态也越稳定。基于目前的研究和发现，在地球上还没有一个个体可以脱离生态生存，哪怕是“金矿菌”，也要从周围环境中汲取养分。

这些法则在自然界适用，在商界也同样适用。和生物一样，在商界也没有一个企业可以始终“单打独斗”，尤其是在企业边界、行业边界、产业边界日益模糊的当下，「竞合」已经成为一种主流形态。因此，企业一般有两种选择，要么构建自己的生态系统，要么就融入别人的生态系统。

对科技企业来说，这实际上就是“集成还是被集成”的问题。那么，对于近几年来在生态圈打造方面花了不少心思的浪潮云来说，又是如何做这个选择题的呢？

“事实上，我们既不是集成也不是被集成，而是邀请合作伙伴一起造一艘‘船’，然后和企业一起驶向‘数字世界’。”在日前的2020浪潮云生态合作伙伴大会上，浪潮云董事长兼CEO肖雪这样回答。他强调，浪潮的这一模式更完整也更开放，它将使得浪潮云及其合作伙伴能够更好地发挥出各自优势，同心协力、御风前行。

浪潮云董事长兼CEO 肖雪

底子厚，重开放

肖雪口中的“船”，可以喻指浪潮云在这次生态合作伙伴大会上最新发布的新生态战略——“平台+”同舟共渡。这个战略由浪潮云在疫情期间发布的“同舟计划”升级而来，将进一步厘清浪潮云与合作伙伴的边界，明确定义双方在业务发展过程中的分工，并通过建立生态保障制度，加强与合作伙伴的协作与配合，把双方的合作价值发挥至最大化。

要说分工，得先看优势和特点。从2010年至今，在经过培育期、成长期和发展期之后，浪潮云在工业互联网和政务云领域已经积累了丰富的经验，形成了独特的“云+数”核心优势，具有可信赖、专业化和生态化的特点。可以说，是一个相当稳固的基础和底座。所以，基于自己的定位，浪潮云选择由自己来“搭台”，提供底层基础设施，由合作伙伴来“唱戏”，不断丰富云上产品和服务，双方从IaaS、PaaS、DaaS三个层面，共同为企业客户提供服务。

具体来说，浪潮云“搭的台”是一个「全栈新基础设施连续体平台」，整合了云海ICP基础平台、云海IOP技术中台、云湖IDP数据中台和云河IMP业务中台，通过开放的云资源，可以为合作伙伴提供全方位的支撑。而这，也是浪潮云在“新基建”方面的进一步实践。在肖雪看来，新基建要解决的事物理世界和虚拟世界之间信息流动和交互速度的问题，其中，云计算作为底座，也将是浪潮云发展的核心，以及其与合作伙伴携手同行的重要基础。

与此同时，为了更好地支持平台服务，浪潮云还打造了“3个1”支撑体系，即一个实验室（适配实验室）、一个平台（开发者支撑平台）、一个中心（方案支持中心），全力帮助合作伙伴实现快速开发、交付、迭代、推广应用。

量级大，肯投入

诚如开篇所说，物种越丰富，生态也越稳定。也许是深谙这一法则，浪潮云发展合作伙伴的决心一直非常坚定。2019年，浪潮云生态伙伴规模已经超过4000家，从类别上看，主要包括四类，即建立渠道销售体系的销售合作伙伴、向客户提供本地化云服务的服务合作伙伴、基于浪潮云为客户打造全方位产品服务的产品合作伙伴，以及具备方案交付能力的方案合作伙伴。

这些合作伙伴与浪潮云一起，在过去的一年中服务了超过10万家的企业客户。比如，深信服与浪潮云合作共同形成了面向客户的云上安全服务，目前年销售额过2000万；比如，滴滴与浪潮云共同打造了智慧交通方案，在全国多地推动落地了多个智慧交通项目；再比如，成都兴政与浪潮云合作中标了成都市政务云，目前年度上云折算服务费超过了6000万。

而在疫情期间，基于“同舟计划”，浪潮云还联手合作伙伴共同推出了120多个产品，为超过10万家企业的复工提供了支持，为超5000万的用户提供了扫码登记、防疫物资订购等服务。

