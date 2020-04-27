SAP：人才管理成为强化组织韧性的重要一环

在企业变革中，人力资源同样需要从传统人力资源向韧性人力资源转变，支持业务应对危机和外部变化，通过更优的人才管理方法赋能每一个位员工。

《时间之书》里有这样一句话，非常适合当下用来平缓许多人的焦虑情绪——“年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光，你做三四月的事，在八九月自有答案。”

从疫情爆发到如今这3个多月时间里，对很多人来说都是一段“焦虑时光”，对很多企业来说更是一段“至暗时刻”。不过，也正是这样一个特殊的时期，才让更多的人、更多的企业可以静下心来重新审视、细细思考。

比如，我们看到，那些在“三四月”一步步打下了坚实数字化基础的企业，在面对“八九月”突如其来的危机和状况时就坦然和淡定许多。他们往往能更好地利用大数据对经营状况进行模拟，能够通过数字化协同对终端供应链进行及时动态调整，能够在数字化办公场景下根据数据预测结果进行人力资源优化。

“但是，面对疫情，反观很多企业的反应，长期被忽视的能力陷阱就暴露无遗。”SAP全球高级副总裁、中国总经理李强在日前的“SAP SuccessFactors云端论坛2020”上表示，“这次疫情让我们更加明白数字化的重要性，也让我们更具确定确保企业经营的韧性和可持续性，将会成为下一阶段数字化建设的重点。”

SAP全球高级副总裁、中国总经理 李强

在李强看来，企业下一步的数字化不仅仅要发挥好大数据、物联网等“高光”技术的作用，通过数字技术支持业务创新，还要解决好企业生产力和供应链稳定等深层次的问题，打造韧性组织。而其中，人力资源同样需要从传统人力资源向韧性人力资源转变，支持业务应对危机和外部变化，在不同的状况下能够迅速启用不同用工形式，通过更优的人才管理方法赋能每一个位员工——这将成为强化组织韧性的重要一环。

韧性组织关键要素：「超连接」与「臻体验」

的确，对于企业来说，员工是生产力的核心，只有充分激发员工的创造力，让员工真正成为企业数字化变革的参与者甚至主导者，才能从根本上加速韧性组织的构建。

对此，SAP中国区副总裁、SAP SuccessFactors中国区总经理周金华指出，韧性组织一般有两个共通的关键点：一是「超连接」，二是「臻体验」。首先，企业在「超连接」方面应该实现三个突破，即业务突破传统、人员突破企业对外边界、吸纳新思想和新实践进行能力自我突破；其二，企业应该更加注重卓越体验，进而激发员工个体积极性和创新力，实现个体与组织的共生共赢。

拿体验来说，周金华认为，企业可以从三个角度入手——第一，全渠道、智能化地了解员工的想法；第二，洞悉每个事件背后的原因和隐藏的趋势；第三，发现问题快速响应、不断迭代。

正是由于这样一系列新需求的出现，SAP SuccessFactors（HR云）定位于人力资源体验管理软件，在传统的人力资源管理的基础上增加了RPA、AI、大数据等智能技术和体验管理工具，通过把基于事实运营数据、基于情感和行为的体验数据有机地结合在一起，并覆盖员工的全生命周期管理，能够为包含候选人、员工、HR等在内的所有角色提供更优的体验。“我们的目标是帮助企业真正实现以人为本，为企业最大限度吸引人才、激励和保留人才，从而帮助企业实现韧性发展。”周金华说。

而为了应对疫情对中等规模企业生产经营造成的冲击，提高复工复产质量，帮助企业走出绩效困境，SAP SuccessFactors还将推出“企业执行力解决方案包”。该解决方案包针对中国企业需求定制，可以快速部署、简单易用，依托SAP行业领先实践，制定目标绩效标准，量化执行力管理，推动企业提高绩效管理，提升运营效率。

益丰大药房：基于SuccessFactors让更多人联动起来

据介绍，目前SuccessFactors在全球已经拥有超过7000家客户，1.5亿用户，世界500强中超过209家都在使用SuccessFactors，平均每天超过200万人登录系统。其中，包括海昌海洋公园、益丰大药房、地平线等在内的国内企业也在近期纷纷上线使用了SuccessFactors。

以益丰大药房为例，作为全国大型药品零售连锁企业，益丰大药房覆盖员工超过两万人。面对企业的高速发展，人力资源的高效管理和优化成为亟待解决的问题。为此，益丰大药房基于SAP SuccessFactors的新一代DHR全业务平台成功上线，优化人力资源的管理模式，提升员工体验，支持移动办公，实现全集团的移动端平台覆盖。

事实上，益丰大药房与SAP的合作可以追溯到十年之前，从2010年开始，益丰大药房就基于本地部署陆续上线并使用了包括SAP ERP、SAP HCM等在内的系统。“但是，之前HCM的作用仅限于‘数对人头，发对钱’，对于人力资源数字化变革来说只是很基础的第一阶段。随着近年我们业务规模的大幅度增长，我们需要在配合业务发展同时把所有职能联动起来，让所有管理者和员工都参与到人力资源管理体系中来。”益丰大药房绩效共享总监王江告诉至顶网记者。出于这样的需求，益丰大药房确定了SAP SuccessFactors作为下一阶段人力资源发展的软件承载，并且面向全员使用。

据王江介绍，SuccessFactors的第一期上线模块是「员工中心」，目前已经上线。具体来说，基于SuccessFactors在后端的强大技术支持，益丰大药房开发了自定义的移动端，包括HR管理人员、经理、部门负责人等在内的有关人员，都能够很方便地进行审批和操作。而在接下来的几期项目中，王江表示，益丰大药房还会陆续上线「绩效」、「招聘」、「培训」等模块，把全员都纳入到人力资源管理体系中，满足员工的入、转、调、离等核心需求。

与此同时，通过HCM与SuccessFactors的整合，益丰大药房还实现了整个人力资源管理体系的数据打通和交互。“过去的人才盘点、绩效管理事实上还是比较偏向于手工操作，但未来，我们会把高阶模块做到自动化留痕，往数字化、智能化的方向走，实现对全员生命周期的管理。”益丰大药房CIO孙浩补充说，“业务部门的业绩很大程度上依赖于员工的素质和能力，所以，我们在人力资源方面的投入是比较大的，接下来，我们会把SuccessFactors和其他人力相关系统纳入到内部的能力平台中，真正实现人力资源管理的数字化。”