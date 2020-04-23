谷歌兑现多云承诺 宣布Anthos重大更新即将支持AWS云

Google Anthos是一个混合云应用开发平台，可以运行在开源Kubernetes容器编排软件上，承载那些不需要修改就能运行在现有本地硬件和公有云的应用，让企业可以为每一种应用选择最合适的基础设施。

谷歌今天公布了Anthos应用平台的一些重要更新，使其能够以较低成本支持不同计算环境中的更多工作负载。

Google Anthos是一个混合云应用开发平台，可以运行在开源Kubernetes容器编排软件上，承载那些不需要修改就能运行在现有本地硬件和公有云的应用，让企业可以为每一种应用选择最合适的基础设施。

在Anthos中，应用通常是部署在软件容器中的，软件容器可承载每个应用的组件，使其更易于使用。对于开发者来说，最大的好处是无论托管这些应用的基础设施是什么，开发者都可以使用一套工具来构建和部署应用，并根据需要推送更新。Kubernetes的作用是简化对大型容器化应用集群的管理。

这项公告最重要的一点在于，Anthos终于兑现了自己的承诺。Anthos此前一直承诺将支持多云部署，特别是从AWS开始，到目前为止，对微软Azure的支持已经处于预览阶段了。

Google Cloud产品管理副总裁Jennifer Lin在博客中写道：“现在，你可以在本地环境、Google Cloud以及其他包括AWS在内的云中整合所有操作了。”

自成立以来，支持多云一直是Anthos的主要目标，因为这意味着客户无需放弃对本地云和其他云的现有投资，仍然可以对所有应用和服务使用一个通用的管理层。

此外，谷歌还扩展了Anthos的管理框架，以支持更多传统工作负载。

Lin说：“无论你的企业组织是云中的数字原生企业还是传统企业，都很难始终如一地大规模管理工作负载。最新版本让我们更深层地支持虚拟机，让管理多样化环境变得更容易。”

这次更新让客户可以管理Google Cloud上虚拟机运行策略，就像管理软件容器的策略一样。Lin说：“这减少了由于人工干预而导致配置错误的可能性，同时加快了交付速度。”

与此同时，可实现应用组件相互通信的专用基础设施层Anthos Service Mesh现在支持运行在虚拟机中的应用了，让多个团队可以跨Google Cloud、本地环境或者其他云的工作负载一致地管理策略和安全性。

最后，Lin还提供了一些即将发布的更新的详细信息，这些更新应有助于企业组织降低成本并减少低效率。通过这一更新，Anthos将可以运行在裸机服务器上（单个租户专用的物理服务器）。裸机服务器是虚拟机管理程序服务器的替代方案，在虚拟机管理程序服务器中，多个用户共享虚拟服务器的计算、存储和其他资源。

Lin说：“这非常适合于那些对于性能或者监管有苛刻要求的工作负载。”

裸机服务器还将实现另一项名为Anthos on Edge的功能，该功能将允许用户在数据中心和公有云环境之外的分支机构、零售店和远程站点等边缘位置部署应用和工作负载。他说，这两个更新将在今年晚些时候发布。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“谷歌于12个月前发布号称首个多云计算平台Anthos产品震惊了业界，很高兴看到谷歌兑现了支持Google Cloud和AWS等产品的多云承诺。企业希望实现工作负载的可移植性，以避免被锁定在特定的云基础设施中。”