会“盖大楼”的新华三：智慧校园建设，要上有顶，下有底，中间有伙伴

在2020 NAVIGATE 领航者峰会上，新华三集团科教文卫事业部技术部总监周延认为，上有顶层设计，下有底层技术，中间有伙伴，这样的楼宇结构，才能更好地驱动校园进行智变。

叮叮当当，不再是旧基建的声音。5G、数据中心、人工智能等，是新时代基建的“钢筋水泥”，伴随着整个建设和运营的过程，在各个行业盖起了大楼。

紫光旗下新华三集团认为，构建智慧校园，导入建筑师思维是必需的，要用“盖大楼”的思路来构建信息化校园，以数据驱动信息化和教育教学的融合。在2020 NAVIGATE 领航者峰会上，新华三集团科教文卫事业部技术部总监周延认为，上有顶层设计，下有底层技术，中间有伙伴，这样的楼宇结构，才能更好地驱动校园进行智变。

科学统筹的顶层设计

融合网络，实现万物互联；数据和业务的整合，推动校园数据的高效洞察；云化资源和应用，整合校园服务；人工智能提升校园服务、治理、科研效率……这些，都展现了智慧校园的清晰轮廓。当然，描述此轮廓还要从顶层设计说起。

“我们在做顶层规划的时候，首先是要基于一套科学的统筹、系统的设计，而不是来自于某一个学校、某一个企业，或者是某一个应用系统所构建的经验模型。”周延表示，新华三遵循TOGAF的国际规范，科学规划智慧校园的业务架构、数据架构、应用架构、基础架构、保障架构、项目架构，形成一套完整科学的方法论，有序地破解学校发展的一些瓶颈问题。

新华三集团科教文卫事业部技术部总监周延 主题演讲

再聚焦实践过程，新华三打造“智慧校园顶级能力集”，由高级架构师、专项技术设计团队、生态合作设计团队、用户专家咨询团队组成的智囊团，服务学校，打造智慧校园整体解决方案。

以某双一流高校为例，新华三历时3个月时间，投入800+人天，调研访谈全校37个部门，形成调研总结报告37份。最终，新华三以近千页的《智慧校园顶层规划设计》文档、4份基础设施调研技术建议书作为设计蓝图，对高校进行整体信息化改造。

新华三从“全校一张网，资源一朵云，数据一中台，服务一门户，教学一空间，安全一体系，运维一平台”七个维度，全面帮助用户做规划，实现智慧教学、智慧管理、智慧服务、智慧科研，最终把这些信息技术和前端的应用深度融合在一起。

全域联接盘活校园生态

正如钢筋混凝土，是建筑的成熟骨骼一般，万物互联、数据、AI成为新华三盖大楼的重要零部件。

逐一解释，万物互联不是钢筋和钢筋之间简单相加，而是通过融合产生的价值共振，从而让构件的承载力，能够满足智慧校园的功能要求。周延介绍说，以前学校关注的只是“点”，即有线无线网络的广泛部署，如今，校园网将承载更多互联，实现全域联接。

“我们更多是需要万物互联和人人互联，这样更广泛的连接，来感知学校的消防、能耗、周界安全、实验室管理等等。”周延对全域联接概念做进一步解释，这将由新华三的绿洲物联网平台来一一实现，通过深度融合、多种泛联接终端数据，打破数据壁垒。

除了对校园环境做出全面感知，全域联接在一些典型赋能场景，实现了对校园行为和事件的感知，如出入口热成像体温检测、考场特征识别、明厨亮灶、宿舍出入管理等实现人人互联。特别是在疫情防控阶段，如有学生出现发热症状，能迅速追踪行程轨迹和找出密切接触人群。

