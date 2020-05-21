甲骨文瞄准亚马逊，在新冠肺炎大流行中掀起云价格战

宣布签署了一项新的云计算合同，但是获得该合同的并不是该公司现有的云服务供应商亚马逊和微软，甚至也不是谷歌。相反，Zoom选择了在云计算三巨头的竞争中已经几乎被人遗忘的另一家科技巨头：甲骨文。

至顶网软件与服务频道消息：上个月，流行的视频会议公司Zoom宣布签署了一项新的云计算合同，但是获得该合同的并不是该公司现有的云服务供应商亚马逊和微软，甚至也不是谷歌。相反，Zoom选择了在云计算三巨头的竞争中已经几乎被人遗忘的另一家科技巨头：甲骨文。

几周之后，甲骨文宣布在云计算领域获得了另一次胜利，该公司吸引到了另一家亚马逊的客户——通信平台8x8。甲骨文明确地公开了8x8“叛逃”的原因：与亚马逊高利润并且在市场上领先的业务部门亚马逊网络服务（AWS）相比，新的合同价格降低了80%。甲骨文宣称：“与AWS以极高价格锁定数据的做法不同……我们的方式是为客户提供每日低价。”

这并不是甲骨文第一次加入云计算的战局。但是，追踪云计算行业的专业人士认为，随着新冠肺炎的大流行促使企业削减成本，人们开始在云端远程生活和工作，甲骨文的猛烈攻势可能掀起大公司新的降价竞赛。亚马逊已经将部分服务的价格降低了90%。其他的公司可能会跟进。IDC的云行业分析师Deepak Mohan表示：“新冠肺炎带来的新状况以及人们对云计算的接纳将提高对价格的关注。……这是一种新型的价格战。”

公众基本上看不到云计算服务。但是你今天使用的任何大型企业——从你的银行到网飞，还有你喜欢的体育联赛和最爱的软饮料制造商——可能都在花费数百万美元甚至是数十亿美元维护他们的网络、处理客户互动以及远程存储数据。

在云计算的竞争中，甲骨文相对来说是一个后来者，Canalys的数据显示甲骨文仅占全球市场份额的2%，而行业领先的亚马逊占据的市场份额达到了32%。亚马逊率先进入这个市场，并以此获得了市场份额；微软通过为其庞大的客户群提供企业友好型工具的方法将Azure引入战局。自从2008年进入这个市场以来，排名第三的谷歌通过提供高端机器学习和人工智能工具开拓了一个细分市场。

通过Zoom和8x8的新订单，甲骨文在其一直瞄准的领域里获得了立足之地：充当云计算中最后一公里交付服务商，这个领域被称为“数据出口”。这项服务可以帮助客户从中央云平台下载数据，对于企业——特别是数据量特别大的视频会议工具来说，该服务的成本非常高。当Zoom宣布与甲骨文签订合同时，该公司表示计划每天通过甲骨文的云处理700万千兆字节的数据。

在这个量级上，价格致胜，而甲骨文已经证明了自身降低价格的意愿。甲骨文表示，从AWS“叛变”过来的8x8要支付的数据出口的费用仅仅是向亚马逊支付的五分之一。Forrester的分析师Dave Bartoletti在一封电子邮件中写道：“降价就是甲骨文之类的大企业试图抢占市场份额的方式——特别是在当今所有的IT成本都在承受巨大压力的情况下。……在过去几年中，云服务的单位成本一直都不是企业最关心的问题。而在经济紧缩的情况下，价格再度变得至关重要。”

这种新的现实状况可能会再度引燃价格战并改变竞争的格局，从而让客户的资产负债表受益。在2014年，谷歌试图打造自己的云计算业务，因此引燃了价格战。然后，谷歌将一些服务的价格下调了85%，迫使AWS和微软给出了新的折扣。现在，似乎至少亚马逊又开始做同样的事情了。亚马逊不会公开宣布降价决定的原因，并且表示该公司自从2006年以来已经推出了80多项降价措施。但是，该公司上个月下调了旗下五款AWS产品的价格，此举仍然令人瞩目。亚马逊将南美洲客户的数据出口服务价格下调了40%。该公司的一位发言人在一份声明中表示：“AWS在以较低价格将运营效率传递给我们的客户方面拥有悠久的历史。”

甲骨文的云计算主管Clay Magouyrk表示，该公司自从2016年推出云服务以来，一直没有下调过价格。但是甲骨文显然一直在瞄准亚马逊，并且抓住一切机会表现自己。于2014年离开AWS加盟甲骨文的Magouyrk表示：“AWS是潮流引领者……我们在展示的是我们如何同他们进行比较。”

同在美国西海岸的这两家科技巨头之间近年来一直战火不断。在2017年，甲骨文时任首席执行官马克.赫德（Mark Hurd）宣称AWS的云基础设施“已经过时”，而甲骨文的云正在赢得市场份额。作为回敬，AWS当时的首席执行官Andy Jassy则以牙还牙地将炮火对准了甲骨文的高价和长期锁定合同，并且于当年晚些时候在旧金山举行的一次AWS会议上表示“客户早已对其厌倦”。甲骨文的创始人拉里.埃里森（Larry Ellison）吹嘘该公司的云计算部门比AWS更快也更便宜。最近，唐纳德.特朗普总统的密友埃里森开始向特朗普政府提供甲骨文的服务以应对新冠病毒。而亚马逊的创始人兼首席执行官史蒂夫.贝佐斯（Jeff Bezos）则一直是特朗普总统在推特上倾泻炮火的热门目标。

最近有消息称甲骨文正在与微软合作进行联合竞标，与亚马逊争夺五角大楼的一份价值100亿美元的云计算合同，但是在美国国防部表示将只同一家供应商签署合约的消息传出之后，甲骨文就放弃了此次合作。微软赢得了这份令人垂涎的“JEDI”合同，而亚马逊并不死心，仍在提出抗辩。

甲骨文预计将在下个月公布财报，但不会公布其云计算业务的收入。不过，鉴于该公司上个财年全公司的收入不会超过AWS在2019年350亿美元的销售额，甲骨文要想撼动亚马逊在云计算领域的领导地位还有很长的路要走。Gartner的分析师Ted Chamberlin表示：“AWS会说，哦，这很可爱啊……我相对这对于它们来说只是一个小麻烦，简直小到令人难以置信。”

但是，甲骨文的大手笔动作以及在价格方面的突袭并非无人注意。在上周举办的亚马逊云峰会上，Jassy在演讲中回应了甲骨文关于Zoom的声明，并且首次公开谈论了该公司与这家视频会议领导者之间的合作，他对虚拟与会者们表示：“Zoom的绝大多数云基础架构都在AWS上运行……并且在可预见的将来都将是如此。”