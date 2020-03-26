虚拟现实快时代：回归人才培养，要下慢功夫，要跟上职业变迁的步伐

“快”与“慢”，这两个看似矛盾的词，其实都是虚拟现实行业发展的一面。

“磨剪子嘞，戗菜刀——”

多年以前，大街上、小巷中，到处充斥着这样响亮而清脆的吆喝声。那时，磨刀手艺人时常出现在人们的平凡生活中。

如今，这种磨刀工的悠长的吆喝声，也只能是存在于人们的记忆中了。以磨刀工为代表，电话接线员、铅字排版工、BB机传呼员等一批传统职业，正在渐渐成为回忆，烙上了属于那个时代的印记。

到了数字化时代，职业版图正在不断被刷新和扩大。

随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合，我国经济发展迎来新的增长点。与之相关领域的从业需求大幅增长，从业人群稳步形成，一批专业技术类新职业应运而生。

▲人力资源与社会保障部官网发布“关于16个新职业”公告

近日，人力资源社会保障部与国家市场监管总局、国家统计局联合向社会发布了包括人工智能训练师、网约配送员、健康照护师等16个新职业，并明确赋予了这些职业具体的定义和主要工作任务。

其中，「虚拟现实工程技术人员」榜上有名。

什么是「虚拟现实工程技术人员」？

根据人社部文件，虚拟现实工程技术人员是指使用虚拟现实引擎及相关工具，进行虚拟现实产品的策划、设计、编码、测试、维护和服务的工程技术人员。

注：这里的“虚拟现实”，指的是广义概念。在业界，VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实），这三者统称为XR，都属于虚拟现实概念。“X”表示一个未知变量，用一个公式更好理解：XR=VR+AR+MR。

随着虚拟现实行业的发展，从事与其相关的人员，在现实社会中已经存在，而且从业人员已经达到一定数量规模。这次被国家“正名”，正是揭示了虚拟现实行业的新潜能、新方向。

▲虚拟现实与游戏

在本文，我们不妨把它放在更大的虚拟现实行业发展背景中分析，来理解这则新闻背后的价值意义。

虚拟现实的“快”与“慢”

“快”与“慢”，这两个看似矛盾的词，其实都是虚拟现实行业发展的一面。

曾几何时，当虚拟现实技术出现的时候，令人们兴奋不已——戴上VR等虚拟现实技术设备时，无比真实的“临场感“直接作用于身体，带来深度体验感。这种沉浸技术带来的全新体验，贴合了人类对“梦幻和灵境”的向往。大众对尝试和接触虚拟现实技术的实践乐此不疲。

基于虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）技术及可穿戴头盔、眼镜等设备，加以匹配网络信息技术的全面附着力，“虚拟现实时代”如期而至。

有人说，2016年，迎来了全球性虚拟现实元年。这话不假。谷歌、微软、高通、三星等科技巨头纷纷入场，数百家初创公司也应运而生，如雨后春笋般冒了出来。全年来看，硬件设备多达数千款，软件方面的内容更是不计其数。

但同时我们也要看到，每项技术从诞生的时刻开始，就注定裹夹了主动与被动、虚拟与现实、野蛮生长等多个维度的遐想与质疑。虚拟现实也不例外。

2016年步入“快时代”后，虚拟现实行业经历了一波寒潮，市场及资本遇冷。这两年，虚拟现实行业处在稳步发展阶段，开始逐渐“回暖”，无论是产品还是应用，很多企业都在越做越好。

在“快时代”下，虚拟现实的“慢功夫”尤显宝贵。除去资本市场的原因，这里“慢”，并非指的是产业增速变慢，而是更多的是进入理性沉淀期，浮躁少了些，功夫下得更深。

Unity Technologies《2020年商用AR&VR热门趋势报告》中认为，2020年，将是VR/AR发展历史中一个重要节点年份，被称之为“转型之年”。“……不再只有漂亮的展示、概念和试用程序，而是成为从研发到市场，再到维护整个产品周期中，（虚拟现实技术）成为不可或缺的数字生产工具。“增强现实初创公司Taqtile的首席执行官Dirck Schou说。

Inside VR 的XR顾问Alice Bonasio也在这份报告中指出，“……打造出实用性更强的辅助工具，实验性探索将成为过去，沉浸技术将展现更多的力量，成为目标更明确、考虑更周到、更贴近现实和行业需求的方案。换句话来说，商用XR将进入增长阶段。”

