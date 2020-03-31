微软宣布Office 365正式更名为Microsoft 365

微软今天宣布计划从4月21日开始Office 365更名为Microsoft 365，与此同时，该套件核心应用中将新增大量人工智能功能。

微软还新推出了一个Family Safety应用，以便让该软件包对于消费者更有吸引力。

首先是Word的增强功能。Word中内嵌的AI助手工具——微软编辑器（Editor）提供了语法、拼写和样式建议，现在也可以帮助用户重新编写句子以提高可读性。微软还为编辑器提供了一个类似的新文本检查器，可指出文档的某些部分是否映像了此前的文档内容。

微软对这个AI助手制定的长期计划超出了Word界面的范围。除了新的文本分析功能之外，Microsoft 365全球应用负责人Megan Dohnal今天还宣布，基于Web的Outlook版本、免费Outlook.com服务、面向Chrome和Edge的浏览器扩展程序都将提供Editor。

Donhal在博客中这样写道：“无论你是在Facebook或LinkedIn上随意发布个帖子，还是在Medium等网站上深度写作，都可以放心地创建内容，因为你知道Editor会标出拼写错误的单词和语法。”

与Word相似，PowerPoint也有Presenter Coach形式的内置AI助手，微软是在去年年底发布的该功能。新版本的助手可以学习演讲者的语气，并提出建议，还会在适当的位置添加语法建议。

此外微软也向PowerPoint中增加了更多自动化功能。“只需单击一下，你就可以将文本转换成漂亮的时间轴。或者，是当你在幻灯片中添加图片的时候，”微软公司现代生活搜索和设备公司副总裁Yusuf Mehdi在他自己的博客文章中详细介绍了该功能。

在宣布Microsoft365个人和家庭版订阅功能的同时，微软也为Office365订阅用户带来了诸多新功能，其中之一就是Excel Money，可以与用户的银行帐户集成，并实现购买可视化。Money与100多种新数据结合在一起，让消费者更轻松地梳理信息。

这些增强功能表明微软正在致力于将Office 365的定位从专注于工作的产品套件，打造为也可以成为用户个人生活的一个组成部分。Mehdi在他的博客文章中写道：“我们希望在工作、学校和生活中，为你和你的家人提供帮助。”

将产品品牌更名为Microsoft 365就是微软重新聚焦的一个重要因素。同样的，微软Teams也推出了一系列新的共享功能，让用户能够创建家人和朋友群组。

除了通过以消费者友好的方式增强现有Office 365应用之外，微软还推出了一项全新的服务Microsoft Family Safety，让家长可以跨设备管理孩子的互联网使用情况，密切关注某些离线活动。

“Microsoft Family Safety可以帮助你在家庭成员到达或离开家、学校或工作地点等位置时，实时了解位置共享和通知信息，让你感到放心，家人就是那里。而且，如果家中有新手司机的话，你还可以使用驾驶报告功能来养成良好的驾驶习惯。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“微软的这些新服务看起来如此出色，令我感到惊讶。我之所以这样说，是因为对于一家在企业级领域取得了成功的厂商来说，要满足消费者，是一件多么困难的事。我已经看到许多这样的功能已经在实施中，而且我很兴奋地看到独立于平台的Family Safety、面向家庭管理的Teams、像Editor这样Word和PowerPoint中某些受ML启发的功能、以及帮助提供更好演示体验的工具。”