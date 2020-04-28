如何平稳加速企业DevOps平台落地？

“在流程的每个阶段，每个人具体是什么角色、需要干什么、要遵守什么规范和考核指标等等，一定要把这个梳理清楚。这样每个人就能按图索骥，提高效率。”

如今的金融机构，已经从一个提供货币交易的场所演变成了无处不在的服务，从有形到无形，在衣食住行的方方面面成为不可或缺的存在。这意味着，各种高并发、高弹性、高时效的业务场景需求将成为金融机构的「日常」，要求他们既需要快速地推出各种个性化产品，还要满足金融业最基本的安全可控要求——显然，这将对金融机构后台IT架构的服务能力和运营能力提出越来越高的要求。

“以前一个项目做三年的情况，在这个时代已经不存在。因为三年过后，这个项目的价值可能已经没有了。”BoCloud博云产品副总裁赵安全日前表示。

就拿这次疫情来说，在无法全面复工的情况下，企业急需把内外部协同的所有工作流部署到数字平台，不仅要支持远程办公，还要支持整个业务线的有序恢复，这就需要一个足够敏捷的底层架构来支持快速的开发、部署和管理，适应外部环境的各种变化。

由此，DevOps、容器、微服务等构成的云原生因为能够提供灵活、高效、敏捷的软件开发模式，被视为解决这一问题的有效方法，在商业环境充满不确定性的今天，得到了进一步关注和加速落地。

组织架构设计和流程规范梳理不可忽视

具体来说，DevOps是一个包含了组织结构、文化、流程、工具、规范等多方面因素的轻量化、可迭代的开发方式，结合基于微服务和容器技术构建的灵活配置的功能模块，如今已经成为企业实现敏捷开发和快速交付的重要手段。

在这方面，BoCloud博云（博纳讯动软件有限公司）作为深耕私有云、容器和多云管理领域多年的云服务商，早在2016年就推出了DevOps咨询及解决方案，致力于帮助企业实现DevOps从理念到实践、从文化到技术的落地。而2019年，BoCloud博云基于多年积累的实践经验，还推出了产品化的DevOps平台——BeyondDevOps，目的是帮助企业推动业务连续性和运营管理的提升。

目前，BeyondDevOps已更新至3.0版本，可以帮助企业构建从需求到开发、测试、上线的可视化、自动化的研发过程管理和持续反馈度量体系，从而打造标准化、规范化的研发流水线，实现业务稳定高效的持续运营。

赵安全表示，企业对DevOps的需求主要来自两个方面，一是包括研发过程管控能力不足、开发效率低、版本质量差、环境交付慢等在内的开发测试管理问题；二是包括运行环境缺乏统一管理、资源申请和获取周期长、资源利用率低且成本高的运行管理问题。

BeyondDevOps平台架构

针对这样的需求，BeyondDevOps的平台架构基于底层丰富的工具链而构建，可以灵活调取资源平台层的所有内容，实现对整个软件开发周期的流程固化、自动化和可视化，涉及需求发起、任务分解和计划、代码提交、集成、自测到多环境持续部署、测试、发布运维的每一个环节。

“在这个过程中，工具本身和规范标准都非常重要，如何对流程进行可控管理和度量分析，是保证应用快速交付的关键。”赵安全强调，“整个体系包括了两方面，一是敏捷的管理框架，支持需求/开发管理的内容；二是IT工具链+自动化的管控平台，支持内容的持续交付。而整个实施落地将包含三个关键因素，即人、流程、工具。”

其中，有两个关键要素——组织架构设计和规范设计。在BoCloud博云看来，如果能够从组织架构层面驱动研发和运维两个部门的整合，将在极大程度上提升软件开发流程的效率和效果。另一方面，通过平台去固化绝大多数的操作规范，还将加强对软件开发过程的可控性和安全性。

