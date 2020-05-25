疫情还能不能看球？这家公司说：有了AI+AR，球迷随时可以沉浸式体验赛事

凯尔特人队著名经纶人Jock Stein曾留下一句历久弥新的名言——“没有了球迷，足球运动也将不复存在。”

至顶网软件与服务频道消息：凯尔特人队著名经纶人Jock Stein曾留下一句历久弥新的名言——“没有了球迷，足球运动也将不复存在。”

Stein的表述引起了人们的共鸣，不少声音认为，现代足球忽视了传统球迷的权益，转向将商业化与电视转播作为业务核心。

体会过比赛现场冷清局面的朋友，可能非常同意这一观点。缺少球迷会极大削弱赛事的情绪渲染力与紧张感，同时也令选手们无法全身心投入比赛。

OZ ARENA图像，展示如何将真实赛事转换为游戏形式。

隔离政策下的无奈之举

没有球迷的足球，已经不能被称为足球。但暂时来看，恐怕也没有更好的选择。后疫情时代，因新冠疫情而停赛的各大联盟已逐渐恢复业务，而摆在眼前的一大难题是，如何重现赛场的往日辉煌。

各赛事联盟也在用多种全新方式再造经典对抗中的热烈氛围，或者至少保证空荡荡的体育场不会影响到人们的观看心情。在德国，门兴格拉德巴赫队的球迷们就捐赠了大量纸板，摆在空无一人的球场观众席上。同样来自德甲联赛的科隆队，则贡献了由衬衫与围巾组成的看台拼图。

在韩国，首尔足球俱乐部决定使用人体模特填补部分空位。但让俱乐部方面没有想到的是，供应商给出的解决方案居然是穿着混乱的一大批情趣玩偶。不出所料，政府当局决定对这一行为处以1亿韩元（约合81000美元）的罚款。

在全北队与水原队之间的激烈对抗中，主办方为了让现场热闹起来，决定直接用音响设备播放球迷们的欢呼声。虽然效果还算可以，但却引起了球迷团体的不安，认为这可能降低体育赛事中观众群体的影响力。德国球迷对这一点有着更深刻的理解，他们一直是德国足球运动中的一股重要力量。

技术解决方案

虽然前面提到的，使用音响设备广播球迷欢呼声的作法算是有点效果，但来自伦敦的OZ Sports公司认为，人工智能（AI）与增强现实（AR）才是提供高交互性与响应性体验的最佳途径。

OZ方面已经与世界各地的体育联盟与联合会组织开展合作，通过其Connected Stadium平台为客户们提供转播与内容分发服务。该公司的新产品OZ Arena承诺让粉丝们使用自己的智能手机以数字形式“出现”在赛场当中，还能把自己的声音汇入一波波助威与倒彩的声浪。

联赛与转播公司还可以将纯音频播放与全数字化体育环境结合起来。以此为基础，专用的应用程序能够实时捕捉粉丝音频并执行延迟与音量管理，确保球迷们的声音能够保持同步播放，且不会出现特定某人声音过大的问题。接下来，转播公司就可以统一管理观众音频馈送，并将其与赛事评论员的音频加以混合。

这种身临其境的AR实现方案，源自RVX Studios提供的视觉效果。此项技术已经在《地心引力》与《大侦探福尔摩斯》等大制作电影中得以应用。球迷们可以使用应用程序创建自定义头像，并将头像显示在自己选定的座位上。

由AI与机器学习专家组成的团队创建了一套框架，其中包含经过训练、能够在运动环境中执行的对象检测器、跟踪器与分类器。说得再直白一点，OZ打造的技术方案能够有效区分球场、球员、足球以及体育场。

2020年5月8日，韩国K级足球联赛全北现代对决水原三星队，比赛前，全北现代汽车队的运动员们向抗击新冠疫情的医务工作者们打出“Thank You Challenge”的感谢横幅。那一天，最多可容纳42477位观众的全州市世界杯体育场空无一人。这是韩国在新冠疫情下首次组织无现场观众足球比赛，这场比赛也令人欣慰地在转播平台上获得了空前的观看热度。

