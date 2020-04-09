“宝藏”生产力平台Microsoft 365更新，融入更多AI功能

“以前只是把Excel当成一个表格处理工具，最近表格做多了才发现Excel真的很强大，结合函数和VBA等功能，几乎无所不能。”最近有同事在公司群里这样感慨。的确，外行用Excel干的是手工活，内行用Excel干的都是技术活。当你研究透了Office 365中那些强大丰富的功能后，就会发现它确实是个“宝藏”办公软件，衬得上「生产力工具」这样的产品定位。

6年前，由世纪互联运营的Office 365云服务正式落地中国，包括Office 套件、即时通讯、协作组件等微软提供的软件产品开始通过云的形式提供给中国用户。但事实上，Office 365只是Microsoft 365的服务之一，除此之外，微软面向企业的订阅服务，还包括了Windows 10（适用部分版本）及EMS企业移动安全套件（适用部分版本）在内的先进生产力云平台和工具。

这些生产力平台在面对眼下新冠疫情时，被广泛地普及和应用，包括在疫情防控中为突发公共卫生事件综合指挥平台提供数据与计算支持，通过远程诊疗缓解疫情高发期的医疗资源失衡问题，在保障居民生活中提供居民消费物价指数参考，在疫情后期辅助学校复课、企业复工等等。其中，作为Microsoft 365全球版重要组件的Microsoft Teams智能远程会议服务，更在疫情期间面向全球市场新用户提供了6个月的免费服务。

以疫情数据统计为例，我们每天看到的新增人数、疑似人数、新增死亡人数、出院人数等等，其实不只是简单的表单统计，而是后台所有系统流程的交融和汇总。当新的表单提交之后，就会触发一系列的工作流程。比如，新的表单提交后，后台就会向抗疫指挥中心的团队协作组及下级单位发送一条消息，如发现数据增幅突增，还可以采取进一步措施，并关联至后台数据库，做下一步数据分析。

微软全球副总裁，Microsoft 365全球事业部施洋（Jared Spataro）

“这意味着指挥中心不需要再时刻关注着各级部门是否提交了信息，数据人员是否做了信息汇总等等。通过Microsoft 365中非常简单的组件，一线人员甚至不需要写任何一行代码，只要做一些简单的配置工作就可以实现疫情数据的汇总和警报。”微软大中华区Microsoft 365产品事业部高级产品经理李亮日前接受记者采访时表示，“所有的技术不一定都要用来干惊天动地的大事，哪怕是让冲在一线的工作人员每天多睡30分钟都是有价值、有意义的。”

生产力平台和工具的存在意义就在于此，通过提高工作效率，甚至替代部分重复性工作，能够大大提高人的生产力。

更多AI功能和更强安全防护

据统计，目前全球有超过2.15亿月活用户在使用微软的生产力工具，其中1.28亿用户每天使用现代办公服务，1.35亿用户在使用Outlook移动版。而在疫情期间，Teams的使用量更是增长了500%之多，目前其每天全球活跃用户总数已经超过了4400万。

数量的攀升同样将伴随着客户体验要求的提高，为了更好的满足不同客户的需求，近日微软中国宣布将推出多个新版本的Microsoft 365，实现Office 365部分产品的更新换代。官方表示，Microsoft 365将融入更多用户帮助提升每个人生产力的智能应用和工具，同时为组织提供更完善的安全保护、设备管理与动态协作功能。

言外之意，Microsoft 365新版本在提供Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote等经典办公应用之外，将更加注重人工智能技术的融入以及安全级别的提高。

比如，通过Word中内嵌的AI助手工具「微软编辑器」（Editor）提供的语法、拼写和样式建议，用户就可以清晰识别文档中是否存在问题，决定是否重新编写句子以提高可读性。此外，借助「新文本检查器」，用户还可以检查文档内容与此前的内容是否存在重合或重复。与Word相似，PowerPoint去年也发布了类似功能，而此次更新的新版本AI助手，甚至还可以学习演讲者的语气，并在适当的位置添加语法建议。此外，在组织层面，Microsoft 365还通过Project Cortex等技术打通了组织内部的知识和信息库，利用人工智能发掘和管理关联信息。

另一方面是安全合规。微软非常强调底层架构的安全性，在其看来，这是企业级软件与消费级软件最大的不同。在此次更新中，Microsoft 365还引入了评分系统，对组织内的安全、生产力、合规等情况进行量化考核，提出可执行的分析洞察，从而更全面地确保数字安全。据微软大中华区Microsoft 365产品事业部总经理郑弘亦透露，在过去几年中，微软不断加强对安全产品的研发和投入，平均每年投入近20亿美元，目前在全球的全职安全专员超过了3,500名。“可以说微软已经是华尔街最令人瞩目的安全公司之一，因为我们希望能够成为一家能让用户放心托付的数据服务运营商。”她说。

