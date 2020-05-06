新华三的“智能进化论”：拒绝拥抱智变的企业终将被这个时代所淘汰

“如果一个组织、一个企业，一个人拒绝拥抱智变，则会被这个时代所淘汰。”在近日召开的2020 NAVIGATE 领航者峰会的开幕演讲中，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛说道。

「智」与「变」，是今年领航者峰会的关键词。

前为因，后为果。智能创造出更多“效率红利”；数字化变革则是结果导向，以5G网络、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的信息技术，正为百行百业的数字化转型赋能。

这里，我们不妨套用达尔文的进化论来理解。生物的演化，让生物产生新的特征来更适应生存的环境。当前，我们正处在一个数字化与智能化交织的时代，更需要以智应变，以智促变，以智求变。

智变，也是智能进化，这是经过「改变」的「继承」。“如果一个组织、一个企业，一个人拒绝拥抱智变，则会被这个时代所淘汰。”在近日召开的2020 NAVIGATE 领航者峰会的开幕演讲中，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛说道。

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛

在他看来，企业迈向数字化也是一个不断进化的过程，拥抱技术每一次的创新和突破，加强数字化能力建设，找到自己优质智能基因，就是向智能又进化了一步。

从方法论到落地实践

对于新华三来说，智能化是其不懈追求的目标，AI则是为实现这一目标而不断迭代的技术手段和工具。这是于英涛的判断，也是新华三一直以来实践的方法论。

基于此，在今年的NAVIGATE领航者峰会上于英涛重磅发布了新华三全新的智能战略——“AI in ALL”。具体来看，这个战略包含两个方面，对内和对外。对内，是让新华三自身的产品和解决方案更智能；对外，是通过新华三的产品和解决方案，助力客户的业务和运营更智能。

其实，无论是对内还是对外，以智能进化为核心的方法论，始终贯穿在新华三的整体战略中。那么，从方法论到落地实践，新华三是怎么做的？

从具体的实践与创新来看，“数字大脑计划”是最好的答案。“数字大脑计划”去年被首次提出，用一个公式解释，即数字大脑=4+N。

“4”是新华三提供的智能数字平台，由数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维4个模块构成；“N”代表的是与生态合作伙伴开展的智能应用。新华三联合生态合作伙伴，为客户打造属于他们自己的“数字大脑”，助力其实施数字化转型。

和去年的“数字大脑计划”相比，“数字大脑计划 2020”依旧遵循了智能进化的方法论——即继续将智能技术全面应用于数字基础设施、主动安全及统一运维中。

但有所不同的是，“数字大脑计划 2020”全新装备升级，智慧动力加倍。其中，最主要的变化，是将原先的“业务能力平台”升级为 “云与智能平台”，构成全新的数字大脑核心引擎，并升级了数字中台、数据引擎、安全服务、视觉能力平台等多个“脑细胞”，具备智能基础设施、智能云平台、智能安全、智能运维、智能数据平台、智能算法六大核心技术能力，在算法、算力、数据能力方面全面提升，为数字大脑提供有力支撑。

此外，在峰会上新华三集团发布了紫光云2.0、统一运维U-Center 3.0，基于SNA架构升级的AD-NET智能网络解决方案、全球首发数据中心盒式智能核心交换机S9825-64CD等多款产品和解决方案。这些都是“数字大脑计划2020”的顶级装备。

智能化赋能百行百业

“无论是从基础架构，还是到智慧应用，此次峰会新华三发布的一系列产品和解决方案都具有一个鲜明的特点——它们的核心是智能。”新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军在峰会上表示。

简单地说，就是把智能嵌入到数字大脑的所有产品与解决方案中，助力百行百业更好地应对智能化变革。

举个例子，通常情况下，起大早去医院排队挂号，是常事。现在，在四川华西医院，云平台问诊、多渠道预约挂号、患者信息高度整合，算法提升看诊效率……这些智能化应用场景如今随处可见。

在峰会上，华西医院信息中心主任师庆科和“现场观众”分享了案例。新华三为华西医院打造医疗云、建数据湖，对医院海量应用数据进行分析和处理。

这样的云数智融合的解决方案，不仅通过统一的AI服务将数据和AI平台无缝连接，实现AI科研平台建设，还帮助华西医院快速构建医学模型，同时平台做到了全面的可视化，降低了AI开发门槛。“新华三已经在人工智能服务驱动医学科研业务加速方面，探索出了完整有效的流程，未来将更深入惠及更多社区和家庭，助力健康中国的实现。”师庆科说。

据悉，在2019年，除了华西医院，新华三为1800多家客户部署了数字大脑解决方案，涵盖了从政府、运营商、金融，到电力、能源、交通等众多行业。其中包括智慧连云港城市“数字大脑”、中央广播电视总台传媒“数字大脑”、浙江农信金融“数字大脑”等等。

这一切的幕后推手就是由数据、计算力和算法所驱动的智能化手段。

把握新基建的契机

IDC预测，到2025年全球捕获的数据量将达到175ZB。如此庞大的数据量给数字基础设施建设带来巨大的压力。在此背景下，“新基建”显得尤为重要，这将会给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多的底层支撑。

新基建的快速推进，也为百行百业的业务和运营更具智能提供了非常有利的发展契机。

对于站在新基建风口的企业来说，如何抢占先机，实现突破和发展？于英涛的答案是——要把数字化与智能化当成抓手，换而言之，还是要智变。

以远程办公为例。疫情期间，企业面临大考，远程办公不习惯、不饱和，或者开工难、招工难。对于那些智能进化度较高、IT系统建设相对健全的企业来说，远程办公“游刃有余”，保证了业务的连续性。

对于新华三自身来说，在疫情期间，新华三为分布在全国各地的8000名研发员工提供以VDI云桌面远程研发解决方案。通过北京、杭州两地的五大数据中心，实现了万点在线，打造了和在公司线下体验一致的“云上工作空间”。

新华三依靠强大的安全机制全面保障了核心机密数据的云端存储，真正把线下办公完完整整地搬到了线上，这也是一次重大技术革命的胜利。

横向来看，截至目前，新华三内部已经完成了200余个数字化转型项目，在数字化研发、数字化产品、数字化制造、数字化营销、数字化服务、数字化平台等六大智慧应用均有重大突破。

数字化服务方面，新华三基于机器学习的智能算法，使产品备件预测准确率提高达10%以上；数字化营销领域，仅发单机器人一项，将一份订单平均9个小时的处理时间缩短为8分钟，做到了7*24小时全年无休。

结语

回到开头所说，任何智能进化，都是经过「改变」的「继承」。当然，这个演化的过程是漫长，而且缓慢渐进的。

“数字化解决方案领导者”，这是新华三给自己的定位。凭借多年在政企行业市场的深耕、技术和经验积淀，我们相信，对于新华三来说，持续创新，加强与合作伙伴协同，将会建立共生共赢的新生态。并且，这种生态，也随着智能进化而不断升华，不断推进。