百度智能云的实力与机会

以人工智能为抓手，百度智能云锁定的赛道是行业——前者是百度的实力所在，后者是百度在云计算领域的一大机会。可见，在加速产业智能化升级方面，百度已经全速出击。这一个风口，百度必将不会再错失。

连续8年参加两会，共提交13份涉及人工智能的提案，政协委员李彦宏，不愧为中国的“AI先生”。今年，他反复强调了中国人工智能实现自主可控发展的重要性，在四项提案中，有三项与人工智能相关——涉及新基建、智能交通以及人工智能基础和应用的人才培养。

于他个人而言，曾与库克、马斯克、黄仁勋等“同框”，入选《哈佛商业评论》“全球最受关注的十大AI领军人物”榜单，并被称为“中国AI行业的启蒙者与设计师”、“中国唯一拥有全套AI技术与产业能力的CEO”；于百度公司而言，李彦宏的定位是从互联网公司发展成为一个人工智能公司，因此多年来他对AI的研发投入原则是“上不封顶”，据了解每年有超过百亿的研发投入，在专利数方面也位居中国第一。

可见，人工智能，已经成为百度的一个“必争之地”。在李彦宏看来，AI一定会在各行各业、在我们的生活中产生越来越大的价值，而百度的战略视角是“AI工业化”。这意味着，百度的AI能力将持续下沉，成为一个技术平台，然后赋能于产业，推动产业智能化升级。而这个技术平台的基础，即是百度智能云。

新战略与新架构

从目前来看，百度的智能云业务早已经不再局限于云计算的范畴，通过融合云计算、大数据、人工智能、区块链等核心技术，在金融、制造、能源、交通等各行各业中都催生了许多创新应用场景，比如智能客服、数字员工，再比如智能驾驶、智能医疗等等。

在日前的“2020百度夏季云智峰会”上，百度CTO王海峰表示：“人工智能技术发展日趋成熟，呈现出很强的通用性以及标准化、自动化和模块化的工业大生产特征，具备了深入赋能各行各业的能力。人工智能会像机械技术、电力技术一样，持续渗透和变革人们生产、生活的方方面面，成为科技革命和产业变革的核心驱动力量。”而在这一背景下，百度正在通过百度智能云把自己的AI能力输送到千行万业。

百度CTO 王海峰

当然，王海峰还强调，其中，云计算仍是最重要的核心基础。“一方面，云计算是人工智能三大要素之一——算力的重要基础平台；另一方面，从客户需求来看，云计算仍有很大的市场需求和商业价值。”他表示，因此，百度智能云明确了自己的业务战略，即“以云计算为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道。”

而为了更好地支撑战略的实现，今年百度智能云进一步更新了整体业务架构，新架构分为三层：底层是百度大脑，包括基础层、感知层、认知层、安全层等核心引擎，涉及“飞桨”深度学习平台、语音识别、计算机视觉以及自然语言处理、知识图谱等技术；中间是平台，包括通用基础云平台、AI中台、知识中台以及针对场景的平台和其他关键组件，比如多媒体平台、云原生开发平台、物联网、区块链等等；顶层是为各行各业提供赋能的智能应用和解决方案。

百度智能云新架构

从整体性上来看，百度智能云已经形成了全系列产品，包括云主机、云存储、云安全等等，并且能够为客户提供全场景、覆盖高性价比、易运维、安全合规、高弹性的解决方案和服务，具有加速产业智能化升级的完备云服务能力。

AI中台与知识中台

人工智能是百度的优势，而百度智能云的最大优势之一也正是人工智能的加持。在这次架构更新中，AI中台和知识中台是最大亮点的体现也是百度AI实力的彰显。

具体来说，百度AI中台的核心能力包括了三个部分——AI能力引擎、AI开发平台和管理平台。其中，AI能力引擎指的是百度大脑中超过250项的成熟AI能力，包括具有全球顶级优势的ERNIE算子以及百度优化后的主流算法，这些能力可以直接输出给企业进行使用；AI开发平台指的是深度学习开源框架“飞桨”，基于这一开放框架，大大降低了开发者进行AI应用开发的门槛，能帮助企业做到自主可控；管理平台包括了权限管理、模型管理等公共控管模块。

