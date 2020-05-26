同方智慧管廊：守护“城市生命线”，更为地下管线“盖房子”

4月21日，在2020 NAVIGATE领航者峰会期间，以“数字大脑助推建筑工程智变”为主题的智慧建筑专题论坛上， 同方股份智慧节能产业本部总经理助理陈喆就“GIS+BIM技术在城市综合管廊运维管理中的应用“作了分享。

从5G、大数据、人工智能的融合，再到智慧城市的建设被按下快进键，在架构工业社会向智能世界过渡的桥梁上，新型基础设施的建设，正通过各项技术的融合，释放出更多的应用价值，创造出更多的应用场景，而新基建的大投入，也让智慧建筑加速升级。

与之前不同的是，如今的基建不再是漫天扬尘的粗放式运作，而是基于自动化、智能化，这些转变都与数字技术的应用密不可分。随着物联网、云计算、人工智能、BIM等数字技术的兴起和变革，建筑业的智能升级箭在弓弦。

当前，全国都在紧锣密鼓智慧城市的建设，智慧建筑成为智慧城市落地的重要载体之一，然而在智慧建筑的建设中，不仅需要出色的建筑能力，更需要在数字化层面对建筑本身进行规划。

深耕20余年，为地下管线“盖房子”

从城市诞生时起，塑造城市之美、创造美好生活一直是人们追求的主要目标之一。如今，管线“打架”、“马路拉链”、“道路塌陷”等问题层出不穷，不仅造成极大的资源浪费、影响市容市貌和道路质量，也严重影响市民的生活质量，甚至已成为制约城市进一步发展的瓶颈。

作为一家在智慧建筑领域深耕20多年的资深企业，同方凭借自动控制、软件开发、人工环境、能源管理等方面的核心能力，将产品、技术、工程管理与智能化应用相结合，形成了覆盖智慧建筑、智慧园区、智慧交通、智慧能源、智慧安防与消防、电力互联网+等多领域的行业解决方案和全生命周期的项目管理经验。

4月21日，在2020 NAVIGATE领航者峰会期间，以“数字大脑助推建筑工程智变”为主题的智慧建筑专题论坛上， 同方股份智慧节能产业本部总经理助理陈喆就“GIS+BIM技术在城市综合管廊运维管理中的应用“作了分享。

他提到，城市地下综合管廊，是推动城市地下管线建设的一条可行通路。这条可行通路，就是将各种地下管线都引入地下综合管廊，将电力、通信，燃气、供热等各种工程管线集于一体，实施统一规划、设计、建设和管理，相当于在地下“给管线盖了房子”。

事实上，自同方成立之初就和管网打交道，参与了各地热力管网、排水管网、地下轨道交通管网，燃气管网等自动化监控项目，积累了丰富的项目经验。陈喆表示，在国家大规模投入综合管廊建设的新机会点下，同方依托既有的管网工程和智能建筑产品经验，迭代创新出地下管廊控制单元产品，服务于综合管廊建设。

软硬一体化方案守护“城市生命线”

对于城市管理者来说，在综合管廊领域，一个大数据平台不仅要提供数字化资产，还要能构筑数字孪生的全方位建模，生动直观地反映地下真实情况，实现更精准、精细、精确的运维管理。

面对新兴业态的迅猛发展，同方洞悉到综合管廊的提升和发展空间，通过构筑智慧化的运维管理手段，打造出从终端产品到软件管理平台的整体管廊解决方案，实现“城市生命线”的安全运行。

同方智慧管廊软件平台UTM3.0，正是将数字孪生的概念运用到综合管廊中，搭建数字化仿真模型，首次实现BIM+3DGIS的三维可视化应用，通过高精度设备定位、边缘计算算法等，将人员定位精确到0.3米，实现宏观视角下的三维监控，和微观视角下的设施管理。同时，该方案满足高达百万台以上设备的综合监控能力，兼具毫秒级的响应速度，将解决“设备数量多、运维风险大、应急处置难”的三大传统运维痛点，促进智慧决策。

随着城市综合管线建设规模不断扩大，设备运维管理、安全监控、预警报警、应急处置等方面配套工作亟需完善和高效整合。陈喆表示，智慧管廊软件平台UTM3.0可以在统一管廊运维体系、BIM标准体系及信息安全保障体系的前提下，实现智慧管廊运维管理平台标准化和体系化建设，为城市管理者提供数据支撑和信息保障。

为城市高质量发展提供一剂“良药”

城市有看得见的繁华，也有看不见的根基。作为城市地下的管线之家，综合管廊在保护管线安全的同时，还需要考虑综合管廊的运营管理，而同方在细分行业积累的大量经验，能为城市管理者带来高附加值和管理力提升。

目前，智慧管廊软件平台UTM3.0已成功应用于北京大兴国际机场永兴河北路综合管廊项目，对全线五舱的运维提供技术保障，聚力打造新国门形象。在四川遂宁河东新区，边缘计算单元ECU控制柜助力15个智能化系统实现互联互通，为国家级海绵城市建设试点保驾护航。

同方在精准布局城市基础设施的各个领域的同时，不断优化创新商业模式，和行业优秀企业进行大协同创新，强强联合，优势互补。例如与紫光旗下新华三集团合作，从网络传到无线人员定位，包括从前端的接入交换机到汇聚交换机，以及中控室所用的核心交换机，整个网络组网都选用了新华三的设备。

陈喆表示，与新华三集团管廊方案合作拥有高效统一、简易可靠、安全合规等多重优势，可进一步提升运维质量，降本增效。未来同方还将与更多的合作伙伴，共享资源构建协同创新的行业生态圈，共同搭乘尖端科技的快车，为城市智慧、绿色、健康发展增添新动力。