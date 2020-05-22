IBM总裁Jim Whitehurst：混合云战略+业务战略，是企业释放云潜能的唯一途径

一次突发事件，足以成为检验企业应变能力和抗风险能力的历练场，稍慢一步，就可能让企业处于完全被动局面。比如，在这次新冠疫情中，要灵活地对资源进行调配、对人员物资进行组织，以及快速、准确地进行决策等等，就要求企业拥有足够强大的敏捷应变和灵活响应能力，以及时调整业务运营模式和内部工作方式。

“企业比以往任何时候都更迫切地需要实现速度、敏捷性和灵活性。为了适应工作方式的突然变化，我们需要快速推出新产品并将数据转化为洞察力。”在日前的IBM Think 2020上，IBM总裁Jim Whitehurst这样说。换句话说，这意味着企业需要具备随时随地迁移工作负载的能力，无论身处顺境还是逆境，这是让企业在充满不确定的环境中“时刻准备”着的方法。

IBM总裁 Jim Whitehurst

Jim认为，要做到这一点，企业需要一个开放式的IT架构的支持，这个架构能从数据中心延伸到网络最远端，从裸机到虚拟化，从私有云到公有云，从本地到边缘——其混合复杂程度可见一斑。

据观察，在全球平均每个企业会使用5个云，有些甚至使用12个或更多的云。但如果没有进行统一管理，更多的云就意味着更大的负累。因此，Jim表示，将真正的混合云战略与自身的业务战略相结合，是企业释放云计算全部潜能的唯一途径。

与红帽强强联合，构建业界唯一的混合云平台

这一途径恰恰是IBM正在全力投入的方向，自去年完成了对红帽的“惊天收购”之后，IBM在混合多云赛道上更是加足了马力，随后推出的IBM Cloud Paks等一系列产品和解决方案，也都纷纷基于红帽OpenShift构建，能够支持企业随时随地部署和运行相关应用。

基于开源技术，红帽的在突破软件阻碍方面拥有着数十年的经验。而今年，红帽还进一步推出了OpenShift技术预览新功能——Red Hat Marketplace，允许用户在其中购买、部署和管理OpenShift认证软件，不仅能帮助开发者简化开发步骤，还能方便企业管理者随时监控软件性能和速度，并追踪跨越不同云环境的使用情况。

可以预见，这一技术将极大加快企业创新的脚步。笔者认为，对IBM来说，其本身作为混合云理念的最早提出者之一，之所以大手笔收购红帽，看上的正是红帽这样的能力。对此，Jim在演讲中表示，IBM和红帽有着相同的愿景，希望通过携手合作，帮助客户构建可选择的开放式混合云架构，支持和优化他们的生产负载、交易性负载和管制性负载，创造更大的业务价值。

在具体的产品交付方面，IBM和红帽携手不仅打造了最佳的混合云架构，同时还能帮助企业迁移复杂的工作负载。除了上面提到的IBM Cloud Paks之外，例如，在应用端，IBM在去年大会上推出的Watson Anywhere，就可以帮助企业在任何位置使用人工智能来挖掘数据价值；在硬件方面，IBM的存储服务器、Power服务器和Z主机也都经过了重新设计，使其更适用于混合云环境。

“我们必须充分意识到，混合云不仅仅是为了技术需要而开发的技术。更重要的是从技术中创造业务价值，使企业能够加快创新步伐，提高生产效率。”Jim强调。

覆盖边缘的复杂混合云架构管理

能够从技术中攫取价值，为业务创造效益，带来的结果是显而易见的。举例来说，美国蓝十字与蓝盾协会最大医疗健康提供商Anthem通过多年来与IBM的合作，正在从企业文化、思维模式、数据使用方式等维度入手，从一家医疗保险公司转型成为医疗健康提供商。据Anthem高级副总裁兼首席数据官Rajeev Ronanki介绍，Anthem利用自己所拥有的所有数据基础和人工智能的技术优势，打造了更具预测性、更具主动性和更加个性化的解决方案，然后通过深度数据分析，还能更有针对性和精准地为业务部门服务。并且，这个解决方案还基于OpenShift以及Kubernetes的容器架构构建，具有更大的灵活性和可扩展性，可以让尽可能多的开发人员参与其中，加速应用开发。

