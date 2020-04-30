微软发布第三季度财报 逆势实现亮眼增长

就在美联储主席宣称第二季度经济数据“比我们之前看到的任何经济数据都要糟糕”的当天，微软打破共识公布了表现亮眼的财报业绩，甚至超出了疫情之前的预期水平。

该财年第三季度微软的收入为107.5亿美元，合每股1.40美元，销售额为350亿美元，相比去年同期收入305.7亿美元、每股1.14美元有所增长，而且大大超出了分析师预期的销售额337.6亿美元和每股利润1.27美元，这一数字甚至超过了COVID-19大流行袭击中国境外之前、1月下旬公布的预期数字。

微软的几乎每项业务都从远程办公这一全球性趋势中受益。该季度按固定汇率计算，微软智能云业务收入增长29％，达到122.8亿美元，Azure云的收入增长59％，服务器产品增速有所放缓。

微软首席执行官Satya Nadella表示，微软云基础设施和应用的使用量“呈数量级增长”。他说：“我们在仅仅两个月的时间内看到了相当于两年时间的数字化转型。”

有弹性的业务

本周二Alphabet公布财报之后，微软开始受到外界密切关注。Alphabet的收益超过了预期，但却没有实现利润预期。但与广告巨头谷歌不同的是，微软的搜索业务与来自软件订阅业务和云业务的弹性收入相比真是相形见绌。

在过去一个月的封锁中，云显然成为关注焦点。Nadella表示，微软协作平台Teams在该季度的单日会议参与者达到创纪录的2亿人次，仅在医疗领域，一个月就有3400万次会议。虚拟桌面的使用量也增加了两倍，Xbox 5游戏平台使用量也创下新高。

Nucleus Research分析师Daniel Elman表示：“COVID-19大流行所引发数字化转型的加速，让谷歌和微软从中受益。微软的运营规模大约是谷歌[云收入]的10倍，而且目前为止，企业的采用率更高一些。”

Elman说，能够在自己的基础设施上运行Teams、Office 365和Dynamics 365等应用，这让微软从众多厂商中脱颖而出。“对很多客户来说，能够在Azure云上运行微软应用是选择微软的一个关键因素。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，微软相对远离受到大流行影响最大的消费市场。他说：“微软提供的产品和服务正在帮助企业度过危机。这些不是可自由支配的支出，但需要这些支出来抵御这场疫情。”

微软Office商业产品和云服务收入增长了14％，Office 365订阅收入增长了27％，这在很大程度上是由用户在家办公的需求推动的。包括Office 365、Office Consumer、Microsoft Dynamics和LinkedIn社交网络在内的整个生产力和业务流程收入为117.4亿美元，按固定汇率计算增长了16％。

这让微软的股价在盘后交易中上涨了3％，交易日上涨了4.5％。今年微软股价上涨了近13％，而道指下跌了13％。

IT快速变革

大型IT提供商从中受益，因为企业高管急切地想可以快速部署协作和视频会议之类的服务，并得到快速的响应。

CCS Insight企业研究副总裁Nick McQuire说：“在病毒大流行之前，微软曾是企业转型的主要力量，但是过去几个月中，微软在全球企业和政府中发挥的作用也正在日益增强。”在微软发布财报之后，他补充说：“短短几个月内，全球在云领域发生了本来需要很多年的文化变革，这要归功于云能够帮助企业迅速转向数字化和远程运营。”

微软对第四季度的指引相对谨慎，称市场是不可预测的。微软预计，生产力与业务收入预计在116.5亿美元至119.8亿美元之间，较去年同期增长6％至9％。智能云收入预计在129亿美元至131亿美元之间，增长约15％，个人计算收入在113亿美元至117亿美元之间，与上一年持平。