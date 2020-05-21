微软发布首个行业云产品：Microsoft Cloud for Healthcare

微软在Build 2020上公布了第一个针对特定行业的云产品——Microsoft Cloud for Healthcare的公开预览版和六个月免费试用期，成为微软行业云“Microsoft Industry Clouds”之一。

至顶网软件与服务频道消息：微软在Build 2020上公布了第一个针对特定行业的云产品——Microsoft Cloud for Healthcare的公开预览版和六个月免费试用期，成为微软行业云“Microsoft Industry Clouds”之一。Microsoft Industry Clouds主要面向微软重点垂直行业的数据分析、协作和运营而设计。

为了打造Microsoft Cloud for Healthcare，微软在Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Customer Service、Power Platform工具和Azure IoT的基础上进行了扩展，例如， Microsoft Healthcare Bot Service就是Cloud for Healthcare中的一个组件。 Microsoft 365和Microsoft Teams中面向医疗和一线员工的嵌入式功能也有可能被作为基础功能。

微软Build大会期间表示，Microsoft Industry Cloud解决方案将集成Microsoft Cloud（Azure、Microsoft 365/Office 365、Dynamics 365）和“特定行业的数据模型、跨云连接器、工作流和API，以提供针对优先场景所需的行业方案。”Cloud for Healthcare将使用通用数据模型在应用之间共享数据。

此前微软已经单独提供了很多Microsoft Cloud for Healthcare品牌下单独的部分功能。而考虑到当前COVID-19新冠病毒大流行的情况，微软选择把医疗作为首个行业云垂直行业市场也就不足为奇了。

微软在十多年前开始涉足医疗行业，但结果还是卖掉了最初收购的大多数医疗资产。几年前，微软宣布创建一个新的以医疗为重点的研究部门也就是Healthcare NExT。

医疗行业是微软最高优先级的垂直行业之一，因为医疗是一个不断发展且普及的市场。在美国，微软很多产品团队和微软研究院一直在与客户合作，构建基于云的AI平台，以“通过创建个性化的、基于社区的护理网络方式，在医疗提供商、药房和付款人之间进行信息集成”。

微软方面没有透露接下来将关注哪些垂直市场以及特定行业的云。但是，微软的主要垂直行业包括汽车、银行、消费品、国防和情报、能源、保险、制造、媒体和娱乐、零售和电信。同时微软也将继续追求长期目标，让Office客户端应用和服务更适合特定的垂直行业市场。

微软预计，Microsoft Cloud for Healthcare将在2020年第四季度开始全面上市。