郑弘亦用16个字来总结Microsoft 365的独特优势——“一应俱全、人工智能、文化赋能、安全合规”。除了上述谈到的人工智能融入和安全合规强化，“一应俱全”强调的是Microsoft 365的集成能力，具体来说，它不仅能集成微软各类型的产品，除了Office套件之外，还能集成企业内部其它系统以及第三方插件等等，同时，还提供不同满足不同硬件需求的版本；“文化赋能”强调的是微软所提倡的包容、学习、协作成长型思维的企业文化，比如，在Teams上支持每个设备永久保留完整聊天记录，从而保障新加入Teams群组的新人都能看到之前所有的讨论内容，帮助新员工更快地理解公司业务、融入组织工作。

“用心”的定制化设计

当然，微软提供的不仅仅是“大而全”的通用型产品，针对不同类型企业的多样化需求，微软也用了不少心思。

首先，是对中小企业的“用心”。中国有超过1800万家中小企业，占企业法人单位总数的99.8%。面对今天不断变化发展的经济形势，特别是疫情带来的影响，中小企业面临着更加艰巨的挑战。对此，微软针对员工在300人以内的中小企业推出了Microsoft 365商业版，以满足中小企业客户的不同需求。

Microsoft 365商业版包括三种主要配置——基础版（Basic）、标准版（Standard）、高级版（Premium）。其中，基础版是入门级选择，以经济的成本提供了用于团队合作、远程协作的云服务，包括Exchange邮件服务、Teams智能会议服务（全球版）、OneDrive for Business等；标准版适用于任何中小企业的首选配置，包含了可支持250人同时在线的Teams视频会议（全球版）、远程协作、文件共享服务，以及可以部署在台式机上的经典Office桌面应用；高级版是最高端的配置，尤其适合对安全性有更高要求的中小企业，它不但提供了所有云服务、桌面应用，还增加了对于各类移动设备和身份管理的高级安全管理服务。

“从价格上来讲，最便宜的只有25元/月，比咖啡还便宜，最贵的是220元/月，这是中小企业完全可以承受的价格区间。”郑弘亦说。

其次，是对中国本土企业的“用心”。为了满足中国客户的本土化需求，Microsoft 365中国团队对产品进行了大量的本土化创新，比如，推出了包括整合微信的Office 365微助理在内的一系列接地气的应用服务；在新开发的Teams“工作平台（Workhub）”应用中接入H5等程序导入客户现有业务应用，成为包揽打卡、会议、日程安排等各种日常工作的一站式工作中枢；在“高级机器人（Advanced Chatbot）”应用中采用了LUIS自然语言理解技术，支持中英文对话，可以直接对一线工人的中英文查询请求做出理解和回应，查看技术人员和资源的可用性，然后自动安排好日程安排等等。

正是这些“用心”，让Microsoft 365正在受到越来越多中国企业的青睐。例如作为全球领先的运输物流和能源设备供应商的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（CIMC，中集集团）利用Microsoft 365来优化日常运营，用Teams进行全球协作，六个月就省下了超过3千万元人民币的运营成本；在疫情期间，温州医科大学第二附属医院、大连大学附属中山医院还利用Teams开通了与隔离消毒病区的联络通道；宁波均胜电子用Teams建立起与30个海外市场、100多家分公司、5万名员工的协作平台……

微软将继续和企业“并肩作战”

“我们看到全球经济衰退迹象已经显现，毫无疑问，接下来，企业都需要‘勒紧裤腰带’，但我仍然相信，在这个阶段，我们的经济和企业也将出现根本性的重塑。”微软全球副总裁，Microsoft 365全球事业部施洋（Jared Spataro）表示。

比如，以前远程办公被视为是一种特殊待遇，但现在情况已经截然不同，远程办公将变成人们完成工作的主要方式，这就要求我们以不同的方式来思考和对待未来的工作。“因此，微软正在通过不同的解决方案赋能员工，满足移动化办公需求、远程服务和销售需求，提高开发人员的工作效率，同时，确保远程办公安全。”施洋说。

在他看来，世界不会简单地回到“以往的常态”，而会进入一个“新常态”。对于企业来说，这既是一个挑战，也是一个重新思考战略和业务的机会。而对于微软来说，施洋表示，微软仍会一如既往地支持全球企业，身体力行地践行自己的使命——予力全球每一人、每一组织，成就不凡。

“回归到Microsoft 365，它将是服务全球的生产力云平台，无论是大企业、中小微企业、创业公司这样的商业用户，还是家庭和个人消费者，都能借助其安全、可信、智能、便捷的平台和服务，提升生产效率，充分发挥创意。我很期待看到Microsoft 365在中国和全球的复工复产、经济复苏和数字化转型中，发挥更加重要的作用。”他总结说。