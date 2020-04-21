 以智能战略拥抱智·变——2020 NAVIGATE领航者峰会云上启航

4月20日，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2020 NAVIGATE领航者峰会首次全面移师线上，盛大启航。

4月20日，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2020 NAVIGATE领航者峰会首次全面移师线上，盛大启航。本次线上峰会从4月20日到25日持续6天，以“智·变”为主题，通过33个专题，超过120场演讲，聚焦探索智能时代的智与变，围绕“智·变”相关的核心技术支撑与演进方向，详尽展示新华三在智能数字基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维，以及联合生态伙伴共同构建智慧应用的能力和一站式的数字化解决方案。

在4月20日的峰会主论坛上：

全新发布了“AI in ALL”的智能战略，让自身的产品和解决方案更具智能，助力客户的业务与运营更智能；

发布了升级版的“数字大脑计划2020”，全新打造数字大脑的核心引擎——云与智能平台，倾力发展“云+智能”业务；

将云与数字化业务提升到集团核心战略高度，成立了紫光云与智能事业群。全面升级“紫光云”，以统一架构、统一品牌、统一服务，以及全栈智能和全域覆盖的能力，致力于成为智能时代百行百业数字化转型的最佳合伙人！

隆重推出了紫光云2.0、统一运维U-Center 3.0，基于SNA架构升级的AD-NET智能网络解决方案、全球首发数据中心盒式智能核心交换机S9825-64CD、全新一代关键业务智能存储系统PRIMERA、5G边缘解决方案以及7款业界领先的Wi-Fi 6系列新品、安全AI体系升级以及H3C Workspace新一代融合云桌面方案等;

特别邀请了英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐，以及HPE首席技术官兼核心实验室主任Mark Potter，他们从各自的角度分享了智能时代的变革与创新。

智能驱动产业数字化变革

紫光集团和旗下新华三认为，数字经济推动数据激增使社会进入持续智能化的演进阶段，催生创新应用不断涌现。我们正进入唯变不变的智变时代。智变，代表了以智应变、以智促变和以智求变，其目的就是要实现以智能应对突发的变故、以智能促进变化与发展和以智能寻求突破与变革。

在全球新冠肺炎疫情期间，数字化技术展示出强大活力，在防疫和抗疫中发挥了重大作用，这也触发了对智能基础设施与应用的海量需求，势必加快数字基础设施升级和数字化转型步伐。5G网络、人工智能、数据中心以及工业互联网等新型基础设施成为建设重点，新基建以数字化与智能化为抓手，同时赋能传统基础设施与百行百业，使其向数字化与智能化迈进。

紫光集团董事长兼首席执行官赵伟国

紫光集团董事长兼首席执行官赵伟国在致辞时表示，在智能时代，算力、AI、通信、数据等将成为新的国家基础实力，以数字化和智能化为鲜明特征的新基建，将会推动产业加速变革和转型。紫光集团将继续以“从芯到云”的发展战略，拥抱新基建中的新机遇。

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛认为，智能化是人类不懈的追求，AI是实现智能的技术与手段。无论是科技演进推动的变革，还是黑天鹅事件引发的突变，人类一直在通过科学与技术的创新，引领变革、应对变革。新华三将积极拥抱智变，以数字化和智能化的解决方案，与客户和合作伙伴一起，领航数字经济时代。

智能战略引领“数字大脑计划”再升级

为了更好与客户携手迎接“智变”时代，新华三隆重发布了全新的“AI in ALL”智能战略，致力于让自身的产品和解决方案更具智能，同时助力客户的业务与运营更智能。在智能战略的引领下，新华三发布了全新升级的“数字大脑计划2020”。2019年首次发布的数字大脑计划，以数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维构成的智能数字平台为基础，与生态合作伙伴开展智慧应用领域的创新。在“数字大脑计划2020”中，除了继续将智能技术全面应用于数字基础设施、主动安全及统一运维中之外，更将业务能力平台全面升级为云与智能平台。紫光集团成立了紫光云与智能事业群，将云与数字化业务提升为集团核心战略。整合私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务能力，实现技术、品牌、市场、服务全面统一，以全新打造的“紫光云”品牌面向市场，致力于成为智能时代百行百业数字化转型的最佳合伙人。以新面貌登场的“紫光云“将提供公有云、私有云、边缘云以及多云服务的全域覆盖能力，满足市场多元化的需求，同时把智能化技术全面应用到数字中台、数据引擎、安全服务、视觉能力平台等，以全栈智能、全域覆盖和全场景应用赋能百行百业的数字化和智能化。

“数字大脑计划2020“ 推出

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军在主论坛演讲期间发布了多款创新产品与技术，其中包括全新的智能云平台紫光云2.0、智能运维平台U-Center 3.0、基于SNA架构升级的AD-NET智能网络解决方案、全球首发数据中心盒式智能核心交换机S9825-64CD、全新一代关键业务智能存储系统PRIMERA、5G边缘解决方案以及7款业界领先的Wi-Fi 6系列新品、安全AI体系升级、H3C Workspace新一代融合云桌面方案等。

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军

以数字大脑计划全面助力行业创新与实践

自“数字大脑计划”发布以来，已获得用户的广泛认可和应用，成功部署了智慧连云港、中央广播电视总台、浙江农信等近两千个客户，与客户共同探索与创造新的业务价值，并协助提升其业务效率、降低建设及运维成本，加速实现数字化转型。

本次峰会上，来自清华大学信息化工作办公室主任、清华大学计算机科学与技术系的尹霞教授和四川大学华西医院信息中心的师庆科主任，各自分享了如何携手新华三以智能化推进智慧教育建设和医学科研的成功探索与实践。

尹霞教授表示，清华大学以智能化技术推进智慧教育建设，加速数字校园布局的最新实践，需要新华三集团这样的科技企业携手，为智能建设助力加速。

师庆科主任表示，在智能技术应用上，华西医院与新华三集团已经在人工智能服务驱动医学科研业务加速方面探索出了完整有效的流程，未来将更深入惠及更多社区和家庭，助力健康中国的实现。