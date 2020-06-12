Cloudera升级CDP平台 企业数据云愿景更进一步

至顶网软件与服务频道消息：大数据厂商Cloudera今天发布了面向私有云用户的新版本Cloudera Data Platform（CDP）。

Cloudera表示，CDP Private Cloud是专为混合云用户设计的，让企业能够将本地环境与各种公有云连接起来，同时确保数据的一致性和安全性。该平台旨在为那些希望通过企业级安全和治理功能在混合云和多云环境中分析数据的企业和组织，提供一站式的云服务。

CDP平台结合了云原生数据仓库、机器学习服务和数据中心，每一个都作为实例运行在容器的独立应用操作环境中，查询操作则由Apache Hive或（由Cloudera开发的）Apache Impala管理。

CDP Private Cloud建立在Red Hat OpenShift平台之上。Cloudera表示，该平台进一步完善了Cloudera关于在混合架构上构建“企业数据云”的愿景，这种架构将计算和存储进行了分离，从而让企业能够收集数据、丰富数据、报告数据、服务和建模数据，被任何云中的任何业务用例采用。

Cloudera表示，企业借助CDP Private Cloud能够提供的数据分析和机器学习服务比传统数据管理服务快近10倍。该平台还让企业能够随着需求的增长扩展这些服务，并在整个数据生命周期中优化和共享计算基础设施，从而提高效率并降低成本。同时，企业还可以在所有云和本地IT环境中一致地实施治理和安全策略。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这次发布的CDP Private Cloud平台是一个重要的版本，因为企业一直在寻找能够让他们在公有云和本地环境之间迁移工作负载的下一代计算平台。

Mueller说：“Cloudera正在致力于满足这个需求，通过IBM和采用Kubernetes在本地部署工作负载的Red Hat OpenShift进入企业数据云领域。对于所有提供此类服务的厂商来说，这是要迈出的第一步，下一步通常是通用管理。但是，Cloudera真正的收获是数据迁移和复制，最大的问题仍然是，在整个Cloudera部署过程中是否支持联合查询。”

Cloudera公司首席营销官Mick Hollison表示：“今天发布的CDP Private Cloud是企业数据云愿景的最终体现，让企业可以跨多个云浏览复杂的数据流程、管理数据治理并实现多功能分析，无论数据位于何处。”

Cloudera表示，CDP Private Cloud现在已经以技术预览的方式提供给选定的客户，今年夏天晚些时候将全面上市。