转播需求

OZ Sports公司CEO Gudjon Gudjonsson表示，“受到新冠疫情的影响，我们看到众多赛事被迫延后，大型公共活动也被相继叫停。我们的工作，正是在这样的疫情流行期间继续带来精彩的赛事体验。我们向电子竞技学习，将激动人心的全新元素带入转播当中。我们的增强过滤器，还可以根据品牌战略与联赛主办方的创意计划进行定制。”

“这样做的目的，是把人们的注意力从空旷的观众席身上移开，借此保护体育比赛的完整性与良好体验，最终让对抗能够保持与以往正常时期相当的观赏性与趣味性。这是个探索与试验的时代，我们正努力让运动变得更具吸引力。”

OZ Sports公司指出，根据客户的实际需求，这套技术方案可以安装在体育馆、广播设施或者室外转播卡车当中。

在问及将OZ Arena纳入节目制造流程的具体难度，以及这套方案将给转播公司带来怎样的收益时，Gudjohnsen回应道：“我们与联赛官方转播公司紧密合作，帮助他们将技术添加到当前生产流程中的每一台摄像机当中。对转播公司来说，原有节目制作流程不会受到任何影响——只有在引入混合信号时，神奇的魔法才会起效。一切校准与技术配置工作均由我们的技术人员以远程方式完成，这将最大程度减少新方案给现场工作人员带来的负担或操作需求。”

现场还需要球迷吗？

有人认为足球比赛要想恢复现场门票销售，至少要等到2021年；如果这一预测准确，那么OZ Sports将迎来推广自家产品的绝佳时机。Gudjohnsen则坚信，即使到时候赛场的大门再度敞开，理想机构与利益相关方仍然会对OZ Arena给各级别赛事带来的一流体验抱有浓厚兴趣：

“OZ Sports早在几年之前就在着手构建这些技术，希望借此提高小众赛事水平，帮助他们拉平与顶级比赛的受众规模差异。我们希望能把FIFA世界杯赛的体验带入低级联赛。几年之前刚刚开始探索时，我们的目标非常简单——把普通青年锦标赛也制作得像世界杯决定一样精美。”

德国多特蒙德-5月16日：2020年5月16日，多特蒙德队的Erling Haaland（图左）在伊杜纳公园球场对阵沙尔克04队的德甲比赛当中，突破对方门将Mark Schubert的防守攻入一球。随着新冠病毒的流行与全国范围内的隔离，德甲与德乙联赛最近刚刚举办新赛季中的第一场对抗。按照计划，本赛场的所有比赛都将在缺少现场观众的情况下进行。

“正因为如此，我们决定投资机器人技术并建立起强大的AI部门，借此对比赛内容进行实时分析。在此之后，我们开始制作高质量的低级别球赛节目——这类比赛往往现场观众寥寥，但却帮助我们积累起丰富的相关技术经验。目前，我们的技术已经受到各俱乐部、联赛主办方以及利益相关者的高度关注，他们在考虑利用这套方案为COVID-19影响下的全球观众提供增强观看体验。大家不仅能让自己再度置身于球场，跟来自同一国家甚至同一地区的球迷们一同观看比赛，甚至还带来了吸引本地赞助项目的机会。”

但也有一部分球迷表示反对，他们认为低级别联赛不应该像世界杯或者英超那样过度商业化的体育赛事看齐。更重要的是，面对越来越的比赛使用叠加广告等视觉技术，不少球迷团体认为数字化体育场的发展可能最终导致现场观众被彻底取代。联赛理事机构能够对比赛过程进行理想化预测，审查其中令人反感的呐喊与抗议，而这必将严重影响到比赛氛围的真实性。

但在Gudjohnsen看来，情况并非如此：“现场球迷是足球运动的核心，运动场上需要这种激情与氛围。没有了对抗气氛与赞美的欢呼，体育竞技将不复存在。OZ Arena提供的解决方案，一方面是为了解决当前赛事现场空荡冷清的实际问题，另一方面则希望将观众带向世界各地。它将让球迷们拥有更加紧张刺激的观看体验。”

但无论如何，数字观众在短时间之内还不会出现在德甲比赛的转播节目当中。OZ Sports目前正在与德甲联赛进行谈判，而Gudjohnsen显然对自己的产品充满信心：“我们正在与各转播公司与赛事联盟开展紧密合作，希望尽快制定出部署时间表。如果一切顺利，我们计划在接下来的八周之内完成首批部署。”