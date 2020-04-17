百度出“手机”了，你敢信？

用过手机，那你听过云手机吗？玩过游戏，那你听过云游戏吗？在日前的线上直播会上，百度一举推出“云手机”，抢占云游戏风口。

在过去一个多月的漫长宅家生活中，游戏成了极好的消遣方式。一台电脑或一部手机，邀三五好友，组团“开黑”战到天亮。但当你终于有了时间沉迷于游戏，才发现阻止你成为无敌战神、拿下王者的并不是女朋友，而是带不动的电脑配置和分分钟崩溃的手机内存。

好消息是，“云手机”的出现将彻底改变过去这种“非顶配不能吃鸡”的状况。它提供了这样一种方式——把一切都运行在云端，依托云端强大的处理能力以及5G高速、稳定的网络环境，用户无论用什么设备，只需要播放游戏画面，就可以轻松畅享游戏带来的快乐感。

什么是云手机？

“云手机”与传统“手机”其实并不同，顾名思义，它是依托公有云和ARM虚拟化技术，为用户在云端提供的虚拟手机。用户可以通过视频流的方式远程实时控制云手机，最终实现安卓原生应用及手游的云端运行。

而百度云手机，具体来说，就是基于虚拟化技术和百度自主研发的ARM服务器，面向企业提供云游戏、云应用管等的全面行业解决方案。换句话说，百度云手机让你的手机或者其他终端设备多了一套完整的安卓程序，这套程序在云上运行，并且可以把画面实时同步到手机上。因为这是个虚拟系统，所以并不受设备本身配制和性能的约束，可以在几乎不占用本地系统资源的情况下，全天候地运行大型游戏和应用。

据百度副总裁马杰介绍，目前百度云手机覆盖了四大应用场景，分别是云游戏、云应用、云VR和云办公，其中，游戏产业是云手机最重要的应用场景之一。“云游戏”的概念早在十年之前就已经进入大众视野，直到最近几年来，谷歌、微软、英伟达等巨头的陆续重金发力，在国内也有不少互联网公司、云服务厂商和游戏企业纷纷投入其中，加之在5G的推动下，这把“火”也被迅速点燃。

百度副总裁 马杰

比如互联网公司咪咕互娱就从2016年开始布局云游戏，并且在去年发布了“咪咕快游”的游戏平台，通过手机、PC、TV、VR这样一个完整的产品矩阵，满足玩家多场景的体验需求。此外，通过与百度云手机的合作，咪咕互娱还搭建了一站式的云游戏解决方案，通过低延时的视频流互动能力，精细化的资源调度和统一的游戏存档能力，为玩家提供高品质的云游戏体验。

对于云游戏来说，百度云手机提供的不仅是一套游戏行业解决方案，更是一种游戏体验，这对于游戏行业来说是最关键的。同时，因为所有游戏的内容全部运行在云端，游戏公司就可以很容易地实现全流程的管控，随时上线、下线以及做内容的监测，这是过去依赖终端的游戏所不具备的。

比如，游戏公司可以对用户的身份认证进行监测，对使用时长进行控制，对使用内容进行管控；再比如，对于游戏的知识版权问题，由于云游戏全程通过视频流与用户的终端相连，就可以杜绝用户获取篡改游戏的安装包。

再以云应用为例，百度把小度智能设备与云应用进行了很好的结合，借此，用户在使用小度的过程中可以快速加载视频数据流，并且交互成本非常低。比如小度智能设备中的一款早教应用“洪恩识字”，通过云应用的结合，就可以呈现出非常好的画面效果，让孩子可以在智能屏上无缝地操作和使用。这意味着，对于用户来说，只要花几百块钱就可以达到几千块钱硬件的使用体验。

“云手机”可以用在哪？

从技术能力上来看，目前百度云手机支持1080P的分辨率、4096的视频码率，最高60帧的帧率不仅能全面兼容32位、64位的系统，还实现了对原生的安卓和GPU的硬件加速的支持。据了解，以上的配置让云手机可以接入市面上的几乎所有游戏——手机中能跑的游戏在上面能跑，手机里不能跑的游戏在上面也能跑。

当然，云手机的风口不止是游戏和应用，马杰表示，由于能够为广泛的运算能力有限的AIoT设备提供无限的可能性，云手机打开的是一个万物互联的新途径，一个5G时代的超级入口。

再以云VR为例，目前云VR主要在教育行业被较为广泛地应用，而随着5G技术的发展，以VR为代表的沉浸式媒介也迎来了巨大的发展机会。基于百度云手机的云VR，同样可以在VR这样的头显设备中呈现优质的视频体验，输出的视频、声音经过编码后，终端头显会进行实时解码，然后以沉浸式的形式输出给用户。同时，如果终端配有手柄，以及手势操作、语音操作等功能，经过设备采集，还可以通过网络传回云端，云端的应用在接收到控制指令后会形成具体到响应，再反馈给使用者。

另一个例子就是当下最受关注的领域之一——云办公。百度云手机针对云办公场景提供了一套预装好各种所需软件的云办公系统，就像云游戏一样，可以投影到手机，仅凭一个手机就可以随时随地办公。甚至，用户还可以给手机连接一个扩展坞，连上显示器、键盘、鼠标后，把手机秒变成办公室。如此一来，既可以保障企业数据的安全性，还使得企业可以对资源进行集中化管理、灵活配置、统一调用，从而拉长硬件更新周期，降低成本。

“如我们所说，2019年是5G的元年，2020年是5G的爆发年。随着5G的技术创新和实际落地，百度云手机将改变我们娱乐方式、学习方式和工作方式，为各行各业提供一个安全、可靠、高效的技术基石，为广泛的、运算能力有限的AIoT设备提供无限的可能性。”马杰说。