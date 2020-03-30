新快智简 擎领云端 紫光云2.0平台正式开放注册

紫光云2.0平台“紫鸾”之名， 取自古代中国神话传说中的凤凰神鸟，以其敏捷、迅速、乘势而上，云端翱翔的形象，诠释了紫光云全新2.0架构的迅捷高效和卓越性能，为用户带来“一站式”卓越上云服务。

2020年3月30日，紫光集团云战略发布2周年之际，紫光云2.0平台（紫鸾）正式开放注册。作为紫光云践行云战略的又一里程碑时刻，紫鸾平台定位于面向新基建的公有云，依托紫光云全新2.0架构，实现技术跃升与性能倍增，覆盖计算、存储、网络、安全、数据库和人工智能6大产品服务，为用户带来“新快智简”的卓越上云体验。

紫光云2.0平台“紫鸾”之名， 取自古代中国神话传说中的凤凰神鸟，以其敏捷、迅速、乘势而上，云端翱翔的形象，诠释了紫光云全新2.0架构的迅捷高效和卓越性能，为用户带来“一站式”卓越上云服务。

紫鸾翔云 后发先至 引领公有云服务升级

紫光云作为紫光集团“芯云战略”的重要组成部分，依靠紫光集团在产业领域的多年深耕，具备了独到的差异化优势。成立仅两年的紫光云已经在市场中获得了广泛的实践验证，2018年7月，紫光云基于紫光集团的技术能力和技术底座打造了紫光云1.0版本，同时进行了上线试商用，2019年10月提供全域云服务。在过去的一年半时间里，紫光云各类应用及服务实现快速部署，已经为超过1000家以上的政府和企业客户提供专业高效的服务，并获得了一致好评。

此次，紫光云2.0平台（紫鸾）基于全面重塑的公有云调度平台和运营平台，以“新快智简”的核心优势，打通运营和服务全流程，为用户提供基础服务和平台服务的卓越体验。

紫光云2.0平台（紫鸾）

性能倍增 专属服务 一站式卓越上云体验

依托紫光云自研全新2.0架构，紫鸾公有云平台实现技术跃升、性能倍增，具备一键部署、开通快、交付快的优势特点，覆盖计算、存储、网络、安全、数据库、人工智能6大类基础产品，并在诸多方面实现全面升级。

一、快速交付、快速上云

紫光云2.0平台实现了调度在资源池内的集中化。能够对网络、存储、第三方中间件以及其他所有资源进行综合调度，进而实现体系化交付的能力。

紫光云2.0平台可实现将近十万级别任务的调度，保证客户大量开通请求能够并发、有序地下载至执行单元。在执行单元扩展部分，包括裸金属、云储存、计算节点以及网络等等相关多有网元的控制单元，均为可任意在架构中进行插拔的组件。紫光云公有云平台实现了“可大可小”的能力，“小”能够在二三十台小规模节点里完成全套的云服务；“大”则是在骨干网节点能够支持将近5000台计算节点的庞大资源池，为客户提供海量的资源。

二、智慧管理，精准运营

海量资源的管理离不开智慧的运营，紫光云在最底层架构上以智慧运营为基础构造了全套的人工智能AI平台，可对客户的日常行为数据、经营数据、运营数据进行综合分析，同时可分析各种故障或者安全遗漏措施，为客户各方面的精细化运营提供有力支持。值得一提的是，这套AI平台不仅用于内部，同时作为标准产品能力附着于紫光云上为客户提供高效服务。

基于以上全新升级，紫光云2.0平台拥有了快速交付、一键部署、至简交付的能力。客户一键点击，在平台可以从前到后完成包括DDoS、负载均衡，包括WAF防护、外部集群以及后端的包括中间件所在的数据库集群、对象存储、大数据等等相关业务的“一站式”编排和“一站式”交付，能够让客户在尽可能短时间内建立起完整的功能体系。

此外，紫光云还配备了专属客户经理和服务经理，从客户的需求沟通、解决方案制定到售后交付以及交付后的日常运营和成本优化，为用户提供“闭环式”的专属服务和贴心保障。

紫光云2.0产品服务体系

助力企业抗疫复工 提供最长62天免费试用

为助力企业抗击疫情，为复工复产提供坚实保障，紫光云本次将投入北京最好的节点为新品开放注册提供支持，并且在活动期间，紫光云2.0全部产品将提供免费试用，新用户最长可享62天免费服务。即日起至2020年5月20日，用户可登录紫光云官网www.unicloud.com注册申请，或联系专属客户经理预约登记。欢迎有上云需求的企业注册，一起感受新、快、智、简的卓越上云体验。

活动期间，紫光云2.0全部产品提供免费试用

紫光云希望以全新的紫光云2.0平台，助力新基建建设，为产业数字化转型提供有力支撑，同时在人工智能、工业互联网、物联网、数据中心等方面支撑百行百业的数字化、智能化转型，做产业和城市数字化转型道路上最值得信赖的数字化合伙人。