举例来说，浪潮云与小鱼易连通过合作共同推广的视频会议SaaS产品，在疫情期间新增了2万余次的使用量。其中，包括为山东省疫情防控小组及省内定点医院，以及赴湖北黄冈的支援医疗队，提供了防控远程指挥、远程专家会诊、领导远程慰问和探视等环节的重要支撑。

除此之外，浪潮云还在疫情中深入参与搭建了重庆市疫情相关的大数据平台，协助构建疫情排查系统，并在3天时间内研发上线了“渝康码”（重庆健康码）主题数据库。“健康码连接了个人的交通数据、健康医疗数据、身份数据，同时个人还要不断地提报自己的身体和体温情况，通过结合这些数据就形成了应用，这个应用在做卡口管理、复工复产等方面都解决了很多疫情防控中的问题。”肖雪表示。

为了帮助更多企业打赢疫情后的“生存攻坚战”，为浪潮云生态系统持续地输入能量，肖雪介绍，基于升级版的“同舟计划”，浪潮云还将在2020年投入10亿元生态培育基金，其中，5亿元将用于伙伴激励，2亿元用于市场活动，3亿元用于人员赋能。其目标是推动生态规模达到6500+，发展核心服务伙伴100家，培养5000个浪潮云认证工程师，助力500家伙伴实现数字化转型升级。

加码区块链，胆大心细

除了工业互联网和政务云这些传统优势，此次生态合作伙伴大会还传达了浪潮云在区块链方面的布局决心。在会上，浪潮云发布了「浪潮云码平台」，基于浪潮云和浪潮区块链平台（IBS），面向统一标识管理场景提供发放、核验服务，从而快速支撑各类应用基于自身场景需求接入标识发放、核验能力，实现基于一物一码、一人一码的统一识别、数据汇集、互联互通。

这意味着，无论是浪潮云还是合作伙伴，都可以基于云码平台开发不同场景下的「码」服务，比如，电子证照码、婚姻登记码等等都是此前浪潮云开发的SaaS应用。而对其他用户来说，也只需在线申请就可以享用云码服务，平台将依据统一标准，为每个应用的每个身份主体生成唯一码，并采用加密技术和随机凭证，保证云码不被套用和伪造。云码申领完成后，即可通过扫码核验主体身份，支撑基于码的各类业务应用。

一般来说，「码」服务主要包括两种：一种是以人为核心的身份健康码、健康码服务等，基于一人一码实现强信息人的组合；另一种是以产品为核心的商品码、城市码等，基于一物一码保障救灾物资、商品等的安全质量。

关于前者，在疫情期间，除了重庆市政府之外，济南市公安局、济南市卫健委等部门也联合浪潮云、爱城市网，研发上线了身份健康码，而这也是全国首个具有身份信息认证及疫情健康信息的认证码，可以实现“无接触式”查验，一码一扫，快速通行。

关于后者，浪潮云的实践更早。2015年，浪潮便已经组建了区块链研发团队。2017年，浪潮云与中国检验检疫学会共同打造了「中国质量链」，据了解，目前质量链上已标识2400余家企业，包括格力、美的、茅台等许多全国和地方性品牌，其中，注册产品1.3亿件，实现了产品扫码演示、标识解析体系展示，以及产品原料、生产、流通溯源管理。比如，通过浪潮云质量链服务，消费者就可以对自己购买的茅台酒以及茅台系酒进行溯源，确保不买到假货。

值得一提的是，对于许多人关心的「码」的隐私安全问题，浪潮云也非常重视。首先，浪潮云码所属数据中心本身通过了中央网信办云计算服务安全评估“增强级”审查，在安全级别上相当可靠；其次，浪潮云码基于区块链及数据铁笼（IDS）的数据保全体系构建，通过“两授权一”服务的方式，还能够实现数据可用不可见、用后即焚，确保数据的安全使用。

在肖雪看来，“区块链解决的是信息分裂和不对等的问题，连接的是云、数据和业务两端，通过敏捷场景推动信息流动速度。其中，码是上层应用能力，在这个环节，所有合作伙伴都可以参与进来，而浪潮云提供的将是下面的基础平台，以及云计算底座。”

可见，通过生态圈的持续拓展，浪潮云的技术服务能力也在不断丰富，而他走出的每一步背后都是强大的云平台做后盾，这是浪潮云做生态的出发点，也是其生态系统得以稳定维系的重要依托。