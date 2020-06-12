路透社：大数据分析公司Palantir或将于未来几周内上市

至顶网软件与服务频道消息：今天有多篇报道称，大数据分析公司Palantir正在准备在未来几周内申请首次公开募股（IPO）。

据彭博社报道称，由Peter Thiel创立的Palantir公司，正在准备向美国证券交易委员会提交一份保密的S-1文件。据称，Palantir正在与银行方面合作，给私人股东梳理出一份要约收购公告，以帮助Palantir在上市之前清理其资本结构，此外Palantir还与一家IPO顾问公司展开了合作。

据路透社报道称，今年其他IPO的强劲表现，是让Palantir鼓起勇气做出上市决定的原因之一，但值得注意的是，Palantir仍在考虑是进行传统IPO还是直接上市。

对于规模较大、较为成熟的初创公司来说，直接上市的方式变得越来越受欢迎，因为直接上市让企业可以直接在交易所挂牌出售现有股票就行了，而且直接上市的过程成本较低，不需要承销商参与，可以为较大型的企业节省数千万美元费用。目前已经成功直接上市的知名企业包括Spotify和Slack。

Palantir成立于2004年，提供的软件可以让企业组织将数据、决策和操作集成到一个平台中。该软件通过允许客户集成和分析所有数据，为有需要的人提供所需的数据，从而能够快速回答复杂的问题。

Palantir一直以来因为与各国政府合作紧密而显得有些神秘。美国中央情报局是Palantir早期的投资者之一。尽管现在Palantir的运作更加透明一些了，例如公开了与美国海军、美国疾病控制中心和美国太空部队的合同，但出于国家安全的考虑，Palantir的某些服务可能永远无法公开披露。

Palantir也不是没有争议。Palantir在向美国国家安全局和美国移民与海关执法局提供服务方面的关系都曾登上头条。

据报道称，Palantir曾计划在2018年10月上市，估值410亿美元。路透社称，如果今年上市，Palantir的估值可能会超过410亿美元。

根据Crunchbase的数据，Palantir已经在25轮融资中筹集了20亿美元的风投资金。在2015年公开的最后一轮融资中，Palantir获得了8.8亿美元中，当时估值为200亿美元。