有一点值得强调的是，IBM眼中的混合云是更“广义”的混合云，除了云端计算之外，还囊括了边缘计算的概念。“技术正在以势不可挡的态势，从数据中心延伸开来，席卷小型设备、工厂、高速公路系统和机场。所以在考虑计算架构时，我们必须超越公有云、私有云和内部数据中心的范畴，因为工作负载已经开始出现在网络的最边缘——即边缘计算。”Jim解释说，“边缘计算需要的是相同的互操作性、开放标准以及灵活性、安全性，这些也是企业在混合云环境中需要具备的能力。”

对此，IBM今年还发布了两款边缘计算产品，一是业界首个能够为边缘计算提供自主管理解决方案的IBM边缘计算应用管理器，它能够把人工智能的分析能力延伸到边缘端；二是由IBM和红帽联合开发的IBM电信网络云管理器，它能够为电信工作负载提供具有虚拟和容器功能的智能自动化和编排技术。

据了解，在全球目前IBM正在与120多家电信运营商合作，帮助其构建、部署和管理混合多云平台。其中，Vodafone Idea是印度最大的运营商，拥有3亿多的用户。在向云端迁移的过程中，Vishant一直与IBM合作，构建了一个开放、通用的混合云平台，一个跨越IT环境和网络的单一通用架构。“我们的云更接近边缘，这使得我们在网络低延时方面拥有了独特的优势，能显著降低企业客户的带宽开销等。但与此同时，我们也肩负着管理云平台等责任。”Vodafone Idea首席技术官Vishant Vora表示，“基于混合云平台，目前，我们已经在全国范围内对云环境实现了统一管理，同时还部署了大量RPA。下一步，我们将聚焦AI，以确保可以管理云，并且以无缝、高质量和高可靠性的方式进行分布式部署。”

打造开放、安全、企业级的公有云环境

说到这里，开放混合云的好处已经跃然纸上。而除了帮助企业“管好云”，IBM仍然在不断深耕自己的云产品，以帮助企业“用好云”。对此，IBM院士兼IBM云首席技术官Hillary Hunter总结了IBM公有云的三个主要特点，即开放、安全和企业级的公有云。其中，“开放”意味着诸多开源功能的实现，通过积极地参与到开源社区中，IBM的公有云拥有着强大的开源能力，并且，这已经成为其日常运营的一部分；“安全”是一道底线，而数据保护是IBM的优势所在，也是IBM对客户的承诺；“企业级”服务对企业来说同样至关重要，它意味着IBM的公有云可以满足企业关键任务负载的迁移、部署和投入生产等要求。

如何实现这种能力？Hillary认为，一方面是因为IBM能够提供关键任务功能，另一方面是因为IBM基于多年的行业服务经验，具备提供根据特定行业需求而定制的公有云环境的能力。

如我们所知，进入云计算应用的下半场，将有大量企业的关键工作负载被迁移到云上，而这，注定是一个非常复杂并且牵动着企业核心业务的过程。因此，从底层保障架构的稳定性将变得尤为重要。在这方面，今年，IBM在公有云领域推出的产品之一是IBM Cloud Satellite 的技术预览版。根据官方说法，它是真正意义上的行业专业化分布式平台，可以在最合理的位置运行工作负载，一键即可读取丰富的云服务目录，并部署由API驱动的云服务。与此同时，通过单一控制面板、通用身份和通用访问管理，它还拥有着对精简服务可见性和控制权。

另一个重磅发布的公有云产品是根据金融行业具体需求定制的金融服务就绪公有云。“在这个过程中，为了满足网络安全的需求。我们借鉴了IBM深厚的监管经验，借助IBM Security业务的推广，并通过与合作伙伴的合作，最终促成了该项目的实施。它甚至已经超越了金融服务的范畴。”Hillary表示。

云与AI的“搭配”是下一代IT架构的基础

最后，还值得一提的是，再好的基础架构也需要有工作负载才能带来业务价值，而对此，Jim的观点是，大多数工作负载都含有很高的人工智能成分。因此，未来云和人工智能的“搭配”将成为下一代IT架构的基础技术。面对这样的趋势，IBM发展的思路也很简单，就是“以数据为燃料，以混合云为平台，以人工智能为加速器，并以洞察为结果。”

“我们认为，云和人工智能的转型之路应当是相辅相成的。这样做是为未来做好准备，是为打造更智慧的业务做好准备，同时也是IBM正在努力的方向。”Jim总结说。

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