外加5G网络的建设和不断应用，虚拟现实技术将开始逐渐流行、进入主流，有望迎来产业的黄金发展期。当然，这不仅给人们的生活方式带来前所未有的变革，也产生了大量的人才需求。

行业应用潜力被逐渐挖掘

虚拟现实的技术基石，也从VR、AR、MR发生着迅猛的进化，在为各个领域的需求提供更多技术支持的同时，也为身处不同领域创作者的梦想插上了神奇的翅膀。

现在已经有不少游戏开始涉足虚拟现实元素，将现实世界变为虚拟的游乐场。比如，使用Unity制作的《愤怒的小鸟》AR版游戏，可以让玩家将建筑投射到现实世界，感受全新的沉浸式射击体验。

▲Unity制作的《愤怒的小鸟》AR版游戏

据统计，全球所有包括手游、PC、主机等在内的全平台游戏中，有一半都是用Unity引擎制作的，其中不乏《精灵宝可梦》《王者荣耀》等风靡全球的佳作。而所有的AR/VR作品之中，使用Unity制作的内容占到了60%。

当然，数字世界的呈现，绝对不止游戏行业。除游戏行业外，影视、建筑、汽车等行业的应用潜力也在被逐渐被发掘。通过构建交互式和虚拟体验，虚拟现实技术给各行各业带来了创新的交互体验和效率提升。

值得一提的是，受疫情影响，很多人不得不宅在家里。“宅经济”一时兴起。

“由于疫情的影响，很多人只能选择待在室内，并通过AR/VR 来工作、娱乐，COVID-19的爆发 ，反而促进了市场需求的增加。”IDC研究经理Jitesh Ubrani在近日的一份IDC报告中确认了这个观点。

“全民宅家模式”，让用户对于娱乐产品产生高度依赖。这份IDC报告预测，虚拟现实硬软件设备及解决方案的市场将在2020年快速发展，人才市场对虚拟现实工程技术人员的需求量也开始变大。

虚拟现实人才供需错位

不管是从技术突破，还是从行业应用层面，我们都可以看出，虚拟现实行业的颠覆正在发生，但过程也很艰苦。这背后的一大原因，是虚拟现实行业尚未形成充足的顶尖人才储备，尚不能满足虚拟现实产业的发展，创新和突破也因此受到了束缚。

细究原因，我们发现，虚拟现实入门的门槛较高，对于人才的要求近乎严苛。涉及的核心技术包括图形图像、输入算法、交互、光学等尖端领域。扎根于虚拟现实的复合型人才实在难求。

然而，大多数虚拟技术开发人员，并非科班出身。很多从游戏、动漫、3D仿真等行业转型而来。由于行业技术间的差异性，他们也很难快速融入虚拟现实领域。

“目前来说，虚拟现实行业内，个人开发者、普通的工程技术入门人员居多。业内顶尖的虚拟现实工程技术人员可能只有5%。”全球领先VR内容创作平台Unity的大中华区技术总监鲍健运表示。

从整体上来看，这个行业还是缺乏有经验的从业者，且无法有效满足虚拟现实产业快速发展的需求。人才缺口有多大，我们来看下图。





▲普华永道“眼见为实：VR和AR如何改变商业与经济”报告

普华永道"眼见为实：VR和AR如何改变商业与经济"的这份报告显示，至2030年，我国对VR/AR人才的岗位需求将达到6822647个。这份报告中也预测了，在2020年，虚拟现实和文化娱乐、医疗健康、工业生产、教育培训等领域的结合，我国将开启千亿级市场规模。

这就是矛盾的“虚拟现实”，百万级的人才缺口，要应对千亿级的市场规模。从长远来看，要想解决虚拟现实人才需求错位这一现象，必须把高端人才队伍建设作为重中之重。

回归人才培养 要跟上职业变迁的步伐

要想跟上职业变迁的步伐，必然要回归人才培养的路线，构建人才培养闭环，填补市场和社会的人才需求。

其实在国家发布新职业之后，教育部也相继发文，将“虚拟现实技术”专业纳入本科专业。无论是从内容、软件、技术支持，还是到硬件支持，大学中全新的教学资源配置，都为虚拟现实技术人才培养提供了全周期孵化条件。

