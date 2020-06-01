疫情之下的AI，让视觉障碍人士在隔离期间继续学习

攀岩运动员Abbie Robinson，尽管顶着光芒四射的世界冠军头衔，但视觉障碍一直困扰着她。

至顶网软件与服务频道消息：攀岩运动员Abbie Robinson，尽管顶着光芒四射的世界冠军头衔，但视觉障碍一直困扰着她。

▲ 图：19岁的攀岩世界冠军Abbie Robinson，在COVID-19期间，使用AI设备继续完成学业。

17岁那年，Robinson被诊断出患有斯塔加特黄斑变性，这是一种少年性黄斑变性疾病，会导致病人逐渐丧失视野中心区的视力。换句话说，她将越来越难以细致感知色彩，也让阅读与观察等日常行动变得格外困难。

但这并没有阻止她拿下攀岩世界冠军，保持个人独立性，并继续在利兹大学攻读专业。

但与其他大部分学生一样，随着英国在COVID-19疫情下全面隔离，Robinson也不得不待在家中学习。为了完成学业，她正依靠一种使用机器学习与计算机视觉技术的设备，帮助自己完成疫情隔离期间的日常活动。

该设备来自于OrCam公司推出的MyEye2设备。这款设备配备有人工智能（AI），能够直接安装在普通眼镜架上，并直接用语音读出印刷文本或者数字文本中的内容。

她表示：“我的主要需求就是阅读。现在，我终于能够顺畅地读完一本普通书了。有了这种正常阅读的能力，我也可以阅读很多额外的材料与论著。”

由于无法在课堂上直接讨论和辅导，大学讲师们只能为学生们准备了更多阅读材料，这也使年轻人们近来的阅读需求显著提升。MyEye2设备同时支持人脸识别功能，Robinson可以在一定范围内快速辨认出自己的好友。

另外，她也用MyEye2设备读取演讲中的展示信息、培训时间表、训练计划以及食品标签等等——对芝麻过敏的她，尤其关注这最后一点。

当然，MyEye 2唯一做得不够的，就是在攀岩过程中为她提供帮助。 “但我也非常理解，毕竟MyEye 2并不是为此而设计。它给我带来巨大帮助，支持我正常完成日常生活。”

她还提到，“在使用MyEye2之前，完成生活中任何一件琐事，都需要双倍的时间，导致我真的很难保持一周20个小时的攀岩训练。我的生活可以说是连轴转，毫无喘息之机。”

另外，她也说起MyEye2的另一项重要功能——除了阅读训练教程，它还帮助这位年轻的冠军独自出行。现在，无需他人的指引，她就能直接读取指示牌上的信息。

至于OrCam MyEye2设备的工作原理，其使用计算机视觉来处理识别到的每一幅图像中的数百万个数据点，并从中筛选出对用户最有用的信息。这台设备能够检测出用户的手指激活操作，大声读出文本，同时用语音向设备佩戴者提示人脸、产品、纸币面额以及颜色等信息。

虽然这款产品背后的底层技术OCR（即光学字符识别）已经存在多年，但OrCam方面正努力将这项成果引入更多设备，帮助用户解答与文本内容相关的种种问题。例如，用户可以手持电费单，并要求设备读出其中的付款截止日期。