SAP公布第一季度财报利润未达预期 联合首席执行官突然离职

SAP今天公布第一季度财报，收入符合预期，但利润未达预期，联合首席执行官Jennifer Morgan在上任仅仅不到6个月时间突然宣布辞职。

SAP今天公布第一季度财报，收入符合预期，但利润未达预期，联合首席执行官Jennifer Morgan在上任仅仅不到6个月时间突然宣布辞职。

SAP还宣布下调了全年收入指引，此举也反映出COVID-19大流行而导致的业务放缓，不过SAP预计，第三季度业务将强劲反弹。

Morgan的离职似乎有些突然，因为就在两周前SAP预公布的财报中她还被重点援引。她也是SAP有史以来首位女性执行官，在前首席执行官Bill McDermott同样是突然离职之后接任的。

SAP方面表示：“当前环境要求企业采取迅速且果断的行动，而这要有非常清晰的领导结构才能得到最好的支撑”，选择单一CEO模式的决定“比计划提前了，是为了确保更好地、目标明确地朝前发展。”SAP首席执行官Christian Klein表示，Morgan的离职是双方共同的决定。

Nucleus Research分析师Andrew MacMillen称这一决定的时机有些出乎意料，但他说，将SAP最高控制权集中在一位高管手中“是有很大意义的。优柔寡断或者缺乏敏捷性可能是要避免的最重要的一点。”去年10月出任联席首席执行官之后，Morgan一直在美国办公。

降低预期

在数字方面，该季度SAP的每股收益为92美分，略低于分析师平均普遍的1.02美元。收入比去年同期增长了6.6％，达到70.75亿美元，分析师预期为70.8亿美元。

SAP首席财务官Luka Mucic表示：“在有了一个良好的开局之后，3月最后两周我们看到很多交易明显推迟了。”而这也与IBM昨天宣布撤回全年财务指引时高管给出的评论是一致的。

经济增速放缓促使SAP将全年收入预期调整至301.6亿美元至309.2亿美元之间，略高于分析师的预期，并较2019年的299.7亿美元增长1％至3％。调整后的数字反映出全年订阅收入预计将减少3.5亿美元，维护收入将减少1亿美元。

Klein表示：“没有理由认为我们丢掉了很多生意，但是确实已经推迟了。”他说，SAP将专注于实现有及增长，在这方面“我们看到了巨大的潜力”。

SAP预计全年营业利润在87.9亿美元至92.2亿美元之间，比去年同期略有下降，比SAP在一月预期的89亿美元至93亿美元的价格低了近10％，但按固定汇率计算增长了6％。

调整之后，云收入预计将增长18％至24％，低于该季度的25％。Mucic说：“财务指引假设基本需求将在第二季度有所放缓，但在第三和第四季度会有所改善。”

SAP股价在纽约证券交易所早盘交易中下跌了近4.5％。

听起来还比较乐观

Nucleus Research分析师MacMillen认为，调整之后的预期“基于整体经济放缓的情况来看似乎是比较乐观的”。国际货币基金组织（IMF）当前预计，今年全球经济将下滑3％。

Forrester Research首席分析师Andrew Bartels表示，SAP核心的ERP业务仍然表现强劲，同时某些增长型业务（例如Ariba供应链网络、Fieldglass劳动力管理系统和Concur差旅管理系统）仍有显着优势。

他说：“SAP每个季度能从Ariba业务中获得250到3亿美元收入，从Fieldglass获得6亿美元收入，这两部分业务都是基于交易的。随着对员工的需求缩减，你会看到这些收入来源也会随之缩减。”

但是Bartels指出，SAP很幸运能够在一些受到重创的垂直市场（例如零售和运输业）中地理覆盖广泛而业务布局是有限的。他说：“地区和行业情况都是相对积极的，”他提到了SAP强大的制造业客户基础，以及德国、法国、斯堪的纳维亚半岛和亚洲部分地区在COVID-19大流行后出现复苏的积极信号。

收入方面最大的意外是SAP软件许可收入下滑了31％，至4.9亿美元，比华尔街的预期低18％。Bartels表示，糟糕的时机很可能是其中一个原因，因为该季度末很多软件许可合同都关闭了，这正好是新型冠状病毒爆发之后开始实施锁定措施的时候。他说：“鉴于眼下病毒大流行的情况，很多交易都没有完成并不奇怪。”

云订单积压（Cloud backlog：SAP引入的一项新指标，取代了之前的云预定量）增加了24％，达到72亿美元。第一季度可预测收入份额增长了4个百分点，达到76％。毛利率是SAP最近一直在强调的一项指标，因为这项指标推动了快速增长带来的利润，该指标增长了3个百分点，达到69％。