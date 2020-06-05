Cloudera发布第一季度财报 远程办公趋势带来利好

大数据公司Cloudera今天公布的财务业绩超出了华尔街的预期。

大数据公司Cloudera今天公布的财务业绩超出了华尔街的预期。

Cloudera将赢得更多企业客户信赖的原因归结于新推出的Cloudera Data Platform Public Cloud。2018年Cloudera与前竞争对手Hortonworks合并之后一直表现不佳，现在Cloudera似乎正在站稳脚跟。

Cloudera主要是向企业出售各种数据工程、数据仓库、机器学习和分析软件。第一季度，Cloudera在不计入股票薪酬等特定成本的利润为每股5美分，收入为2.105亿美元，比去年同期增长12％，此前华尔街预期的利润为0，收入为2.046亿美元。

Cloudera首席执行官Rob Bearden（如上图）表示，公司正在从远程办公的趋势中受益，他说，远程办公更加凸显了数据、数据分析和数据安全性的重要性。

Bearden表示：“此外，CDP Public Cloud正在实现我们的目标，它为我们的客户实现了混合多云体系结构，为那些计划利用公有云基础设施处理某些类型工作负载的客户提高了我们的价值主张。”

此外，Cloudera该季度的订阅收入为1.871亿美元，同比增长21％，年度经常性收入达到7.234亿美元，同比增长11％。这些数字很抢眼，投资者们喜欢看到这些指标，因为这些数据表明了更持续稳定的收入来源。

但是这些抢眼的数据被Cloudera第二季度低于预期的指引所掩盖了。Cloudera表示，预计第二季度总收入在2.06亿美元至2.09亿美元之间，低于华尔街预期的2.1212亿美元。

Cloudera股价在盘后交易中下滑超过11％。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，在这个具有挑战性的时期，任何表现超出市场预期的软件厂商，都值得被祝贺。“今天轮到Cloudera了，而仅仅几个季度前，这还是不太好预测的。不过话说回来，Cloudera与Hortonworks的合并看起来正在取得一些成效，市场对于大数据的需求仍然非常强劲。”

分析师Patrick Moorhead表示：“我认为投资者们应该关注ARR，因为这将是IT的未来，将是基于消费情况的。企业公司看到了大型消费客户的创纪录的增长。我认为混合解决方案的输出让很多人感到惊讶，但还需要获得更多份额，我认为这是时间问题。”

Cloudera Data Platform是在Cloudera与Hortonworks合并之后开发的，在2019年9月发布。Cloudera于当年第四季度推出了CDP Public Cloud，最早是在微软Azure上提供的，此后Cloudera还将CDP Public Cloud与Google Cloud Platform进行了集成。

Cloudera计划在本月晚些时候发布CDP的私有云版本。