“也就是说，在流程的每个阶段，每个人具体是什么角色、需要干什么、要遵守什么规范和考核指标等等，一定要把这个梳理清楚。这样每个人就能按图索骥，提高效率。”赵安全表示。

BeyondDevOps平台建设九大特点

当然，行甚于言，好的方法论不应该停留于“纸面”，更要落地于行动。因此BeyondDevOps平台的建设也是针对上述的关键点展开。具体来说，赵安全总结了九个特点：

第一，可视化的研发过程自动化管理。基于上面提到的流程梳理，从需求、研发到测试、发布、运维实现流程的标准化的和自动化，以此驱动底层工具链的调用。此外，BeyondDevOps还提供流程自定义功能，从而满足客户的部分定制化需求，使项目管理者和项目成员能够一目了然的查看当前项目的进展情况。；

第二，项目、应用、服务多视角的多环境管理支持。BeyondDevOps基于多样化的底层环境而构建，包括虚拟环境、云计算环境、容器化环境等等，支持项目-应用-服务三个层级的管理模型，可以针对各种复杂业务架构进行多环境的管理，进行统一的集成和管控；

第三，以版本为中心的过程管理和追溯。这可以视为DevOps全过程的核心，从需求发放开始就与版本相关联，通过信息的同步和匹配，贯穿研发始终，从而解决线上线下版本或不同测试环境中的版本不一致问题；

第四，灵活的pipeline stage模版设计。对照代码扫描、容器部署、物理部署、构建、安全扫描、测试等不同的任务模版，BeyondDevOps通过Jenkins Pipeline Stage能支持所有语言支持, 同时支持容器和非容器部署；

第五，可编排的自定义pipeline。BeyondDevOps支持项目基于平台设置的任务模版，通过可视化方式建立不同流程的pipeline，同时支持pipeline任务的暂停、重试，支持多pipeline的并行和串行执行；

第六，容器和非容器应用的统一管理。容器是BoCloud博云的核心优势，BeyondDevOps不仅支持容器的轻松自动化部署，同时还能把所有的应用运行状态都整合到平台上，从而实现全生命周期的统一管理；

第七，基于Apollo配置中心实现配置文件的一键部署设计。BeyondDevOps中嵌入的Apollo，已经成为平台管理的重要部分，不仅可以一键部署，还可以匹配多环境的需求；

第八，基于项目和服务树的多视角管理对象组织和展示。不论是项目制、微服务架构、中台架构、单体架构的开发，BeyondDevOps都能为不同架构提供良好的支持，以应用-服务树的方式进行代码、pipeline、制品、环境的管理，极大的增强了平台的可用性；

第九，通过度量指标体系持续反馈。BeyondDevOps会从效率、质量和进度三个方面，以及工程、项目、全生命周期过程、组织/团队/角色、业务价值交付等多个维度分析度量指标，并且支持用户自定义，满足研发过程的可控和可视化需求，并驱动应用的持续优化。

DevOps落地需求将持续

总体而言，赵安全总结说：“灵活性是企业使用DevOps平台的第一需求，而灵活性的前提条件是可用性。”因此，一直以来，BoCloud博云除了在产品方面提供强大而丰富的功能之外，还非常注重产品的高灵活和高可用。

自2012年成立以来，一直潜心专注于PaaS技术和多云管理的BoCloud博云终于迎来了容器云应用需求的爆发期。而基于自己多年来的经验，BoCloud博云不仅能够为企业提供相关的产品和服务，还能帮助企业进行组织架构和职责的梳理落地，从根本上培养企业的DevOps文化，进而提高业务响应效率。

赵安全表示，随着企业数字化转型的加速推进，市场需求从理论阶段进入实践阶段，以及相应标准的形成，预计在未来几年里，企业对DevOps的需求仍然会继续高速发展，行业的共识会加速形成，落地也会变的相对容易。“我们非常看好这一领域的发展前景，同时也希望能够致力于推动这一领域的发展。”赵安全说。