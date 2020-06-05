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Slack、AWS宣布建立云服务、产品整合的数年合作伙伴关系

来源：ZDNet    2020-06-05 14:09:02

关键字： 云服务 AWS Slack

Slack和亚马逊公布了一项涵盖云服务和产品整合的多年协议概要。

Slack和亚马逊网络服务（Amazon Web Services）公布了一项涵盖云服务和产品整合的多年协议概要。Slack此前公布了稳定的第一季度业绩报告和强劲的收入增长。协议中的合作伙伴关系涵盖以下几个基本要点：

  • Slack会将旗下的Slack Calls功能迁移到Amazon Chime所有的语音和视频呼叫功能上。 AWS Chime的软件开发人员套件将在Slack里原生支持音频、视频和屏幕共享。
  • Slack继续以AWS为首选云提供商并使用其各种服务。
  • AWS将在团队沟通上采用Slack。
  • AWS Key Management Service将为Slack Enterprise密钥管理、分发和控制加密密钥提供支持。
  • 两家公司还将进一步整合产品及实现互操作。

对于Slack而言，与AWS的合作伙伴关系可以将可能的竞争对手置于可控范围之内。而且，AWS也在Slack规模扩展上起到了对Zoom一样的作用。还有，AWS和Slack的共同对手是微软Azure及Teams。

 Slack、AWS宣布建立云服务、产品整合的数年合作伙伴关系

在产品整合方面，AWS和Slack表示，AWS Chatbot将与Slack整合。 Amazon AppFlow将与Slack整合之后可以在AWS服务之间传输数据及可以将多个Slack通道和AWS工具整合到一个流里。

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