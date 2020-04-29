 多云策略成为企业首选，AWS、微软Azure和Google Cloud积极争夺客户的“钱包”份额

Flexera的《2020年云计算报告》重点介绍了多云如何成为众多企业的默认策略，而三大供应商正在努力从你的云计算预算中获得更多的收入。

Flexera的《2020年云计算报告》表示，大部分企业都选择了多云的策略，有93%的企业已经采用了这种做法，而微软Azure、Amazon Web Services和谷歌云正在激烈地争夺客户，希望在客户的钱包中抢占更多的份额。

报告透露，调查结果显示企业计划使用混合云的策略以避免被某个供应商绑定，因此，多云的做法已经成为企业在架构方面的首选。Flexera调查了750名受访者，其中554人来自大企业，196人来自中小企业。在受访者中，有53%的人是高级云用户。

Flexera发现，排名前三的公共云供应商仍然是AWS、Azure和谷歌，和一年前相比，谷歌的增长最快。Flexera还发现，在企业使用的虚拟机数量方面，Azure和AWS之间的差距正在缩小。

Flexera提供的数据显示，有40％的AWS用户每年至少花费120万美元，而Azure的客户中有36%每年的支出达到这个数字。

为了推进其多云战略，Flexera发现企业将大量赌注押在了容器上。Flexera表示：

65％的企业在容器方面使用了Docker，而58％的企业使用了Kubernetes。

AWS、Azure和Google的容器即服务产品都实现了强劲增长。

企业表示，他们缺乏资源和专业知识来处理容器带来的挑战。

33％的组织使用多云管理工具。

COVID-19可能会加速企业向云的迁移。Flexera发现，在COVID-19大流行期间，至少有一半的公司正在加速其云计划，并转向远程工作。实际上，根据Flexera的说法，有59％的企业表示由于COVID-19大流行，云的使用将超出之前的计划。

其他主要发现包括：

受访者们表示，在未来12个月内，将有超过50%的企业工作负载和数据将位于公共云之中。

中小企业正在以更快的速度迁移到云中，有70％的小型企业表示数据和工作负载将在未来12个月内进入云中。

87％的企业都选择了混合云战略。

79％的受访者计划优化现有云的使用以节省成本， 61％的受访者更关心云迁移。

物联网是增长最快的云平台即服务产品，其次是容器即服务、机器学习和人工智能、数据仓库和Serverless。

73％的企业拥有集中化的云团队，而51％的企业使用托管服务提供商进行使用管理。

83%的受访者认为安全性是他们面临的极大挑战，82%的受访者认为成本也是重大挑战。

56%的企业表示，理解软件授权对成本的影响是云计算战略中的一项重大挑战。受访者们表示，在云计算方面的支出有30%被浪费了。

理解应用程序依赖性是云迁移面临的首要挑战，其次是技术可行性以及评估本地/云计算成本。