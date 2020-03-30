诸葛io全面升级智能营销平台让用户运营变得更简单高效 —— ——基于客户旅程的自动化用户运营平台

新冠疫情的影响下，有越来越多的企业借助大数据应对市场的瞬息万变，“智能营销”模式逐渐成为企业运营的好帮手，利用最新科技为当代品牌提供新方法、新思路和新的营销策略，使企业运营变得简单且更有效率。

近日，诸葛io宣布智能营销平台正式上线运行，并接受企业用户免费体验。主要满足企业的精细化用户运营需求，能够帮助更多企业，以更低成本、更高效的提升收入和用户满意度 。

在新冠疫情的影响下，有越来越多的企业借助大数据应对市场的瞬息万变，“智能营销”模式逐渐成为企业运营的好帮手，利用最新科技为当代品牌提供新方法、新思路和新的营销策略，使企业运营变得简单且更有效率。凭借多年的从业经验，诸葛io总结了智能营销的四大发展趋势：

趋势一：服务边界从客户向用户转变。原来的APP、H5、微信端用户和客户数据没有打通，难以从多维度，精细化地对客户进行分群运营；

趋势二：触达模式需要更加多元化、线上化。很多渠道资源过度依赖外呼和线下渠道，缺少本部门可控可评估的线上营销渠道，并且从数据分析到营销触达流程长、效率低，最后导致活动效果难以评估；

趋势三：数据分析从事后转到事前。以前的营销平台不清楚该收集什么数据，现有数据不会分析，缺少关键数据的积累，同时缺乏前瞻性分析，不知如何通过数据指引找到潜在客户；

趋势四：运营模式向数据化、智能化转变。产品设计、运营策略没有评估标准，缺乏决策支撑，指标、产品用不起来，数据无法产生价值。

为解决这些阻挡业务增长的挑战，诸葛io聚焦业务场景实践，在经过长时间产品沉淀，将智能触达全面升级为“智能营销”。更加快速实现人群客群特征动态分析，精准聚合活动受众，捕获用户全景旅程变化，准确洞察用户行为，同时提供更加全面的全渠道触点，锁定全景触达用户机会。升级版诸葛io智能营销平台将顺应智能营销发展趋势，帮助企业解决营销难题。

一、多数据源

升级版智能营销平台多源数据融合是重点，包含用户行为分析平台直接采集用户数据、第三方数据平台数据、自有业务系统数据以及线下数据多元融合，实现数据和数据链接，把不同领域数据融合在一起。让企业更准确洞察用户，通过构建跨部门、跨渠道的超精准用户分析和无缝的交互旅程，深度洞察用户偏好和意图，同时构建用户更精细粒度的生命周期模型。

二、个性化客户旅程

升级版的智能营销平台是基于个性化客户旅程，实现灵活地设计和编排运营策略，为不同用户人群提供差异化互动体验。

“以证券行业为例“ 客户旅程一般是这样，第一步肯定是获客，之后用户要注册，注册之后要开户，开户之后，给用户推送一些股票资讯等，最后再引导用户购买。但具体到每个用户，所处阶段肯定是不一样的，有的人可能是注册了没开户，有的人可能是开户了没入资，有的人可能是入资了但没有买股票。这个时候就需要根据用户在线行为，进行个性化推送，真正促进业务增长。

企业自身实现这一点很难，每个人的阶段都不一样，代码非常复杂。如果利用诸葛io智能营销平台，只需要运营人员在界面上进行一些规则的筛选即可实现。比如用户开户后没有入资，筛选目标用户后配置一个短信或微信通道进行推送，设置目标等待时间5天。

5天后用户入资了，那就达成目标，如果没有，那么可以再推送一个优惠券或别的互动活动，再等待5天看用户有没有转化，如果还是没有可以加上一个条件——对接客服通道，让客服给他打电话。

三、全渠道、多平台触达

相比传统的营销方式，智能营销的优势在于：多触点推送——以前的推送可能是基于一端的，但如今可以先推短信，用户没收，那么可以继续推邮件、APP、小程序等等；本次升级版智能营销平台能够实现 App push、微信、Webhook、短信、消息中心、办公OA、企业微信 、CRM、呼叫中心 、钉钉 、会员积分系统等全渠道、多平台触达推送；动态推送——以前的推送是批量的、千篇一律的，但现在可以明确根据用户的生命周期，进行千人千面的有效推送。对于还在浏览阶段的人，推送的肯定是他想要的东西。但对于已经下了单的人，推送的可能是优惠券，也可能是相关的感兴趣的东西。所处状态不同，推送肯定也要加以区分。多维度实现业全渠道多平台触达，让企业的用户能够获得超级体验。为企业带来更高的用户增长。

数据最终的结果一定要对企业的业务起到作用。这也是诸葛io做“智能营销”的初衷。数据的背后应该是一个从洞察到行动的完整故事。“它要告诉你，你的客户从哪儿来的？这个客户现在怎么样？如果转化率低，问题在哪儿？故事下一步还要告诉他，要解决问题应该怎么做。”

诸葛io智能营销平台是基于客户旅程的自动化用户运营平台，开拓性的从存量用户的运营、用户行为数据洞察、全流程数据打通切入，助力企业加强老用户的唤醒、留存、沉浸、转化、召回，最终实现用户生命周期价值的最大化，完成营收目标。

在为企业服务过程中，诸葛io的智能营销的实践性和有效性得到很好的认可，欢迎来官网免费体验demo

关于诸葛io

诸葛io是业务场景数据解决方案提供商，聚焦业务场景，为企业提供以用户为核心的数据分析平台。公司围绕用户级大数据分析和管理需求，为企业提供开箱即用的用户行为分析SaaS工具、可私有化的PaaS平台以及SMART数据中台服务。凭借 “客户成功服务理念”搭建了从售前到售后的完整服务体系。