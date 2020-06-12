彭博社：Cloudera正在寻找潜在买家

至顶网软件与服务频道消息：据彭博社近日报道，数据管理和分析厂商Cloudera正在考虑对外出售。

知情人士透露，上市公司Cloudera今年已经与包括私募股权公司在内的多个潜在买家进行了会谈。据称，Cloudera还聘请了财务顾问来帮助权衡各种选择，不过知情人士强调，最终不进行交易也是有可能的。

尽管缺乏预期收购价格等细节，但这个消息仍然足以让Cloudera的股价一度飙升22％多，也让Cloudera股票在纽约证券交易所暂停交易。Cloudera当天收盘时股价上涨18.6％，至每股12美元，市值约为36亿美元。

在最近十年崛起的三大Hadoop厂商中，Cloudera是最后一个幸存下来的。2018年Cloudera收购了Hortonworks，而他们的共同竞争对手MapR在去年8月被HPE收购。近年来，Cloudera将重点扩展到了Hadoop领域之外，现在在售的Cloudera Data Platform提供了广泛的功能集，可用于管理数据、分析数据和运行机器学习模型。

Cloudera考虑出售也并不完全让人感到意外。今年年初的时候，Cloudera任命了Hortonworks前老板Rob Bearden担任首席执行官，这也被认为是Cloudera考虑出售的一个迹象。

当时Pund-IT分析师Charles King曾表示：“Bearden主导了Jboss和SpringSource这两家公司的出售交易。如果第三方Hadoop解决方案市场未能如Cloudera董事会和投资者所希望的那样得到蓬勃发展，那么他们就会让Bearden带领公司达到另一个取得成功的目标。”

上周Cloudera在公布第一季度财报的时候给出了低于预期的指引，这导致股价暴跌11％多。过去三个月中，Cloudera的利润和收入均超过了华尔街的预期，但是全年收入指引预计在8.25亿美元至8.45亿美元之间，未能达到Refinitiv普遍预期的8.584亿美元。

来自投资者的压力也可能促使Cloudera做出了寻找潜在买家的决定。去年，激进对冲基金经理卡尔·伊坎（Carl Icahn）成为Cloudera的最大股东，并任命了两位董事会成员。BTIG 分析师当时认为，这是Icahn可能希望推动出售公司的一个迹象。

在与Hortonworks合并之后，Cloudera对其成本结构进行了调整，这也有助于使其成为一个更具吸引力的收购目标。

Cloudera公司首席财务官Jim Frankola在第一季度财报电话会议上表示：“我们基本上已经建立好了支持利润增长的成本结构。”他在回答分析师提问时解释说，如果Cloudera收入和预定增长“超出预期”，“那么我们将不得不增加成本，但我们要以远低于预定或者收入增长的速度增加成本”。