我国的虚拟现实人才培养登上了新的台阶。

▲教育部发文，将“虚拟现实技术”专业纳入本科专业

这样的人才培养计划，对于企业、甚至对于整个虚拟现实行业来说非常必要。毕竟，“聚天下英才而用之”，人才是创新的根基，是创新的核心要素。快时代下的虚拟现实行业，无论从职业发展，还是教育层面，确实下了功夫。

Unity打通人才体系

作为全球领先的实时内容创作平台，Unity在虚拟现实人才培养上有益探索，也为人才生态建设提供了参考样本。基于Unity核心的技术发展、以及全球学习者、院校教学的迫切需求，Unity教育计划应运而生。

简单来说，Unity教育的所有工作侧重两个方向：

一方面，脱胎于Unity已经建立的技术认证体系，客观地验证开发者所掌握的Unity知识和技能，满足行业人才市场的标准化需求。

Unity Certification认证考试包括初级、中级、高级3个层级。初级和中级匹配相应指导课程，通过参与从概念产生到游戏发布的整个制作流程，从实践中学习Unity平台和游戏开发基础知识。

▲Unity初、中、高级的全球官方认证体系

另一方面，以产业链为视角，搭建覆盖从K12到大学，甚至人才就业后的完善教育体系，满足用户各个阶段的学习和自我提升的需求，帮助年轻开发者实现自己的创意。

为此，Unity在去年五月份全面启动了全球授权教育合作伙伴招募计划－UATP，覆盖了官方的授权、课程、软件、教师培训等全面的服务产品和服务。“Unity教育为学习者们提供了涵盖VR/AR、虚拟仿真、影视动画、交互艺术创作等多方面的培训内容。” Unity全球高级教育经理Ellen Flaherty在去年Unity教育峰会上表示。

▲UATP及灯塔计划合作高校

与UATP平行的，则是Unity的另一类技术扶持模式。这也是Unity针对中国高校建立“人才航母”的重要模式：灯塔计划。这个计划一方面是希望联合一些院校做科研项目，另一方面是为了培养更多的人才。

具体来讲，是与高校教育体系无缝衔接，培养开发者顶尖人才。目前，Unity已经与国内多所高校建立了稳定的、多维的合作关系，包括上海交通大学、中央美术学院、香港大学等深度合作，例如共建联合实验室、共同设计培训课程体系等。

中国传媒大学，就是灯塔计划的一员。

从2018年起，双方在共建实验室的基础上，展开一系列的合作：运用Unity技术，在游戏以及动画、影视、新媒体行业领域探索新交互、新技术和新产品的研发。目前，学校已经把Unity作为非常重要的跨学科实践平台，鼓励学生使用Unity做联合的创作，打破学术的边界。

回溯近期Unity相当密集的工作，即可理解贴合实际教育需求的实践价值：

针对课程，进行课程体系建设、配套课程资源，专业师资培训；针对人才输送，成立人才联盟，联合企业雇主、联盟平台、院校三方，搭建一个为企业寻找优质人才、为学校提升就业率，为学生拓展就业渠道的平台；针对人才培养，有校园大使计划，寻找对Unity相关领域充满热情的学生，提供资源支持和实习机会；针对社区生态，线上线下结合，帮助高校展现风采，提高知名度；与高校协办VR相关的赛事，并提供技术、宣传、物料等方面的支持……

以上一系列的教育生态支持服务，可以说，Unity能想到的，都做到了。

“十年树木，百年树人”，小树成为木料需要很长的时间，而培养一个人才则需要更多的时间，是个长久之计，并不容易。越是快时代，越要下慢功夫，把"培养更多优秀的跨行业技术型人才"放在第一位。Unity正推动虚拟现实产学研一体化，共建未来世界。

关于Unity

作为全球领先的实时互动内容创作平台，Unity触及全球规模最大的用户群，迄今注册用户数已超1700万。我们与领先的设备制造商密切合作，致力于为开发者提供最佳VR开发体验。同时，Unity先进的虚实融合技术、各种体感技术、身体和面部动作捕捉技术等支持，可以帮助完成各类的VR/AR解决方案。

Unity始终密切关注着教育行业的发展，致力于将行业先进技术与高校课程建设相结合，在国家虚拟现实领域的部署和导向政策下，展开包括完整教学体系共建、专业师资培训、人才培养计划等各种形式的校企合作，助力院校培养虚拟现实技术高端人才。

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