“整体而言，百度的AI中台能够帮助企业建设AI开发和应用的自主能力，集约化管理企业AI能力和资源，统筹规划企业智能化升级版图。”王海峰表示。以国网山东省电力公司（以下简称“国网”）为例，基于百度的BML机器学习平台国网构建了自己的AI中台。通过AI中台的搭建，国网在内部实现了输电通道的可视化，可以轻松对吊车、导线异物、烟火、塔吊、施工机械等户外各种复杂场景进行智能安全巡检，为输电线路安全、稳定运行提供了可靠的保障。此外，在场景运行中，还可以应用AI人脸识别，实现进厅识别、刷脸办电等功能；通过精准营销，实现用户体验提升以及电力营业厅的效益提升。

那么，如此“聪明”的AI背后是什么在支撑呢？答案就是知识中台。王海峰表示，人工智能和人一样都是需要知识的，例如大规模知识图谱的构建及应用、知识增强的自然语言处理、知识增强的跨模态语义理解等，都是人工智能的“知识”来源。

因此，百度的知识中台基于的就是百度多年来积累的知识图谱、自然语言处理、多模态语义理解、智能搜索等AI核心技术，是一个全周期、智能化的企业知识赋能平台，对下可以对接各种不同来源和形式的数据，对上可以支撑不同的业务场景。

事实上，百度知识中台早在此次发布之前就有了不少应用和实践，尤其是在数据量巨大的金融行业，知识中台的价值尤为显著。举例来说，在去年的百度AI开发者大会上，百度就与浦发银行合作推出了“金融数字人”，不仅拥有一个超级大脑，能够随时随地向客户提供金融服务，并且还善解人意、始终情绪稳定。而在这背后，融汇的便是百度AI丰富的知识网络。

实力与机会

当然，“金融数字人”只不过是人工智能在金融领域的一个初体验，浦发银行行长、副董事长潘卫东表示，基于知识中台，可以把金融机构中原本分散分治、缺乏理解挖掘和难以复用沉淀的数据进行梳理，从而支持丰富的业务场景创新。

比如，在企业内部运营中，通过对多源、多模态数据的知识构建，实现企业内搜与专业垂搜，有效地进行知识协同，提高整体工作效率；在风险管理领域，通过知识中台对主体多维关联链条的挖掘，可以预测有潜在风险的关联企业、识别欺诈交易；在监管审计方向，通过解析审计报告、财报公告、政策通告、新闻舆情等金融行业数据，可以为企业在监管审计方向辅助决策，降本增效；在精准营销领域，可以基于知识链接，发现具有共同爱好的组织，从而有针对性地制定营销策略，提升营销的精准性和有效性。而这些，都是浦发正在努力优化和创新的方向。

一直以来，金融行业都是信息化、数字化的先行者，自然也就成为百度智能云的重点布局赛道之一。而除此之外，百度还在加速布局智慧医疗、智慧城市等赛道。

在智慧医疗领域，百度通过将AI技术与医疗行业紧密相结合，已经形成了一整套智慧医疗解决方案，用于帮助缓解我国医疗资源供给不足及分布不均衡的问题。技术细节方面，智慧医疗解决方案的最底层以多模态的医疗AI中台和权威专业的医疗知识中台为基础，形成了医疗AI循证的底座。在这基础上，百度还构建了多种医疗智慧应用，包括眼底筛查、临床辅助决策、合理用药、慢病管理等等，并围绕筛、诊、管等医疗场景，推出了相应的解决方案。通过这些技术和方案的落地，患者可以获得更优质的医疗服务，同时也让医疗焕发新的活力。

据王海峰介绍，这一解决方案从2018年开始孵化至今，从技术研发到规模化应用，已经在全国服务了30多家医院和超过1500家基层医疗机构。

在智慧城市领域，百度同样发布了智能城市解决方案，具体由城市智能交互中台、智能一键搜、城市AI中台和城市数据中台、城市感知平台构成，可以对城市的全要素、全状态进行全景洞察，通过对接摄像头、无人机、遥感卫星、手持终端等前端设备，依托底层的融合分析能力，可以对城市进行更高效和可控地管理。比如，此前，百度与应急管理部通信信息中心合作，共同开展森林火险监测技术研究，形成了林火热点监测，这为今年在四川、山西、西藏等林火救援指挥现场的信息决策支持起到了非常积极作用。

所以，以人工智能为抓手，百度智能云锁定的赛道就是行业——前者是百度的实力所在，后者是百度在云计算领域的一大机会。可见，在加速产业智能化升级方面，百度已经全速出击。这一个风口，百度必将不会再错失。