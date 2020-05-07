SAP剥离数字互联业务 2.5亿美元卖给Sinch

SAP今天宣布计划将把旗下数字互连（Digital Interconnect）业务出售给Sinch AB，交易价值为2.25亿欧元（约合2.5亿美元）。该业务主要是面向企业提供通信软件。

至顶网软件与服务频道消息：SAP今天宣布计划将把旗下数字互连（Digital Interconnect）业务出售给Sinch AB，交易价值为2.25亿欧元（约合2.5亿美元）。该业务主要是面向企业提供通信软件。

实际上SAP打算剥离该业务的传闻上个月就第一次浮出水面了。企业软件巨头SAP在2010年以58亿美元的价格收购了分析提供商Sybase，进而获得了该业务。

收购方Sinch是一家瑞典上市公司，主要出售面向企业的客户互动云通信服务，这次交易也是Sinch数月以来第二笔金额达九位数的收购。今年3月，Sinch签署协议以1.19亿美元收购了巴西商务通讯初创公司Wavey AB。

SAP这项业务提供的应用程序编程接口让企业可以嵌入到他们的应用中，以发送SMS消息和电子邮件。另一个主要目标市场是电信行业，这项业务提供的软件工具可以帮助运营商完成诸如提供数据漫游计划之类的任务。此外，还有其他与通信相关的产品组合，包括用于管理客户服务团队的SAP Contact Center平台。

SAP称，数字互连业务每天为大约1500家企业客户处理多达10亿条消息。彭博社上个月报道，该业务在不计利息、税项、折旧和摊销的情况下，每年贡献5000万美元的收益，收入约为2.5亿美元。

对于SAP而言，剥离数字互连业务有助于释放资源，因为眼下SAP正在寻求重新专注于推动其他更大产品线的有机增长。反过来，Sinch将获得广泛的软件产品组合，补充自己的通信业务。这家瑞典公司提供的应用程序编程接口让企业可以通过SMS、电子邮件、语音、WhatsApp和其他各种渠道向客户发送消息。

SAP董事会成员、产品工程负责人Thomas Saueressig今天在一份声明中说：“考虑到Sinch在云通信平台领域的创新和投资策略，我们非常欢迎他们成为SAP Digital Interconnect的新所有者。”

对商业通信工具的需求激增，将会推动该领域的更多收购。Sinch收购SAP数字互连业务也是在Verizon宣布以4亿美元收购Blue Jeans Network（一家为企业提供视频会议和网络广播服务的提供商）之后达成的。