万物互联和基于特征识别的人人互联，将在校园深化应用，构建全域联接的基础，而全域联接也盘活了校园生态，让全域数据已经成为可能。

全域数据打破孤岛和烟筒式的业务系统

盖好楼，不能只见钢筋无水泥，否则，盖的只会是危房。新华三在全域联接的基础上，在校园信息化建设出现空心的地方，用数据填充，全面覆盖和打通校园业务系统。

谈起数据管理，周延分享了一个例子。某学校，因为有历史包袱，20多个应用和业务系统，是烟筒式的，数据隔离是孤岛式的，还有部门墙的阻力，让学校的信息化建设几乎从零开始。“学校的业务系统几乎都是孤岛，大量的机器数据、IT数据也没有被整合在一起，异构数据也没有很好地做到统一和分析。更严重的是，当我们收集这些数据之后，发现它的数据质量和可用度只有不到50%。”周延说。

针对这样的情况，新华三集团构建统一的数据平台，采集业务、机器、物联、视频、GIS等数据，利用数据集成、数据标准、数据治理、数据共享、数据开放完整的服务能力，挖掘数据价值，打造一站式的智慧校园中台。

同时，应用与平台解耦，实现业务调整不受限和应用掣肘，避免相互被绑定；数据平台还提供PB级全域数据平台能力，支持未来无限扩展和本地化部署，保障校园的数据资产安全。

全域AI嵌入到校园的每一个场景

正如前文所言，全域联接让全域数据，已经成为可能。而全域数据，又进一步激活了AI。AI既融入校园应用场景，也在润物无声地支持着校园进行智变。

在学校的各个部门，不论是教学、管理、服务，还是信息化部门本身，都对AI有着越来越多的要求。智慧校园应该让智能不再各自为战。怎么来理解这句话？周延认为，学校的各个系统都在构建自己的人工智能的能力，这样的分散建设没有统一管理，不仅产生投入建设成本的问题，同时也是学校信息安全的一个隐患。

新华三倡导的，是希望构建一个统一的人工智能的平台，即云化的服务能力融合。“将人工智能、大数据、云计算，融合在学校的统一业务能力平台上，当作一种‘服务目录’，为学校所有的业务部门，或者是服务于学校的信息化建设应用系统的厂商，提供一个全局的统一服务能力，即全域AI。”周延说。

全域AI如同楼宇的各个管道，应该嵌入到校园的每一个场景之中，推动院校的数字化转型。

例如，在传统校园网络建设上，是用户适应网络，而非网络适应用户，一旦出现故障，只能被动响应。在AI加持下，业务驱动网络，让网络去适应用户，业务快速上线，风险提前告知；在网络安全方面，传统的校园新型威胁和APT攻击无法识别，“AI+安全”能够做到海量安全情报深度分析，主动识别位置威胁，保障校园的网络安全。另外，学校的运维工作也是可以通过人工智能进行赋能。“AI可以判定一些风险、故障，甚至小到一个光模块的故障，可能也会有人工智能的算法，来预测故障发生的可能性，保障学校信息化服务的质量连续性。”周延解释说。

当然，除了服务于信息化本身，AI同时也可以服务于学校的管理部门和教学部门。由“AI+视频云+视图库”为核心的信息中心，将赋能包括教务处、后勤处、保卫处、图书馆、运动场等多个场景，进行人人互联和一些特征的识别；教学过程中，数据全记录，个性推送课程资源，多维数据AI分析，智能生成学生画像等等。

结语

在智慧校园里，这里的每一寸土地，都已经被种入AI基因。同时，物联网、大数据、人工智能等，智慧校园建设所必需的“能力模块”，在顶层设计形成之处，即已经被统筹规划。

这里，当然离不了新华三集团的生态合作伙伴支持。据了解，在生态合作方面，新华三联合行业领军合作伙伴赛尔、金智、康邦、华腾等生态厂商，打造整体的智慧校园解决方案。“和生态合作伙伴一起，共同规划智慧应用，这是新华三数字大脑组成不可或缺的重要部分。新华三希望在未来的一段时期之内，将继续深化校园数字大脑计划的落地，把信息技术和教育教学深度融合在一起，全面赋能校园智变。”周延最后说。